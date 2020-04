Paven feiret palmesøndag foran tom kirke

Vanligvis blir palmesøndag feiret foran tusenvis av mennesker i Vatikanet, men i år måtte Pave Frans lede en dempet palmesøndagsmesse bak lukkede dører i Peterskirken.

NTB

Morten Knudsen

For mindre enn 10 minutter siden

Vatikanet legger i år flere hundre år gamle tradisjoner til side og avstår under pandemien fra å holde noen offentlige feiringer av påsken. Messen som holdes palmessøndag ble heller ingen unntak. Foran en håndfull prester, nonner og lekfolk, som alle holdt trygg avstand til hverandre, innledet paven søndag den tradisjonsrike messen.

I sin preken i Peterskirken ba han folk søke trygghet i sin tro mens coronapandemien herjer.

– Tragedien som vi opplever, fordrer at vi tar alvorlig de tingene som er alvorlige, og ikke henger oss opp i det som betyr mindre, men at vi gjenoppdager at livet ikke betyr noe dersom det ikke vies til å hjelpe andre, sa paven i sin preken.

Prekenen ble streamet slik at katolikker verden over kunne følge messen på internett.

Ekte helter

Pave Frans har tidligere hyllet helsepersonell, transportarbeidere, butikkansatte og andre fordi de ofrer seg for å hjelpe andre under coronakrisen. Under dagens preken ba Paven befolkningen om å se på de ekte heltene i samfunnet.

– Kjære venner, se på de ekte heltene som kommer fram i lyset i disse dager. De er ikke berømte, rike og vellykkede, sa paven i en kommentar rettet mot den yngre befolkningen.

Heltene er i stedet de som gir av seg selv for å tjene andre, framholdt paven.

– Føl dere selv kallet til å risikere livet, sa han.

Foto: HANDOUT / VATICAN MEDIA

God form

Den 83 år gamle paven har selv høy risiko for å pådra seg alvorlig sykdom hvis han blir smittet av viruset. Etter at han fikk en forkjølelse i slutten av februar, har han i stor grad oppholdt seg alene, uten fysisk kontakt med andre.

Ifølge italienske medier testet paven negativt to ganger for viruset etter at det ble meldt om et smittetilfelle i Vatikanets gjestehus i begynnelsen av mars.

Pave Frans var forkjølet i februar, men er nå i god form, heter det fra Vatikanet.

Italia har ifølge VGs statistikk over 15.000 dødsfall og over 120.000 bekreftede smittede som følge av coronaviruset.

Publisert: 05.04.20 kl. 17:41

