HJELPER ANDRE: Tyskland har så stor kapasitet at de også vil hjelpe andre land. Her kommer en italiensk pasient fra Bergamo-området til et sykehus i Dresden sist uke. Foto: MATTHIAS RIETSCHEL / POOL

Tysklands utrolige tall: – Vi har kanskje vært aller best

Heller ikke den tredje corona-testen av forbundskansler Angela Merkel ga utslag. Tyskland har «bare» 63 929 smittede og 545 døde til nå - og kan til og med hjelpe hardt rammede Italia. Hvorfor?

– Vi begynte tidlig å planlegge hvordan vi skulle møte corona-smitten, og vi startet allerede i januar med å teste folk, sier Joachim Odenbach, pressetalsmann ved Deutsche Krankenhausgesellschaft, en sammenslutning for de tyske sykehusene, til VG.

– Selv om antallet syke skulle øke de neste par ukene, mener vi at vi har kapasitet til å ta imot de som trenger det. Det er ingen frykt for knapphet på sengeplasser i tiden fremover, sier Odenbach.

Tyskland har til og med tatt imot pasienter fra den hardt rammede Bergamo-regionen i Italia - fraktet til Tyskland med fly fra det tyske luftforsvaret og brakt til ulike tyske sykehus.

Sammenlignet med nærliggende land som Italia (11.591 døde), Spania (7.424 døde), Frankrike (2612 døde), Nederland (864 døde) og Storbritannia (1231 døde) har altså Tyskland sluppet heldig fra corona-viruset med 545 døde, ifølge VGs statistikk. Antall døde per 100.000 innbyggere ligger omtrent på norsk nivå. Norge har til nå 4.448 registrerte smittede og 32 døde.

Enkelte eksperter peker på at Tyskland ligger tidsmessig etter land som Italia og Spania, men Odenbach ved Deutsche Krankenhausgesellschaft er i hvert fall ikke bekymret for kapasiteten:

– Vi har nå 7.000 som blir behandlet for corona-sykdom ved våre sykehus. 1.500 av disse ligger på intensivavdelinger. Men allerede før krisen hadde vi en kapasitet på 20.000 plasser på intensiven. Og nå har vi midlertidig økt det til 30.000, sier Joachim Odenbach til VG.

Virologen Christian Drosten ved Berlin-sykehuset Charité uttrykker i en podcast på NDR at Tyskland har vært både dyktige og heldige til nå.

GODE I TESTING: Virologen Christian Drosten mener at Tyskland kanskje har vært aller best når det gjelder testing. Foto: AXEL SCHMIDT / X03330

– Vi var tidlig ute med å teste bredt og oppdage smittede. Derfor har vi så få tilfeller til nå. Hele systemet var klar til å møte dette, derfor har det gått relativt bra sammenlignet med andre land.

– Vi har kanskje vært det aller beste landet når det gjelder diagnostikk.

Drosten forteller at de på Charité-sykehuset har frigjort sengeplasser - som de håper at de aldri får bruk for. Han bruker det engelske uttrykket «no glory in prevention», men de kan ikke ta noen sjanser.

– Vi regner med at vi får flere eldre smittede de neste ukene. Vi har hatt flaks at det har vært mange unge blant dem som har svært smittet til nå. De har holdt seg til sine jevnaldrende og ikke smittet så mye til eldre.

Christian Drosten forklarer også hvordan den utbredte testingen blant tyskere delvis kan forklare den store forskjellen i andelen døde blant de personene som har testet positivt for corona-viruset i Italia og Tyskland (11,4 prosent i Italia og mindre enn én prosent i Tyskland ifølge VGs oversikt).

I Tyskland har også mange yngre testet positivt. Ifølge Drosten er snittalderen 48 år. Det gjør at andelen døde blir lavere, etter som eldre har større risiko for å dø. I Italia derimot har de fleste smittede yngre aldri blitt testet, noe som gjør at andelen døde blant de kjente smittede blir større.

Onsdag skal Berlin-regjeringen og delstatene foreta en foreløpig evaluering, ifølge regjeringstalsmannen Steffen Seibert. Han antyder imidlertid ingen lettelser i tiltakene som er satt i verk. I delstaten Bayern er de allerede forlenget til 19. april.

– Viruset sprer seg altfor raskt til at vi kan lempe på begrensningene, sier han ifølge Zeit, som også melder at sjefen hans, Angela Merkel, er testet for tredje gang og nok en gang er fastslått «ikke smittet».

De tyske delstatene begynte tidlig å stenge enkelte skoler og oppfordre folk til å holde seg hjemme. De siste ukene har Tyskland jobbet aktivt for å begrense bevegelsen av mennesker - men ekspertene er foreløpig usikre på hvor effektive tiltakene har vært.

Bekymringen retter seg nå først og fremst mot de aller eldste. Ifølge Bild døde 29 eldre på sykehjem i Würzburg, Wolfsburg og Wildeshausen forrige uke. Avisen skriver at det er mer enn 800 000 pleietrengende på 12 000 sykehjem i Tyskland.

CDU-sjef Annegret Kramp-Karrenbauer advarer mot å lette på tiltakene mot Corona.

– Viruset har hele Europa og hele verden i sitt grep, sier hun og mener at antallet smittede fortsatt er på et nivå som ikke gjør det mulig å endre noe foreløpig.

Samme Kramp-Karrenbauer retter forøvrig sterk kritikk mot andre land i Europa:

– Corona-nasjonalismen til noen regjeringer og politikere er skremmende, uttalte hun i et intervju med Welt.

Publisert: 30.03.20 kl. 22:27

