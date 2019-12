MÅTTE DRA: En syrisk jente på flukt i eget land, fotografert i nordvestlige Idlib 23. desember. Foto: AAREF WATAD / AFP

Fanget og slipper ikke ut: 235.000 syrere har flyktet på to uker

BEIRUT (VG) Mennesker under et massivt angrep fra russiske og syriske bombefly de siste ukene har forlatt sine hjem i all hast, og er nå fanget ved den stengte tyrkiske grensen.

De desperate flyktningene finner ikke trygghet noe sted og er overlatt til seg selv:

Tyrkia, som sier de allerede er overveldet av flyktninger, har sperret alle grenseoverganger.

Den syriske regjeringshæren og deres mektige allierte i den russiske hæren angriper den opprørskontrollerte regionen, der rundt tre millioner sivile befinner seg, med full styrke.

Det internasjonale samfunnet har stoppet alle forsøk på å gripe inn – og ser på fra sidelinjen mens den humanitære katastrofen utfolder seg.

235.000 mennesker er drevet på flukt mellom 12. og 25. desember, ifølge FN. Mange av menneskene som nå er på flukt, har allerede flyktet fra andre områder av Syria. Nå må de flykte igjen.

Størstedelen av de siste ukers flyktninger har forlatt byen Maaret al-Numan, som syriske styrker har rykket fram mot gjennom juleuken.

REDDET: Redningsarbeidere hjelper en jente ut av en bombet bygning i Tal Mardikh den 19. desember. Foto: OMAR HAJ KADOUR / AFP

Dro hjemmefra i all hast

En av dem som måtte forlate alt, er den 30 år gamle familiefaren Moaaz.

Mange millioner har flyktet fra Syria i årene som har gått, men Moaaz valgte å bli til det ikke lenger var noe håp for ham og familien. For en uke siden var det hans tur til å forlate hjemmet sitt.

De dro i all hast, mens russiske fly bombet byen deres, Maaret al-Numan, og mens bakkestyrker fra den syriske regjeringshæren nærmet seg.

– Fredag i forrige uke bombet de byen vår med 200 missiler, artilleri og tønnebomber. Situasjonen var umulig. Vi måtte dra, sier Moaaz til VG over telefon fra Idlib denne uken.

OFFENSIV: Et flyangrep mot et boligområde i Maaret al-Numan den 18. desember. Foto: OMAR HAJ KADOUR / AFP

Etter flere ukers bombing fra luften innledet de syriske styrkene i forrige uke en brutal bakkeoffensiv i de sørlige og østlige delene av Idlib-provinsen. Provinsen nordvest i Syria er den siste kontrollert av opprørskrigere, etter at Bashar al-Assad med brutal vold de siste årene har vunnet tilbake kontrollen over Syrias største byer.

Det et den al-Qaida-tilknyttede islamistgruppen Hayat Tahrir al-Sham som kontrollerer store deler av Idlib, men grepet er i ferd med å slippe, jorde for jorde, landsby for landsby.

For de sivile er det ingen nåde i skuddlinjen mellom opprørerne og Assads styrker. Og bakkekrigen til tross, er det den hensynsløse bombingen som er aller farligst.

KRITISKE FORHOLD: Syriske flyktninger nære den tyrkiske grensen den 28. desember. Foto: AAREF WATAD / AFP

Sover under trær

Moaaz og familien sier at de nå har søkt tilflukt i et hus i en by lenger unna frontlinjen.

– Så godt som alle menneskene fra byen vår dro på svært kort varsel. Mine foreldre har dratt mot Tyrkia-grensen. Forholdene der er forferdelige. Kan du tenke deg hvordan det er for dem?

Forholdene i flyktningleirene ved grensen skal være svært dårlige. Mange sover under trær, i kulde og regn, med lite mat og manglende sanitære anlegg.

VG har også vært i kontakt med andre som flyktet fra samme by som Moaaz. De sier de dro uten å rekke å ta med seg noen eiendeler.

Den intensive kampen om byen Maarat al Noaman ser ut til å være et forsøk fra det syriske regimet på å få kontroll over en viktig motorvei mot byen Aleppo, som Assad tok tilbake kontroll over i 2016.

KONSTANTE ANGREP: En røyksky etter et bombeangrep sett i byen Saraqeb den 19. desember. Foto: OMAR HAJ KADOUR / AFP

Frykter 400.000 vil flykte

På julaften kom nyheten om at Tyrkia er i samtaler med Russland om å få til en ny våpenhvile i Idlib, men kamphandlingene har siden det ikke stoppet opp.

– Disse angrepene bør stanse umiddelbart, og en våpenhvile bør raskt komme på plass. Det er dette vi forventer av Russland, sa talsmannen til president Recep Tayyip Erdogan da, ifølge NTB.

Organisasjonen International Rescue Committee (IRC) sier at fortsatt krig, uten våpenhvile, kan føre til at så mange som 400.000 mennesker flykter de neste ukene.

Foto: OMAR HAJ KADOUR / AFP

Også USAs president Donald Trump har bedt angrepene stoppe.

– Russland, Syria og Iran dreper, eller er i ferd med å drepe, tusener av uskyldige sivile i Idlib-provinsen. Ikke gjør det, skriver Trump på Twitter andre juledag.

Han la også til:

– Tyrkia jobber hardt for å stanse dette blodbadet.

Det Trump ikke nevnte er at Tyrkia de siste månedene også er årsaken til masseflukt blant sivile i Syria. Deres angrep på nordøstlige Syria i oktober sendte hundretusener av kurdere på flukt fra et angrep som skapte kaos, nød og død.

