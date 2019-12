DIKTATOR: Kim Jong-un under møtet i Nord-Koreas arbeiderparti søndag. Nord-Korea strever med økonomien, og landets leder advarte om nødvendige endringer da han snakket til partiledelsen mandag. Foto: Korean Central News Agency/Korea News Service/ AP/ NTB scanpix

Kim Jong-un advarer om vanskelig økonomi

Nord-Koreas leder Kim Jong-un advarte ledelsen i landets arbeiderparti om at landet står foran svært vanskelige økonomiske tider.

NTB-AFP-DPA

Nå nettopp

Beskjeden fra det totalitære regimets ubestridte leder kom under partimøtets andre dag. Hans uttalelser er gjengitt i statlige medier om at det må avgjørende endringer til i Nord-Koreas økonomi. Kim Jong-un la fram «oppgaver for raskt å korrigere den alvorlige situasjonen for de største industrielle sektorene i nasjonaløkonomien», skriver det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA.

Det er kjent at Nord-Korea er hardt rammet av de økonomiske sanksjonene landet er ilagt på grunn av sitt atomvåpenprogram. Nord-Korea offentliggjør ingen økonomiske opplysninger om landet, men Sør-Koreas sentralbank skrev i juli at nabolandets økonomi hadde gått tilbake med 4,1 prosent i 2018.

Dette er den største økonomiske tilbakegangen Nord-Korea har hatt siden den store sultkatastrofen rammet landet på 1990-tallet.

KONGRESS: Ledelsen i Nord-Koreas arbeiderparti er samlet til møte i hovedstaden Pyongyang. Leder Kim Jong Un advarte representantene om vanskelige økonomiske tider forut. Foto: Korean Central News Agency/Korea News Service/ AP/ NTB scanpix

Møtet i partiledelsen i Pyongyang er blitt forlenget med flere dager, også det noe som er svært uvanlig, og som tolkes som uttrykk for at landet befinner seg i store vanskeligheter.

Kina og Russland har foreslått at de strenge FN-sanksjonene mot landet skal lettes, og ledelsen i Pyongyang har gitt USA en frist til nyttår med å komme med endringer i sanksjonene.

Onsdag vil Kim Jong-un holde sin årlige nyttårstale. Da er det ventet at han vil offentliggjøre en «ny vei» framover. Hva dette går ut på var så langt ikke kommentert mandag.

Publisert: 30.12.19 kl. 07:09

Mer om

Flere artikler