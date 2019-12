FLUKT: Sivile syrere i Idlib-provinsen flykter fra en syrisk militæroffensiv mot provinsen. Nå ber Tyrkia Russland om å legge press på Syrias president Bashar al-Assad om å stanse angrepene. Foto: AP / NTB scanpix

Tyrkia ber Russland om våpenhvile i Idlib

Tyrkia er i samtaler med Russland om å få til en ny våpenhvile i Idlib-provinsen i Syria etter den siste tidens opptrapping av bombeangrep mot provinsen.

En talsmann for den tyrkiske presidenten sier tyrkiske myndigheter følger nøye med på prosessen for å få en slutt på angrepene.

– Disse angrepene bør stanse umiddelbart, og en våpenhvile bør raskt komme på plass. Det er dette vi forventer av Russland, sier Ibrahim Kalin, talsmann for president Recep Tayyip Erdogan, tirsdag.

Idlib er den siste opprørskontrollerte provinsen i Syria. Den siste tiden har provinsen blitt rammet av stadig hyppigere luftangrep fra syriske regimestyrker med støtte fra russiske styrker.

Tirsdag ble minst ti sivile, deriblant seks barn, drept i et russisk luftangrep mot en skolebygning der flere flyktninger hadde søkt tilhold.

Delegasjon til Moskva

Syrias president Bashar al-Assad og hans regjering har gjentatte ganger sverget å ta tilbake kontrollen over Idlib. Og angrepene mot provinsen har fortsatt til tross for at det ble inngått en våpenhvile i august.

Mandag sendte Tyrkia en delegasjon ledet av viseutenriksminister Sedat Ornal til Moskva for å diskutere Idlib. Det skjedde etter at president Erdogan hadde sagt at Tyrkia ikke kan håndtere en ny flyktningstrøm på egen hånd.

Alliert

Russland er en av Assad-regimets nærmeste allierte, og ifølge Erdogans talsmann fikk den tyrkiske delegasjonen signaler fra russiske myndigheter om at de vil forsøke å bruke sin innflytelse over Assad til å få en stans på voldsbruken.

I dag bor det om lag 3 millioner mennesker i Idlib. Mange av dem er internt fordrevne syrere.

