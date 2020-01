TRAFF VG: Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon forklarer VG om planen for å avslutte 313 år med union med England. Foto: Hallgeir Vågenes

Hun styrer Skottland mot uavhengighet: – Skottene liker ikke Boris Johnson

Skottenes førsteminister Nicola Sturgeon er klar til å gi «The United Kingdom» nådestøtet og løsrive Skottland fra unionen med England. Hun tror på drahjelp fra en mann mange skotter ikke kan fordra.

Mens britenes statsminister Boris Johnson jobber iherdig med å haste gjennom Brexit fra sitt kontor i London, jobber Sturgoen like hardt for å hindre at Skottland bli med ut av EU, fra sin posisjon som førsteminister i Skottlands hovedstad Edinburgh.

Det Sturgeon jobber for å få til er å holde en ny omstridt folkeavstemning på De britiske øyer. En avstemning som kan bety slutten på 313 år med union mellom Skottland og England som «det forente kongeriket Storbritannia».

Det er ikke første gang skottene har forsøkt å løsrive seg, og det har ikke lyktes tidligere. Denne gangen har noe endret seg:

– Historien vil se tilbake på Brexit som det som førte til slutten for «United Kingdom». Skottland kommer til å velge å bli uavhengig i nær fremtid. Nord-Irland kan bli forent med Irland, og også i Wales øker nå støtten til en løsrivelse fra England, sier Sturgeon til VG.

– Ikke venner

Da VG treffer den skotske førsteministeren under et besøk til Norge og NHOs årskonferanse i Oslo, er hun klokkeklar på hvor langt hun og Johnson står fra hverandre.

– Vi er uenige politisk om veldig mange ting, deriblant om Skottland bør være en selvstendig stat. Men vår uenighet bør ikke ha betydning. Dette er folkets valg.

– Hvordan er Johnson å samarbeide med?

– Vi kommer fra en veldig ulik politisk tradisjon. Vi er ikke bestevenner, om jeg skal si det diplomatisk.

Johnson har varslet at han vil gjøre alt i sin makt for å hindre en ny skotsk folkeavstemning. Statsministeren har til og med sagt at han ikke vil åpne konvolutten med den skriftlige søknaden om å holde en folkeavstemning, og heller sende brevet i retur.

OMSTRIDT: Den britiske statsministeren Boris Johnson gjorde et brakvalg på nasjonalt nivå, men får liten støtte i Skottland. Foto: STEFAN ROUSSEAU / POOL

Upopulær blant skottene

Slike uttalelser forarger skottene. Men det gir Sturgeon god grunn til å smile.

– Flertallet i Skottland stemte ikke for at Johnson skulle bli statsminister. Skottene liker ham ikke. Jeg vil ikke bli personlig, men de liker ikke hans tilnærming og de liker ikke hans stil.

Statsminister Johnson er blitt beskyldt for å splitte britene, men på skottene har han en samlende effekt, mener Sturgeon.

– Skottene står sammen i motstand mot Johnson. Det viser det siste valget der det konservative partiet mistet halvparten av sin støtte i Skottland. Det viser veldig tydelig at flertallet i Skottland er forferdet over å ha Boris Johnson som statsminister.

– Og dermed styrkes argumentet for at vi bør forlate unionen: Det blir enda tydeligere at dersom vi ikke vil la Boris Johnson, eller mennesker som ham, bestemme over vår fremtid, så må vi bli uavhengige.

I OSLO: Nicola Sturgeon besøker Oslo i anledning NHOs årskonferanse i Oslo. Foto: Hallgeir Vågenes

FAKTA: STORBRITANNIA Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland er et konstitusjonelt monarki som omfatter de fire riksdelene England, Wales, Skottland og Nord-Irland.

Unionen mellom kongerikene Skottland og England ble inngått i 1707, og anses som det viktigste grunnlaget for «The United Kingdom».

Vil bli i EU

I 2014, da forrige avstemning ble holdt, ble det 45 prosent støtte til å forlate unionen, mens flertallet på 55 prosent stemte for å bli. Denne gangen tyder meningsmålinger på at det kan bli dødt løp, men Sturgeon er ikke i tvil.

– Man kan aldri forskuttere politiske seiere, men jeg er veldig trygg på at det blir en ny folkeavstemning og at skottene denne gangen vil stemme for å forlate Storbritannia, sier Sturgeon.

Skottenes sterke ønske om å forbli i EU er hovedgrunnen til at hun er så skråsikker. I forrige runde ble det nemlig argumentert med at Skottland ikke kunne fortsette som EU-medlem som en selvstendig stat. Nå er argumentet snudd på hodet.

– Ønsket om å forbli i EU er en hovedgrunn. I 2014 brukte motstanderne av uavhengighet frykten for å miste vår plass i EU som sitt viktigste argument, mens nå er det å forbli i unionen med England som vil tvinge oss ut av EU mot vår vilje.

– Men bruker dere frykten for Brexit til å skremme gjennom noe dere egentlig har ønsket hele tiden, nemlig å sikre skotsk uavhengighet fra Storbritannia?

– Vi har aldri lagt skjul på at vårt hovedmål er uavhengighet. Men jeg har ikke brukt Brexit kynisk: Jeg har hele tiden advart mot Brexit og drevet valgkamp mot det. Når det likevel skjer så legger jeg ikke skjul på at det styrker argumentene for en løsrivelse.

Forholdet til Norge

Sturgeons skotske nasjonalistparti (SNP) har lenge brukt Norge som et forbilde for hva skottene kan få til dersom landet løsriver seg.

– Likheten mellom våre to land, mellom våre utfordringer og muligheter, er slående. Derfor ser jeg for meg at Norge og Skottland bør styrke sitt samarbeid. Våre nærmeste naboer og venner vil forbli de andre britiske statene, men som uavhengig land vil vi vende oss mer mot Norden.

– Norge og Skottland er begge oljeproduserende land i en overgangsfase til mindre avhengighet av fossile brennstoff, så Norge og Skottland har mye å samarbeide om.

