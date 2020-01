KLAR TIL MOTANGREP: President Donald Trump sier at USA vil slå knallhardt tilbake om Iran hevner angrepet som drepte general Qasem Soleimani. Foto: Paul Sancya / AP

Trump: – Vi har sett oss ut 52 iranske mål

Donald Trump sier at dersom Iran slår tilbake mot amerikanske mål, kommer de til å slå tilbake umiddelbart.

Iran har lovet en «kraftig hevn» etter det amerikanske luftangrepet som drepte general Qasem Soleimani fredag. Natt til søndag kommer Trump med en kraftig advarsel til Iran:

– Iran snakker veldig modig om å sikte seg inn på enkelte amerikanske interesser som hevn for at vi fjernet en terroristleder, som akkurat hadde drept en amerikaner og skadet mange flere, for ikke å nevne alle han har drept over tiden, inkludert hundrevis av iranske demonstranter, skriver Trump på Twitter.

Videre skriver Trump at han forberedte flere angrep.

– Iran har ikke vært annen enn problemer i flere år. La dette være en advarsel, om Iran angriper amerikanere eller amerikanske mål, har vi sett oss ut 52 iranske mål, skriver han videre.

Trump fortsetter med å forklare hvilke type mål det er.

– Disse målene vil bli angrepet veldig fort og hardt (om Iran tar hevn for drapet på general Qasem Soleimani). USA vil ikke ha flere trusler.

Nytt rakettangrep

To raketter skal ha slått ned i den såkalte Grønne sonen i Iraks hovedstad Bagdad lørdag, opplyser irakiske sikkerhetskilder. En militærbase der USA har soldater skal også ha blitt truffet.

Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet, men ifølge sikkerhetskildene skal ingen personer ha blitt drept eller såret av rakettene som traff den såkalte Grønne sonen.

Den strengt bevoktede Grønne sonen huser blant annet regjeringsbygg samt utenlandske ambassader, deriblant den amerikanske ambassaden.

Samtidig meldes det at to katusja-raketter har truffet den militære flybasen al-Balad, der det også er amerikanske soldater. Heller ikke her er det kommet meldinger om drepte eller sårede.

Lørdagens rakettangrep i Bagdad skjer kun timer etter at sørgende ropte «Død over Amerika» mens de minnet den avdøde generalen.

– Vet hevnen vil bli stor

Den iranskstøttede militsgruppen Kataib Hizbollah i Irak har samtidig gått ut og advart irakiske sikkerhetsstyrker om at de bør holde seg unna amerikanske baser i Irak.

– Med Suleimanis martyrdød etterlater han seg flere 1000 krigere som vil kjempe hans sak. USA vet med sitt kriminelle angrep at hevnen vil bli stor, sa politisk rådgiver for militsen Hizbollah-leder Hassan Nasrallah, Hussein al Khalil, til VG fredag.

Det var natt til fredag et amerikansk rakettangrep drepte en av Midtøstens mektigste menn, den iranske generalen Qasem Soleimani, på flyplassen i Bagdad.

Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei har senere advart USA om at en «kraftig hevn venter».

Irans utenriksminister, Javad Zarif, kalte angrepet mot Soleimani «ekstremt farlig og en idiotisk eskalering».

– USA må bære ansvaret for konsekvensene, skrev han på Twitter.

På en pressekonferanse forklarte Trump at han ga ordren om angrepet mot Soleimani for å forhindre en krig.

– Vi gikk til handling for å stoppe en krig. Vi gikk ikke til handling for å starte en krig, sa han.

Publisert: 05.01.20 kl. 00:00 Oppdatert: 05.01.20 kl. 01:32

