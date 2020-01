Trump: – Vi har 52 iranske mål i sikte

Donald Trump sier at dersom Iran slår tilbake mot amerikanske mål, kommer de til å slå tilbake umiddelbart.

Nå nettopp

– Iran snakker veldig modig om å sikte seg inn på enkelte amerikanske interesser som hevn for at vi fjernet en terroristleder, som akkurat hadde drept en amerikaner og skadet mange flere, for ikke å nevne alle han har drept over tiden, inkludert hundrevis av iranske protestanter, skriver Trump på Twitter.

Videre skriver Trump at han forberedte flere angrep.

– Iran har ikke vært annen enn problemer i flere år. La dette være en advarsel om Iran angriper amerikanere eller amerikanske mål, har vi 52 iranske mål i sikte, skriver han videre.

Publisert: 05.01.20 kl. 00:00

Mer om

Flere artikler