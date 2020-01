GRÅT: Ayatolla Ali Khamenei gråt mens han ba for Qasem Soleimani i Teheran 6. januar. Foto: IRAN PRESS

Slik vil Iran hevne general-drapet

Når hevnen etter drapet på Qasem Soleimani kommer, vil ikke Iran skjule hvem som står bak, skriver The New York Times. Drapet er et veiskille, mener ekspert.

Etter at den iranske generalen Qasem Soleimani ble drept i Irak 3. januar, har det ikke manglet på trusler om hevn. Og truslene har kommer fra øverste hold.

– Hans bortgang vil ikke stoppe oppdraget hans. Men forbryterne som har general Soleimanis og andre martyrers blod på hendene kan vente seg en hard hevn, uttalte Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei fredag, ifølge det iranske nyhetsbyrået Fars.

Ifølge kilder avisen New York Times har snakket med vil hevnen utføres uten å skjule at Iran står bak. Dette var beskjeden Ali Khamenei ga det iranske sikkerhetsrådet få timer etter Soleimanis død, ifølge avisens kilder:

Hevnen må være direkte.

Det må være et proporsjonalt angrep på amerikanske interesser.

Det må være åpent utført av iranske styrker.

Flere sentrale personer i det iranske regimet har fulgt opp Khameneis offentlige løfte om hevn.

– Den allmektige Gud har lovet hevn og Gud er den viktigste hevneren. Vi vil handle, uttalte Esmail Ghaani, Soleimanis etterfølger som leder for elitestyrken Quds, mandag.

DREPT: Qasem Soleimani ble drept av en amerikansk drone 3. januar. Foto: UNCREDITED / Office of the Iranian Supreme Leader

Ledelsen har støtte i store deler av befolkningen. Under Soleimanis gravfølge gjennom Iran, krevde sørgende hevn og ropte slagord som «Død over Amerika». Nøyaktig hva hevnen vil innebære kan man bare spekulere i, men det iranske regimet har gitt noen hint.

Militært svar

Hossein Dehghan, militær rådgiver for Khamenei og tidligere forsvarsminister i Iran, varsler at hevnen ville bli et direkte angrep.

– Man kan tenke seg at det blir operasjoner gjennom stedfortredere. Vi kan si at USA og Trump gikk til angrep direkte mot oss ... så vi går til angrep direkte mot Amerika, har Dehghan sagt i et intervju med CNN.

Dehghan varslet at irans svar vil være «militært og mot militære mål». Rådgiveren kommenterte også at USAs president Donald Trump har varsel at Washington har sett seg ut 52 iranske mål dersom Iran angriper amerikanske mål.

– Hvis han sier 52, sier vi 300, og de er tilgjengelige for oss. Ingen amerikansk soldat, ikke noe amerikansk politisk senter, ikke noe amerikansk fartøy vil være trygt, sa Dehghan til TV-kanalen.

Leder for Irans sikkerhetsråd Ali Shamkhani har ifølge nyhetsbyrået Fars sagt at Iran vurderer 13 forskjellige scenarioer for hevn.

– Selv om valget faller på det minst alvorlige scenarioet, vil iverksettelsen være et «historisk mareritt for alle amerikanere. Av etterretningsgrunner kan vi ikke gi mer informasjon til mediene foreløpig, sa Shamkhani.

Overraskelsesmoment

Tidligere har Iran som regel utført terrorangrep og utenlandske aksjoner gjennom eksterne aktører, som Hizbollah i Libanon. Det gir ifølge Nupi-forsker Kjetil Selvik et element av tvetydighet, at det ikke er helt åpenbart at avsenderen er Iran. Et åpent angrep på USA vil være et brudd med tidligere praksis.

– Skulle det skje, er det nok et brudd. Det gjør drapet på Soleimani til et veiskille. Konflikten går fra å være en stedfortredende krig til et åpent angrep, sier Selvik.

REVOLUSJONSGARDEN: Soldater i Revolusjonsgarden under en militærparade 22. september under markeringen av starten på krigen mellom Iran og Irak i 1980. Foto: Iranian Presidency

Han tror ikke Irans svar nødvendigvis vil komme raskt.

– Det grunnleggende poenget er en form for nervekrig, der usikkerhet er et virkemiddel på begge sider, i mangel på mekanismer for å regulere konflikten og kommunikasjonskanaler. Trussel om at noe kan skje er vel så viktig som at noe skjer denne uken eller denne måneden. Sverdet som henger over deg er en del av maktspillet, sier Selvik.

Han vil ikke spå nøyaktig hva USA kan vente seg av aksjoner fra den islamske republikken.

– Iran har lagt vekt på overraskelsesmomentet tidligere. De vil forsøke å skape usikkerhet. Hvis man ser på hva regimet har gjort tidligere, er man på feil spor.

Publisert: 07.01.20 kl. 12:17 Oppdatert: 07.01.20 kl. 12:40

