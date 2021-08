Skogbrannene herjer i USA. Samtidig er hus og mennesker revet bort av flom i Europa. Og i Oregon, USA, tok en hetebølge livet av minst 110 mennesker. Mange søkte tilflukt i kuldesentre.

Bildene som sjokkerer en hel verden

Klimakrisen er her nå, mener forskere og FN. Her er de dramatiske bildene som viser hvordan ekstremværet har herjet med kloden vår denne sommeren.

Denne sommeren går inn i historiebøkene. Flom i mellom-Europa, India og Kina har revet med seg mennesker, hus og minner.

Hetebølger og skogbranner har tatt liv i USA, samtidig som Canada har satt nye varmerekorder.

I Sibir ødelegger skogbrannene stadig mer, i det russiske myndigheter sier er den tørreste perioden på 150 år.

Mens klimagassutslippene fortsetter å øke globalt, er klimaforskere verden over sjokkert over hvor ekstremt været er blitt.

Mange av dem har innsett at prognosene de har laget for klimaendringer, ikke er presise nok.

Ekstremværet vi er vitne til, som skjer hyppigere på grunn av menneskeskapte klimaendringer, er blitt mer normalt, mener forskere.

13.000 forskere og FN kaller tiden vi er inne i for en klimakrise – climate emergency.

Her er 30 bilder som viser deler av vår nye realitet.

Foto: Noah Berger / AP

Skogbrann i USA er ikke et nytt fenomen, men skjer nå i større omfang enn før.

At det er svært tørt, gjør skogbrannene vanskeligere å stanse. Det vestlige USA er blitt mye varmere og tørrere de siste 30 årene.

Da disse brannmennene ble avbildet i California var de på vei til Prattville for å slukke storbrannen Dixie. Samtidig sitter innbyggere i Greenville, California og hører på countrymusikk og ignorerer den obligatoriske beskjeden om å evakuere.

Dette satellittbildet fra 18. juli viser skogbrannen som har herjet i Oregon, USA.

Mot slutten av juli var det omkring 80 store skogbranner i delstatene California, Oregon, Montana og Nevada. Den største av dem var en brann i Oregon som på to uker hadde svidd av like mye terreng som størrelsen på Los Angeles.

– Brannen er blitt så stor og skaper så mye energi at den har begynt å danne sitt eget værsystem, fortalte Marcus Kauffman i Oregons skogforvaltningsetat til nyhetsbyrået AFP.

Brannen gir næring til seg selv og har til og med skapt lynnedslag, sier han.

Foto: NASA / EPA

Dette bildet fra 17. juli viser en skogbrann i Alpine, California.

Røyk fra brannene vest i USA nådde delstatene New York, New Jersey og Pennsylvania, der det ble utstedt helseadvarsler til befolkningen om dårlig luftkvalitet.

Foto: Noah Berger / AP

18. juli oppdaget brannmannskap i Oregon denne bjørnungen i et tre, mens røyken fra skogbrannene lå tungt i området.

Etter at den fikk seg litt vann fra brannmannskapet, pilte den av gårde.

Foto: Bryan Daniels / Bootleg Fire Incident Command

En mann kjøler seg ned i New York under en heltebølge i byen, 18. juli.

Jordkloden er nå 1,2 grader varmere enn den var på slutten av 1800-tallet, melder FN.

Verdens land er ikke i rute til å nå målene i Parisavtalen. Målet er å holde oss innenfor halvannen grad global oppvarming, som anses som grensen for å unngå de verste konsekvensene av global klimaendring.

En stor flom rammet millioner av innbyggere i Kina i juli, hvor vannmasser totalisolerte flere byer.

Veier, T-banesystem og hele områder ble dekket av gjørme og vann.

I den hardest rammede byen Zhengzhou pågår redningsarbeidet fortsatt, flere dager etter den kraftigste nedbøren på 60 år. Bildet er fra 23. juli.

Foto: NOEL CELIS / AFP

Dette bildet fra Zhengzhou, 21. juli, viser etterdønningene av flommen.

En bruker på mikroblogg-plattformen Weibo fortalte like før at flere av innbyggerne sitter fast på hustakene sine.

– Vi vet ikke hvordan man svømmer ... Hele byen er i ferd med å bli vasket bort, skriver personen, ifølge BBC.

Foto: STR / AFP

Dette bildet fra 21. juli viser en jente som har plassert hunden sin på noen isoporplater i en oversvømt vei i Henan-provinsen i Kina.

Også i 2020 ble Kina hardt rammet av flom.

Foto: FEATURECHINA / FEATURECHINA

Dette bildet fra 20. juli viser passasjerer som deler plass med flomvann om bord på en T-bane i Zhengzhou i Kina.

Foto: HANDOUT / Courtesy of Weibo user merakiZz-

I midten av juli ble Vest-Europa rammet av dødelig flom og oversvømmelse etter et voldsomt regnvær som herjet på landsbygda. Det falt minst to måneders nedbør i løpet av to dager i noen regioner. Vannstanden ble rekordhøy flere steder.

Minst 209 personer har mistet livet i Tyskland og Belgia, og flere titalls personer er savnet. Flommen forårsaket også store ødeleggelser i Luxembourg, Nederland og Sveits.

Dette dronebildet tatt 16. juli viser en bil som er blitt forflyttet av flommen og inn på en gravplass i byen Bad Neuenahr-Ahrweiler, Tyskland.

Også nabolandet Belgia ble rammet av flommen, og mange søkte tilflukt på hustakene for å unnslippe vannmassene, slik dette bildet fra 15. juli viser. Her sitter innbyggere i Pepinster i Liège og venter på hjelp.

Foto: Ivan Put

Klimaeksperter har lenge ropt varsku om at vi må forberede oss på mer ekstremvær som følge av menneskeskapte klimaendringer.

Likevel har både omfanget og konsekvensene av flommen i Mellom-Europa overrasket mange klimaforskere, forteller Øivind Bergh ved Havforskningsinstituttet.

– Det vi har observert, ligger på mange måter i den verste enden av det vi kunne forestilt oss, sier han til VG.

I byen Altenahr måtte innbyggere bli reddet fra hustakene sine med helikopter.

I denne byen traff VGs journalister 23 år gamle Sara, som opplevde marerittet på nært hold.

Europa er gjentatte ganger blitt rammet av omfattende flommer, men flomuken var eksepsjonell, både hva mengde angår, men også den intensiteten regnet høljet ned med, sier den tyske hydrologen Kai Schröder ifølge NTB.

– Vi kan ennå ikke med sikkerhet si at denne hendelsen er knyttet til klimaendringene, men det er logisk at global oppvarming gjør slike ekstreme værutslag mer sannsynlig.

I byen Bad Neuenahr-Ahrweiler i Tyskland var innbyggerne i gang med å rydde opp da dette bildet ble tatt 19. juli.

Foto: Bram Janssen / AP

Mange europeiske politikere var raskt ute med å legge skylden for katastrofen på global oppvarming. Men det tyske høyreradikale partiet Alternativ for Tyskland (AfD) beskylder etablerte politikere for å bruke flommen som en brekkstang for å få vedtatt en grønnere politikk.

Fremdeles dekker vannet enkelte av bilene på veien Radmacherstraße. Vannstanden var på det meste 12 meter. – Noen steder vil være uten drikkevann i flere uker eller til og med måneder, sier ordfører Cornelia Weigand om byen Altenahr. Minst 209 personer har mistet livet i Tyskland og Belgia, og flere titalls personer er savnet. Her et bilde fra 19. juli. VG besøkte hjemmet til ekteparet Schömar i Euskirchen. Høyden på flomvvannet var tydelig på veggen.

Russland har i sommer opplevd en voldsom skogbrann i Sibir, og mange forskere peker på uvanlig høye temperaturer som årsak, i tillegg til manglende brannsikkerhet. Her er frivillige på vei inn i området den 17. juli.

Foto: Ivan Nikiforov / AP

De siste årene har Russland, og særlig Sibir, opplevd flere varmerekorder. I juni 2020 ble det registrert 38 varmegrader i byen Verkhoyansk. Det er den høyeste temperaturen som er målt nord for polarsirkelen siden man startet å registrere temperaturer på denne måten.

Mange mener at Russland er et av de landene som kommer til å bli hardest rammet av klimaendringer framover. Det gjelder særlig de arktiske områdene og Sibir. Dette bildet er tatt 27. juli i år, og viser røyk som stiger opp fra de store skogsområdene utenfor Berdigestyakh i Sibir.

Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

Brasil har lenge opplevd skogbranner.

For første gang ble det nylig bekreftet at regnskogen i Amazonas slipper ut mer karbondioksid enn den er i stand til å absorbere, mye på grunn av påsatte branner.

Mange av brannene er påsatt med vilje i arbeidet med å «renske» landområder, som videre skal brukes til kjøtt- og soyaproduksjon.

Dette arkivbildet er riktignok fra september 2019.

Irak har også opplevd en hetebølge. I bildet under er en gutt på vei gjennom et uttørket landbruksområde i Diyala i østlige Irak den 24. juni. Hetebølgen i landet har gjort det vanskeligere for bøndene å dyrke mat og få tak i nok vann.

Årstallene 2015–2019 var de varmeste årene verden har målt, mens 2010–2019 var det varmeste tiåret, melder FN.

Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Også India ble rammet av flom, som dette bildet fra 23. juli viser. Her jobber redningsmannskaper med å evakuere og redde liv i Kolhapur.

Foto: AP

Den ekstreme hetebølgen i Canada tidligere i sommer gir ifølge Bjørn Samset ved forskningssenteret Cicero stor grunn til bekymring.

Ofte kan man ikke gi klimaendringene skylden for hver spesifikke ekstremværhendelse, annet enn at det blir mer ekstremvær på grunn av menneskeskapte klimaendringer. Men i Canada regnet forskere seg frem til sannsynligheten da hetebølgen inntraff.

– Foreløpige beregninger viser at hetebølgen i Canada hadde vært hele 150 ganger mindre sannsynlig uten klimaendringer. Selv innenfor dagens klima var denne hendelsen ganske usannsynlig, uttalte Samset til VG tidligere i sommer.

Her er et bilde fra Edmonton 30. juni hvor innbyggere kjøler seg ned i en fontene.

Klimaforsker Bjørn Samset sier at den største usikkerhetsfaktoren hverken er klimamodellene eller beredskapen, men den totale mengden menneskelige utslipp fremover.

– Det er fortsatt opp til oss hvor hardt vi blir rammet av klimaendringene. Og selv om det blir krevende, er det egentlig positivt nytt, sier han til VG.