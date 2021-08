Mercer Street ble angrepet utenfor kysten av Oman i forrige uke. To besetningsmedlemmer ble drept. Israel og Iran utfører ofte begrensede angrep mot hverandre til havs. Foto: AP / NTB Foto: NTB scanpix

Iran og Israel utkjemper skyggekrig til havs og på land

Iran og Israel har i årevis utkjempet en skyggekrig i Midtøsten, ofte gjennom grupper i andre land. De siste månedene har krigen åpnet en ny front til havs, men omstendighetene er godt skjult.

Av NTB-AFP

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den siste antatte trefningen fant sted i forrige uke, da oljetankeren Mercer Street ble angrep utenfor kysten av Oman, trolig ved bruk av en drone. To besetningsmedlemmer ble drept.

Tankskipet var inntil nylig eid av det London-baserte selskapet Zodiac Maritime som var en del av porteføljen til den israelske milliardæren Eyal Ofer. Både rederiet og amerikanske myndigheter, som driver aktiv overvåkning i området, mener det dreide seg en fjernstyrt armert drone.

Israel pekte umiddelbart på Iran, som nekter, kaller det en provokasjon og advarer mot represalier. Skipet ble ikke påført store skader. Det var på vei fra Jeddah i Saudi-Arabia til havnebyen Jebel Ali i Emiratene og var øyensynlig ute på et normalt oppdrag da angrepet kom.

Feilgrep?

En israelsk tjenestemann som jobber med sikkerhetsspørsmål, men som vil være anonym, sier at angrepet mot Mercer Street kan ha vært et feilgrep fra Iran som kanskje ikke har fått med seg at skipet nylig skiftet eier og ikke lenger er kontrollert av Ofer.

Analytikere i regionen mener at slike enkeltstående angrep må ses i et større perspektiv. Hendelsen med Mercer Street kom bare ti dager etter at Irans atomenergimyndigheter (AEOI) opplyste at et angrep mot et av landets atomanlegg var blitt avverget.

I en kort pressemelding sa AEOI at en sabotasjehandling mot en bygning i Karaj var blitt stanset umiddelbart før den skulle settes ut i livet. Det var ingen tap av liv eller materielle skader.

Les også: Atomforhandlingenes fremtid ligger i hendene på Raisi

Iranske myndigheter advarer mot eventyrpolitikk etter påstander om at Iran står bak angrepene mot Mercer Street. Bildet viser den nyvalgte presidenten Ebrahim Raisi. Foto: AP / NTB Foto: NTB scanpix

Mål

Israelske myndigheter kommenterte ikke denne hendelsen, men anlegget som angivelig ble angrepet, er et av de største som produserer sentrifuger for anriking av uran. Det sto på en liste med mål som Israel i fjor la fram for tidligere president Donald Trump, skriver New York Times.

Iran har ikke påtatt seg ansvaret for angrepet mot Mercer Street, men flere mediehus i Iran og i regionen har gitt saken bred omtale. Revolusjonsgardens nyhetskanal viser et gammelt bilde av et skip i brann.

Samtidig som Iran og vestlige land forsøker å blåse nytt liv i atomforhandlingene om lettelser i sanksjoner i bytte mot løfte om at Iran ikke skal skaffe seg atomvåpen, synes det som om det åpnes en ny front i den fordekte krigen mellom Israel og Iran.

Les mer: En farlig opptrapping

Samme mynt

Siden 2019 har Israel flere ganger angrepet iranske skip som transporterer olje eller våpen i Rødehavet og det østlige Middelhavet, og Iran har svart med samme mynt. I mars og april ble israelskeide handelsskip beskutt, ifølge israelske tjenestemenn.

Etter at skip med tilknytning til Israel begynte å bli utsatt for angrep, har USA tilbudt beskyttelse gjennom militær eskorte i Persiabukta og nærliggende havområder. USAs overvåkning av områdene har også forsynt Israel med forhåndsvarsler om mulige iranske aksjoner.

Angrepene det siste halvåret begynte i februar da det israelskeide lasteskipet Helios Ray ble truffet utenfor kysten av Oman på vei fra Dammam i Saudi-Arabia til Singapore. Eksplosjoner lagde to hull i skroget, men det var ingen personskade. Iran avviste påstanden om at de sto bak.

Olje til Syria

I mars ble det statseide iranske lasteskipet Shakr e-Kord utsatt for eksplosiver som slo hull i skroget. Dagen etter meldte Wall Street Journal at Israel hadde plassert ladninger på minst et dusin skip som siden 2019 hadde fraktet iransk olje til regimet i Syria.

Ifølge den israelske avisen Haaretz var dette bare toppen av isfjellet, ettersom Israel ifølge deres kilder har angrepet og sabotert flere titalls iranske oljetankere og påført dem skader for milliarder av dollar.

Teheran svarte med å vurdere «alle muligheter» og sa det er all mulig grunn til å tro at angrepene ble utført av det israelske okkupasjonsregimet.

I april sa iranske myndigheter at det hadde vært en eksplosjon på lasteskipet Saviz utenfor kysten av Djibouti. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Rasnim ble skipet skadd av magnetiske sprengladninger.

les også Atomforhandlingenes fremtid ligger i hendene på Raisi

Orienterte USA

The New York Times skrev at Israel hadde orientert USA om at de sto bak angrepene og at de var en gjengjeldelse for tidligere iranske angrep til havs.

Senere i april ble det israelsk-opererte skipet Hyperion Ray angrepet utenfor kysten av Emiratene. Sikkerhetskilder sa til Israels Channel 12 at det var påført mindre skader, men at det var Iran som sto bak.

En fjernsynskanal i Libanon meldte at det Bahamas-registrerte skipet var blitt beslutt og at skipet ble operert av det israelske selskapet Ray Shipping.