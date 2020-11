«FRI»: Flere av Trump-tilhengerne som demonstrerte argumenterte for at munnbind-påbud er et forsøk på å kue befolkningen. Foto: Gisle Oddstad

Tusenvis i Trump-marsj uten munnbind: − Se på oss, vi er fri

WASHINGTON D.C. (VG) Flere tusen Trump-tilhengere uten munnbind samlet seg tett til protest i Washington D.C. Smittesituasjonen i USA er nå mer alvorlig enn noensinne.

Den siste uken har nyhetskanalene i USA hatt en forutsigbar start på morgensendingene sine. Hver eneste dag meldes det om en ny rekord i tallet på coronasmittede i landet.

Lørdag 14. november gjentok det samme seg: USA har denne dagen 185.000 nye bekreftede tilfeller, meldte nyhetsbyrået AP.

Denne samme dagen samlet det organisatorene hevder er over hundre tusen mennesker seg til en demonstrasjon til støtte for Donald Trump i Washington D.C.

VG var til stede på demonstrasjonen, der anslagsvis halvparten bar munnbind.

– Se på oss, vi er fri! Vi bruker ikke munnbind. Hvis jeg vil ta sjansen og få corona – og overleve slik stort sett alle gjør – så er det mitt valg. Ingen skal få kontrollere hva jeg skal gjøre, sier Michelle fra delstaten Maryland, som ikke ønsker å oppgi etternavnet sitt til VG.

Venninnen hennes med blonde korketrekkere og et stort amerikansk flagg henvender seg til VGs maskekledde journalist.

– Kjære, det der er ikke bra for deg. Den der er laget av giftige materialer og du kan bli syk, hevder Cheris fra North Carolina.

NEKTER: Michelle (t.v.), Cathleen og Cheris sier det er deres eget valg å ikke bruke maske mot coronasmitte. Foto: Gisle Oddstad

« Ingen flere munnbind»

Forrige uke hadde 23 av USAs 50 delstater rekord i antall nye smittede per dag, melder Axios. Smittesituasjonen varierer veldig fra stat til stat.

Washington D.C er en stat der man får inntrykk av at stort sett alle fastboende bruker munnbind, også utendørs. Hovedstaden har påbudt munnbind innendørs der det ferdes mennesker.

Den siste uken har 16,7 av 100.000 mennesker blitt smittet i Virginia, som ligger tett opptil D.C., mens i delstater som Sør-Dakota, Nord-Dakota, Wyoming og Iowa, ligger tallet rundt 150 nye smittede per 100.000 innbyggere.

VALGFUSK: Demonstrantene i Washington D.C. mener demokratene har jukset med valgresultatene. Foto: Gisle Oddstad

Mange av deltagerne i lørdagens marsj for Trump hadde reist langt fra andre, mer smitteutsatte deler av det massive landet.

Demonstrasjonen var en samling av flere initiativ, blant andre « Stop the steal», «Million maga march» av den høyreradikale gruppen Proud Boys, og «Women for America first».

Folkemassene bevegde seg fra Freedom Plaza og de to kilometerne opp til Høyesterett, mens folk stadig brøt ut i taktfaste rop med «Ingen flere munnbind!»

– Joe Biden vil kontrollere folket med å tvinge oss til å holde oss hjemme og bruke munnbind, sier en mann i tyveårene med «Jeg foretrekker farlig frihet» trykket på T-skjorten, til VG.

Over 10 millioner amerikanere har vært smittet dette året, og rundt 245.000 amerikanere har dødd av covid-19.

REVOLUSJON: «Infowars»-grunnlegger Alex Jones tordnet frem en tale om at marsjen markerer starten på en revolusjon i Amerika. Foto: Gisle Oddstad

Sannhetskløft

Demonstrantenes favorittpresident har selv et mer liberalt forhold til munnbind-bruk og smittevern enn hva hans demokratiske motkandidat Biden har. Det Republikanske partiet har vært gjenstand for oppmerksomhet i forbindelse med såkalte «supersmittearrangementer», hvor politikere fra partiet har stimlet sammen på tross av pandemien, og veldig mange har blitt smittet samtidig.

President Donald Trump hadde før lørdagens støttedemonstrasjon varslet at han «kanskje ville svinge innom».

Lørdag formiddag kjørte han ganske riktig forbi marsjen, og vinket ut av bilen til stor glede for mange oppmøtte. De fleste demonstrantene var fredelige og i godt humør, så lenge gruppen av motdemonstranter som slett ikke støtter Trump, ble holdt unna.

De to leirene er et klart eksempel på hvordan USA nå er delt i to grupper som har et fullstendig motstridende syn på hva sannheten er, hvilken verdi smittevern har, og hvem som er den rettmessige vinneren av presidentvalget.

OMSTRIDT: Trump-supporterne mener at valget ikke er avgjort. Foto: Gisle Oddstad

Publisert: 15.11.20 kl. 00:53

