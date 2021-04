«JESUS BESKYTTEREN»: Statuen i Encantados skal etter planen stå ferdig senere i år. Foto: SILVIO AVILA / AFP

Brasiliansk by bygger Jesus-statue som er høyere enn Rios

Foreløpig er bare hodet og de utstrakte armene på plass, men det er ingen tvil om at Encantados Jesus-statue blir ruvende.

Av Jostein Matre

43 meter skal den nye statuen måle fra tå til topp når den etter planen står ferdig.

Og med «tå» i denne sammenheng inkluderer vi sokkelen den skal stå på.

Det er fem meter høyere enn den verdenskjente «Kristus Frelseren», som står på den 700 meter høye fjelltoppen Corcovado over Rio de Janeiro. Den statuen måler «bare» 38 meter inkludert sokkelen.

Bittersøtt

Statuen som bygges i Encantdos, en by langt sør i Brasil minner ikke bare om Rio-statuen på grunn av at den er høy og av Jesus. Den har også det til felles at det er en Jesus med armene rakt utstrakt til siden.

Ifølge BBC ble «Kristus Beskytteren», som den har fått som navn, påbegynt i 2019. Først i forrige uke ble hodet og armene satt på plass.

«JESUS BESKYTTEREN»: Statuen i Encantados skal etter planen stå ferdig senere i år.

Det er likevel en bittersøt historie rundt den nye statuen. Den klarte nemlig ikke beskytte mannen bak ideen, Adrolado Conzatti. Han ble i mars en del av den tragiske coronastatistikken i Brasil, da han døde av viruset.

Statuen er ventet å stå ferdig senere i år. Det betyr at byggingen går noe raskere enn hva tilfellet var i Rio de Janeiro for snart 100 år siden. «Kristus Frelseren» ble påbegynt i 1922 og sto ferdig ni år senere.

Den nye Kristus-statuen måler for øvrig 36 meter fra håndtipp til håndtipp, mot 29 meter for Rio-statuen.

RIO-JESUS: «Kristus Frelseren» kan sees fra store deler av Rio de Janeiro, der den ruver på toppen av fjellet Corcovado. Foto: CARL DE SOUZA / AFP

Ikke høyest i verden

Og når verden åpner opp igjen for mer reising kan du selv ta turen inn og opp i statuen. En heis, som vil ta turister med opp til et utkikkspunkt 40 meter over bakken blir nemlig bygd inn i «Kristus Beskytteren».

For øvrig finnes det to Jesus-statuer i verden som er høyere enn Brasils kommende. I Polen har de en som er 52,5 meter høy, mens de i Indonesia har en som er fem centimeter høyere enn det igjen.