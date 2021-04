GJENSYNSGLEDE: Yoshia Uomoto (98) møter her sønnen Mark Uomoto og niesen Gail Yamada for første gang på et år. Hun bor på et helsehjem for japansk-amerikanere. Foto: LINDSEY WASSON / Reuters

Her ser Yoshia (98) sønnen for første gang på et år

98-åringen er fullvaksinert og fikk møte familien etter at restriksjonene ved helsehuset hun bor på i USA, ble fjernet.

Av Daniel Lundby Olsen

Publisert: Nå nettopp

Denne uken kunne Yoshita Uomoto (98) endelig møte sønnen Mark Uomoto og niesen Gail Yamada. Beboerne på eldrehjemmet i Seattle hvor hun bor, er fullvaksinert og kan ha en times besøk av familien om gangen.

I USA er 15,7 prosent av innbyggerne fullvaksinerte. Denne uken lovet USAs president Joe Biden at 90 prosent av alle voksne i landet skal ha fått tilbud om vaksine innen 19. april.

Ifølge The New York Times, er 61 prosent av den amerikanske befolkningen positivt innstilt til coronavaksine. Tilliten har dermed økt siden januar, da lå den på 47 prosent. Likevel er noen grupper fortsatt skeptiske.

les også Reagerte på vaksineuttalelser: «Jeg skjønner ikke at de tør»

Blant afrikansk-amerikanere har ønsket om å få vaksine økt med 14 prosent siden februar, skriver The New York Times.

Tidligere har svarte amerikanere uttrykt skepsis til coronavaksine. Dette skal i hovedsak skyldes feilinformasjon og konspirasjonsteorier knyttet til vaksiner, melder The New York Times.

Det har også vært problemer med tilgang på vaksiner for denne gruppen, skriver avisen.

KJENDISKAMPANJER: Tilliten til coronavaksiner har økt kraftig blant afroamerikanere og latinamerikanere i USA. Mye skyldes «vaksinekampanjer» fra kjendiser, svarte leger og prester samt offentlig helsevesen, melder The New York Times. Foto: Seth Wenig / AP

Noen grupper skiller seg ut

Spørreundersøkelser viser at 64 prosent av hvite amerikanere, ønsker seg coronavaksine.

Likevel er det noen grupper som skiller seg ut – konservative og evangeliske kristne.

En tredjedel av republikanere har sagt at de ikke kommer til å ta vaksine, ifølge en spørreundersøkelse utført for CBS News for to uker siden. Samtidig sier 20 prosent av konservative velgere at de er usikre på om de vil ta vaksinen.

Ti prosent av demokratene fra samme undersøkelse sier de vil takke nei.

les også Vitne om politimann tiltalt for drap på George Floyd: – Han så så komfortabel ut

Ifølge The New York Times skal mye av grunnen være politisk. Flere republikanske velgere har uttrykt mistillit overfor demokratiske styremakter, som oppfordrer til vaksinering.

Flere velgere mener også demokratene overdriver pandemiens skadevirkninger for å skade tidligere president Donald Trump, som for øvrig selv er vaksinert.

Flere konservative sier de ikke vil ta vaksiner av religiøse årsaker, ifølge samme avis.

les også Vaksineekspert om ny tysk AstraZeneca-studie: – En skuffelse

DRIVE-THROUGH: I storbyen Houston i Texas har de startet med drive-through for å få fart på vaksineringen. I delstaten er 13,3 prosent av innbyggerne fullvaksinert, ifølge delstatens hjemmesider. Foto: Mark Mulligan / Houston Chronicle

Krangel rundt vaksinepass

Joe Biden har varslet at han ønsker å innføre et vaksinepass. Målet er å stimulere og fjerne restriksjonene for amerikanske bedrifter. Passet skal også bidra til lettelser for den amerikanske befolkningen, skriver The Washington Post.

Forslaget møter derimot stor motstand fra republikanere.

– Vi støtter ikke innføringen av et vaksinepass i delstaten Florida. Det er fullstendig uakseptabelt for styresmakter eller private bedrifter å pålegge borgere et pass for at personer skal kunne delta i samfunnet, sier guvernør Ron DeSantis, som flagget at han vurderer å stille som presidentkandidat i 2024, til samme avis.

Andre konservative har sammenlignet vaksinepasset med den gule davidsstjernen som jøder ble tvunget av nasjonalsosialistene til å bære under andre verdenskrig.