Mener Norge hindrer fattige land i å få vaksiner: − Flaut

SV-leder Audun Lysbakken mener Norge må gå inn for å dele vaksine-oppskriftene med fattige land.

– Jeg er dypt skuffet over Norges posisjon i denne saken her – jeg mener det vil være flaut for Norge hvis ikke vi skifter side, sier SV-leder Audun Lysbakken.

I Norge handler vaksinedebatten om hvor raskt vaksineringen kan gjennomføres, og om vi har sikret oss nok doser med de avtalene vi har. Andre land i Vesten er opptatt av det samme. Men flere lavinntektsland er ikke i gang med vaksinasjonen enda.

Da handler debatten også om tilgangen på vaksiner, der det er store forskjeller. Og et forslag fremmet av Sør-Afrika og India splitter fattige og rike land:

De har fremmet et såkalt «waiver-forslag», som har vært under diskusjon i WTO (Verdens handelsorganisasjon) og TRIPS-rådet, som vurderer spørsmål om patenter.

Forslaget innebærer at man midlertidig lemper på patentene på vaksiner, medisiner og andre teknologier i kampen mot covid-19, noe som betyr at vaksine-oppskriftene deles. Så langt har de fått støtte fra nær 100 land, ifølge Reuters.

Men det siste halvåret har Norge, sammen med USA og EU, gått imot forslaget.

WHO-støtte

Lysbakken mener Norge må snu. Han sier det er tydelig at det internasjonale Covax-samarbeidet som skal sikre fattige land vaksiner er bra – men ikke bra nok.

– Da mener vi at man må prøve alle mulige spor. Et av de sporene er å dele vaksineoppskriftene sånn at fattige land får muligheten til å produsere billige kopivaksiner, sier han.

WHO-sjef Tedros Ghebreyesus har også gått ut med støtte til kravet – og pekt på at mange land med kapasitet til å produsere vaksiner kan gjøre det hvis man gjør et unntak fra patentrettighetene.

– Disse bestemmelsene er der for bruk i nødssituasjoner. Hvis det nå ikke er tid for å bruke dem, når? Dette er ekstraordinær tid, og WHO mener at dette er en tid for å utløse den bestemmelsen og frafalle patentrettighetene, sa han tidligere i mars ifølge Buisness Insider.

EU stemmer som en blokk, men Norge stemmer alene som et ikke-medlemsland. Og nylig tok Norge over ledelsen i TRIPS-rådet.

– Norge har en unik mulighet nå, fordi vi har en egen stemme. Og det blir lagt merke til hva vi gjør – det vil også påvirke debatten, mener Lysbakken.

– Vi står midt oppe i en fordelingskrise som er et enormt både moralsk og praktisk problem. Det at folk i fattige land ikke får tilgang til vaksiner, det er selvfølgelig urettferdig og uholdbart i seg selv. Men i tillegg så undergraver det også hele det globale arbeidet mot pandemien, fordi det øker faren for at viruset bare lever videre og fortsetter å spre seg.

– Må gå tydelig inn

Forslaget om fjerning av patentrettigheter tar utgangspunkt i at lokal produksjon av vaksiner kan gjøre transport og utdeling raskere, skriver Bistandsaktuelt. Da SV tidligere foreslo at Norge skulle støtte utviklingslandene og forslaget, var det bare SV, MDG og Rødt som stemte for.

Lysbakken mener regjeringen prøver å bortforklare Norges manglende støtte.

– Norske myndigheter bør svare på hvorfor de har bidrar til å trenere et forslag som WHO-sjefen fremhever som viktig. Hva er det Dag Inge Ulstein og Ine Eriksen Søreide har skjønt som WHOs generaldirektør ikke har forstått?

WTO gjør vedtak ved konsensus, og i TRIPS-rådet er det ingen enighet.

– Burde Norge heller bruke sin posisjon til å komme frem med en konsensus alle kan bli enige om når det er så harde fronter?

– Også for at det skal kunne komme et kompromiss må mange nok gå tydelig inn med et standpunkt. Og hvis man mener at de fattige landenes krav er rettferdig, så vil den beste måten Norge kan få til noe som helst være å gjøre det.

Han viser til at det tidligere har blitt argumentert med at en slik lemping på patentrettigheter kan få negative følger for fremtidig innovasjon, men mener legemiddelindustrien kommer til å tjene mye på dette uansett.

– Det eneste spørsmålet er hvor mye. De selger jo i store mengder til de landene som kan betale.

Han viser også til at det har vært mye offentlig finansiert forskning og innsats for å utvikle vaksinene, og at denne situasjonen er ekstraordinær.

les også Krever vaksinesvar: – Regjeringen har vært helt blendet

Ulstein: Jobber for konsensus

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein svarer at det man trenger, er at flere vaksiner går til land som ikke har råd til å konkurrere med rike land som vaksiner.

– Vi trenger at rike land og vaksineprodusentene velger fellesløsningene, slik at man får rettferdighet når vaksiner skal fordeles. Og vi trenger økt produksjon av vaksiner. Det jobber vi med hele tiden, sier han, og viser til at Norge takket nei til vaksiner via Covax som i stedet overføres til fattige land.

Han har tidligere påpekt at disse dosene ikke var ment for den norske befolkningen, og at investeringen i Covax ble gjort over bistandsbudsjettet.

Første Covax-dose i Afrika ble satt den 1. mars, nesten tre måneder etter at den første dosen ble satt i Norge.

– Vi har nå mange møter med legemiddelbransjen, vi har jevnlig kontakt med WHO, og vi har hatt møte med den nye WTO-sjefen om dette tema, blant andre. Norge ved vår ambassadør til WTO tar nå over lederskapet i TRIPS-rådet for det kommende året. I denne rollen vil han arbeide med alle WTO-medlemmene for å se om det er mulig å komme frem til en løsning som kan samle konsensus. Målet er hele tiden det samme; øke produksjonskapasiteten og god fordeling av vaksiner.

Han sier at en rekke eksperter på vaksineproduksjon og vaksineutvikling har påpekt at opphevelse av patentrettigheter og andre immaterielle rettigheter på kort sikt ikke vil føre til økt vaksineproduksjon.

– Skal man få økt vaksineproduksjon på kort sikt, gjøres det mest effektivt gjennom samarbeid mellom produsenter og frivillige ordninger. Det er selvsagt viktig at legemiddelindustrien gjør sitt ytterste for å bidra til dette.