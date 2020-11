KREVER FULL STOPP: Trump-tilhengere som er samlet i Philadelphia krever stopp i den nåværende tellingen av stemmer i Philadelphia. Foto: EDUARDO MUNOZ / X01440

Viral bølge av valgfuskpåstander: − Det skremmer meg

Tusj-trøbbel, for mange stemmesedler og «uforklarlige» hopp på stemmesedler. Konspirasjonsteoriene florerer på nett i valg-innspurten.

– Det skremmer meg at så store grupper i samfunnet tar dette for god fisk, sier professor og USA-forsker Torbjørn Lindstrøm Knutsen til VG.

President Donald Trumps påstander om valgfusk har satt fyr på tilhengerne som aksjonerer mot den pågående opptellingen av stemmer .

Konspirasjonsteoriene sprer seg i sosiale medier under valgthrilleren i USA.

«What is this all about», spurte Donald Trump sine 88,2 millioner følgere onsdag morgen amerikansk tid i en post som nå er fjernet av Twitter.

Skjermbilder av et velgerkart av den sentrale vippestaten Michigan hentet fra nettsiden Decision Desk HQ hadde gått som en farsott på Twitter og ble fanget opp av Trump.

Skjermbildet skulle visstnok vise et uforklarlig hopp på 128.000 stemmesedler for Biden. Det hele er imidlertid oppklart som en menneskelig feil fra nettstedet Decision Desk som rettet feilen raskt.

Det stoppet ikke Trump som tweetet bildet flere timer etter at feilen ble rettet, og ikke har korrigert eller slettet tweeten i etterkant. Twitter har imildertid skjult meldingen.

Men det er ikke den eneste påstanden som har blitt spredd de siste dagene.

Tusj-trøbbel

En annen av påstandene som er spredt rundt går ut på at valgsedler som var fylt ut med tusj i Arizona, ble regnet som ugyldige, og at dette gikk utover stemmer som var tiltenkt Donald Trump.

Lignende rykter og teorier har versert om stemmer i Chicago, Michigan, Massachusetts og Connecticut, skriver Reuters.

Teorien har blitt avvist av eksperter og offentlige tjenestemenn, men har blitt spredd på sosiale medier av aktivister på høyresiden, skriver Business Insider.

«For mange» stemmesedler

Ifølge BBC har en påstand om at flere personer enn antallet som har stemmerett i staten Wisconsin har stemt, spredd seg.

Problemet var bare at påstanden var basert på et gammelt tall på hvor mange som har stemmerett i Wisconsin. Tallet har økt, og det er derfor ikke registrert flere stemmer enn stemmeberettigede. Twitter-brukeren som først publiserte påstanden har nå slettet den, men skjermdumper fortsetter å spre seg.

Også Trumps nærmeste krets har fått merkelappen villedende. Trumps sønn, Eric Trump publiserte en video på Twitter, som han mente inneholdt 80 stemmesedler, alle for Trump, som ble brent. Denne ble også tilbakevist fra offisielt hold og posten ble merket som falsk.

Men den fortsatte å spre seg i sosiale medier og Eric Trumps post hadde alene 1,2 millioner visninger skriver CNN.

Av Buzzfeed News fikk Eric Trump den lite ærerike tittelen «en superspreder av feilinformasjon».

– Stor driver

Silje S. Skiphamn, redaksjonssjef for faktasjekkerne i Faktisk, ser at påstander om valgfusk i USA nå også sprer seg blant norske Facebook-brukere.

– Dette drar ut i tid og det at valget er veldig jevnt gjør at det er en stor driver for påstand om valgfusk. Det er ikke uvanlig at det tar lang tid å telle stemmer i amerikanske presidentvalg, sier Skiphamn.

Hun mener president Trump selv er hovedgrunnen til feilinformasjonen som spres i USA.

– Den største driveren for dette er Donald Trump selv, som allerede valgnatten gikk ut og sa at han har vunnet valget når han ikke har det, sier Skiphamn.

Hun påpeker at de siste fire årene har vist at Trumps støttespillere har mestret sosiale medier veldig godt.

– At en del av det som spres nå har opphav i en samordnet aksjon er jeg ganske sikker på. Jeg vil si at Trumps tilhengere har større hang til å spre desinformasjon enn Bidens tilhengere, sier Skiphamn.

NTNU-forsker Lindstrøm Knutsen påpeker at valgene er blitt mer dramatiske etter den kalde krigen og at Trump er i enden av en lang utvikling.

–Men det er forverret med sosiale medier. Mange velgere leser ikke aviser lenger og får nyheter fra Facebook og sosiale medier. Det oppstår lommer i samfunnet rundt bestemte kandidater. Når Trump sier et eller annet kjøper store grupper det han sier uten å sjekke aviser og medier, sier Knutsen som mener det er fare på ferde i USA nå.

KRAV OM TILGANG: Tidligere statsadvokat i Florida, Pam Bondi, fronter Trump-kampanjens krav om mer tilgang til stemmetellingene torsdag. Foto: Matt Slocum / AP

Han forteller at det han nå ser i USA er noe helt nytt.

– Da jeg sto opp i morges så jeg Trump-supportere ropte utenfor hallen der stemmene ble talt opp i Philadelphia. De slo på vinder og ropte «stopp tellingen». De kan ikke forstå demokratiets spillerregler eller så tror de på en anonym sammensvergelse. Det har jeg aldri sett før, sier han.

ANGRIPER VALGET: Donald Trump reagerer med knyttet neve på resultater tidlig i stemmeopptellingen. Foto: CARLOS BARRIA / X90035

Publisert: 05.11.20 kl. 23:58

