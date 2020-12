«CORONASJÅFØR» Nikopoulou «Jotta» Panagio (45) kjører rundt i Stockholm med coronatester til byens innbyggere. Foto: Pontus Orre

Sverige: Coronatestes ved hjelp av taxisjåfører

STOCKHOLM (VG) Med bilen full av tester kjører taxisjåfør «Jotta» hjem til svensker som tror de kan være smittet av corona.

Nora Thorp Bjørnstad

Pontus Orre (foto)

Oppdatert nå nettopp

– Hei, det er Jotta fra Taxi Stockholm her. Jeg er på vei til deg med en covidtest. Flott, da plinger jeg på døren når jeg er fremme, vi sees! sier en blid taxisjåfør med langt rødbrunt hår, og avslutter telefonsamtalen.

Nikopoulou Panagio (45), eller Jotta, som alle kaller henne, har kjørt taxi i elleve år. I år ser arbeidsdagene hennes ganske annerledes ut enn slik de pleide.

Taxisjåføren kjører rundt med plastbokser med tester som skal avsløre om stockholmere er smittet med covid-19.

Før Jotta starter på på kjørerunden sin, ringer hun til dem som har bestilt testen for å varsle at hun er på vei.

VG fikk være med på runden hennes.

IKKE BEKYMRET: Jotta har fått kurs i smittevern og føler seg ikke redd for å bli smittet i kontakten med de potensielt syke hun leverer tester til. Foto: Pontus Orre

5000 tester daglig

Sverige har vakt oppsikt verden rundt med sin annerledes smittevernstrategi. Nå har Norges naboland over 7000 corona-dødsfall, viser VGs coronaspesial.

Den 16. juni ble Stockholm Taxi en uvurderlig bit av det svenske kampen mot coronaviruset. Den første dagen kjørte sjåførene her ut 700 tester til private hjem. Nå ligger de på opp mot 4500–5000 tester hver dag, bare i hovedstadsregionen.

Hver eneste dag siden juni har Jotta kjørt tester ut til folk som mistenker de kan være smittet.

– Det kjennes kjempebra ut at vi har fått denne oppgaven. Vi bidrar til at folk holder seg hjemme når de er syke, og mange blir riktig glad når de slipper å dra hjemmefra for å teste seg, sier taxisjåføren til VG i Stockholm.

Mennesker i smittesporingsarbeid

I motsetning til i Norge, må flertallet av svenskene ta seg av coronatestingen selv. De får utdelt et testsett med instruksjoner av taxisjåførene, og den ferdig utførte prøven de leverer til Jotta og hennes kolleger, analyseres på laboratoriet på byens sykehus.

Dermed er taxisjåførene en menneskelig lenke i det svenske testmaskineriet.

– I begynnelsen var jeg skeptisk. Men vi har gått på kurs, og når vi følger reglene, er sjansen for å bli smittet minimal. Vi bruker antibac og hansker. Jeg føler meg sikrere med dette enn når jeg er i dagligvarebutikken, for dette styrer jeg selv, sier Jotta til VG.

SENTRALEN: Taxisentralen i Stockholm er gjort om til en sentral for distribusjon av coronatester. Hver dag kjører 1100 sjåfører ut opptil 5000 tester. Foto: Pontus Orre

To meter tilbake

Yrkessjåføren stopper bilen, henter rene plasthansker og et testsett fra bagasjerommet, og går mot inngangen til en grå, velholdt enebolig med julelys. Hun ringer på, legger fra seg testen med informasjonsskriv oppå en ren papptallerken, og trekker seg to meter tilbake. En ung mann åpner døren.

Charlie Larsson (18) er blond og kledd i en ganske glorete julegenser. Han har kjent seg litt dårlig de siste dagene, og da både hans mor og far testet positivt for covid-19, bestemte han seg for at han også måtte ta en test.

– Jeg ville vite før skolen på mandag om jeg var syk. Da har jeg en del kompiser jeg må ringe rundt til, sier han.

Noen minutter før har det kommet nyhetsmeldinger om at all undervisning på videregående skole i Sverige skal bli digital fra mandag av, så skolen skal han uansett ikke på, har han funnet ut nå.

Charlie tar likevel med seg testen inn på kjøkkenet.

AVSTAND: Taxisjåfør Jotta banker på døren, legger fra seg testen, og snakker med Charlie på to meters avstand. Foto: Pontus Orre

Pinne i halsen

VG får følge Larsson fra gjennom vinduet mens han utfører en coronatest på seg selv for første gang. Han vasker hendene godt, setter seg ned ved spisebordet, og åpner instruksjonsbrevet som ligger i ziplock-posen.

Først må Charlie gå inn på en nettside og skanne QR-koden som er på arket. Deretter kobler han på med bank-ID. Da blir han registrert, og må sjekke at testnummeret han har fått på prøveflasken stemmer med det han skulle ha.

I skyggen fra kjøkkenlyset ser vi moren gi velmenende tips ute fra gangen der hun står.

På veggen ser vi skyggebildet hennes stikke tungen ut, og håndleddet gjør sirkelbevegelser.

Charlie gjør som han blir bedt: Han åpner den lange q-tipslignende pinnen fra engangspakningen, og lager små sirkler nede i halsen sin. Han brekker seg flere ganger løpet av de drøye fem sekundene han roterer pinnen.

Så stikker han den ned i røret med serum, rører rundt noen ganger, og setter på lokket. Tilbake i plastposen med røret.

I det svenske skrivet står det ingen ting om at q-tipsen skal inn i nesen, slik man gjør i Norge når man utfører coronatester.

BREKNINGER: Charlie Larsson (18) synes det er litt ubehagelig å stikke testpinnen ned i halsen, men det må gjøres. Foto: Pontus Orre

– Det var litt ubehagelig, men det ordnet seg på et vis, sier 18-åringen til VG etterpå.

Han blir overrasket over å høre at det er leger og helsepersonell som utfører de fleste av testene i Norge.

– Det blir liksom ikke så dramatisk når man bare kan ta det selv. Samtidig er jo legen proff ... men jeg tror folk flest klarer dette bra alene, mener han.

Utenfor huset gjør Jotta seg klar med plasthanskene. Hun banker på, trekker seg unna, og lar Charlie legge den ferdige testen utenfor døren og lukke den, før hun henter prøven.

Utfordrende for eldre

Det hender at folk spør Jotta om råd for hvordan de skal utføre testen. Da viser hun til instruksjonsskrivet som følger med testen, der det meste er godt forklart.

Alle prøvene Jotta og de 1100 andre kollegene hennes henter inn, blir stablet i kasser i en stor handikap-taxi. Taxien kjøres direkte til laboratoriet på Karolinska sykehus.

De aller fleste klarer å gjøre testen på korrekt vis, forteller Mikael Kaalen, koordinator for testutkjøringen, til VG.

– Av og til får vi beskjed om at prøver er underkjent, med jeg vil anslå at rundt 90 prosent godkjennes fra laben, sier han til VG.

Den største utfordringen møter de på når det er eldre som skal ta testen, som ofte ikke mestrer bruk av QR-koder og BankID.

– Det hender de ringer oss litt fortvilet. Da spør vi om de kanskje har en slektning som kan komme å hjelpe dem, forklarer Kaalen til VG.

DAGENS SISTE: På pappfatet ligger Jottes siste oppdrag for dagen. En mann i 30-årene har kjent seg syk og vil vite om han er smittet. Foto: Pontus Orre

Jobb i en tøff tid

Det går mot dagens siste oppdrag for Jotta. Hun skal hente testen hun leverte til et bolighus litt utenfor byen. En mann i trettiårene med rød joggedress og pilotbriller åpner døren. Hvordan synes han det gikk? Han drar på det.

– Sammenlignet med gastroskopi (undersøkelse av spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen ved hjelp av en slange som tres ned i halsen, red.adm.) var det ikke så ille, sier han og småflirer.

Selv om Jotta aldri kunne forestilt seg at hun skulle jobbe som om hun var i helsevesenet, synes hun de nye arbeidsoppgavene er meningsfylte.

Ikke minst gir den en stabil inntekt i en tid med lite etterspørsel etter taxi.

– Hadde det ikke vært for dette, hadde jeg knapt hatt jobb å gå til, sier hun, og lukker tilfreds lokket på nok en plastboks med noens covidtest i.

VG I STOCKHOLM: Fotograf Pontus Orre og journalist Nora Thorp Bjørnstad Foto: Pontus Orre

Publisert: 05.12.20 kl. 17:47 Oppdatert: 05.12.20 kl. 18:04