De vil gjøre det enklere for bønder å selge varene sine direkte til private kjøpere og selskaper, istedenfor å gå via dagens myndighetsregulerte marked.

Det blir også tillatt for kjøpere å ha store matlagre, en endring fra det tidligere forbudet mot hamstring. Bøndene mener dette kan gjøre det enklere for selskapene å utnytte økt etterspørsel under for eksempel en pandemi.