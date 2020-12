HISTORISK: Margaret (90) er bestemor til fire. Hun ble i dag historisk, som den første i verden til å motta Pfizer-vaksinen tidlig tirsdag morgen. Foto: Jacob King / PA Wire

Her får den første briten vaksine

I dag starter Storbritannia massevaksineringen. Margret (90) ble den første som fikk vaksinen i landet.

I dag ble coronavaksinen for første gang tatt i bruk i et autorisert vaksineprogram i Storbritannia.

90 år gamle Margaret Keenan, som er bestemor til fire, ble den første personen i verden til å få vaksinen klokken 05.31 tirsdag morgen på Universitetssykehuset i Coventry.

Om 21 dager skal hun få et påfyll av vaksinen, en såkalt «booster», slik at hun er best mulig beskyttet mot viruset.

Tidligere denne uken ble coronavaksinen utviklet av tyske BioNTech, med finansiering fra den amerikanske legemiddelgiganten Pfizer, hastegodkjent i Storbritannia. De er det første landet i verden som tar i bruk denne vaksinen.

I løpet av denne uken skal landet starte massevaksinering av befolkningen, og 50 sykehus står nå klare og venter på å ta imot vaksinen.

Først i køen er de over 80 år, i tillegg til sykehjemsansatte. Slik skal de beskytte de mest sårbare og eldre i samfunnet, og sørge for at de raskt kan komme tilbake til et mer normalt liv.

SPREK: 90-åringen, som er den første i verden til å motta vaksinen i et nasjonalt vaksineprogram, har jobbet som assistent hos en gullsmed frem til hun var 86 år gammel. Neste uke fyller hun 91 år. Foto: Jacob King / PA pool

– Et privilegium

Ifølge Sky News skal Keenan ha uttalt at det er et privilegium å få være den første i verden til å motta vaksinen.

Keenan, som fyller 91 år neste uke, skal ha kalt det en tidlig bursdagsgave.

Hun håper at det betyr at hun får mulighet til å tilbringe mer tid med venner og familie i 2021, etter et år i isolasjon.

– Mitt råd til alle som blir tilbudt vaksine er: Ta den! Hvis jeg kan ta den som 90-åring, så kan du ta den du også, skal Keenan ha sagt.

Vaksinering: «Begynnelsen på slutten»

Mandag fikk vi se bilder av hvordan ansatte ved Croydon University Hospital i London begynte å pakke opp doser med Pfizer-vaksinen fra bokser, og plassere dem i frysere.

Coronvaksinen må lagres i rundt 70 minusgrader.

Medisinsk sjef i Storbritannias offentlige helsevesen (NHS), har tidligere sagt til Sky News at starten på vaksinasjonen føles som «begynnelsen på slutten».

– Som lege, føles dette som et utrolig spennende øyeblikk, sa Stephen Powis.

Men han advarte samtidig om at dette er den største vaksinasjonskampanjen i landets historie, og at det vil bli et maraton, ikke en sprint.

STORLEVERANSE: De første eskene med Pfizer-vaksine blir pakket ut og lagret i 70 minusgrader på Croydon University Hospital i London. Storbritannia har til sammen bestilt over 50 millioner doser av vaksinen. Foto: GARETH FULLER / POOL

