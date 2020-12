Navalnyj har flere ganger hevdet at det var et drapsforsøk utført av etterretningstjenesten på ordre fra Vladimir Putin. Presidenten avviste selv påstanden denne uken

Ljubov Sobol var senere mandag utenfor leiligheten til denne FSB-agenten og ringte på. Hun ble raskt pågrepet av politi og forhørt i to dager. Fredag opplyste politiet at de har opprettet sak mot henne, for at hun angivelig ulovlig skal ha skaffet seg tilgang til huset der FSB-agenten bor.