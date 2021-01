Tusener samlet for å støtte Trump i Washington, D.C.

WASHINGTON, D.C. (VG) Onsdag skal kongressen godkjenne resultatet fra presidentvalget. Trump har bedt tilhengerne sine komme til hovedstaden for å protestere, og han skal selv tale til folket.

Onsdag ettermiddag norsk tid er har mange av avtroppende president Donald Trumps tilhengere møtt opp for å markere seg.

Det er jubel fra de fremmøtte når presidenten til slutt dukker opp på scenen foran Det hvite hus. Etter litt mikrofontrøbbel får Trump til slutt talt til folket. Det første han gjør er å refse media, før han går videre til presidentvalget.

– De rigget det som det aldri har rigget det før. Vi vil aldri gi oss, vi vil aldri erkjenne tap, sier Trump.

Han er krystallklar på at han ikke tapte valget, selv om det er nettopp det som har skjedd. Joe Biden vant presidentvalget i USA. Biden fikk i valgmannskollegiet 306 valgmenn mot Trumps 232. Det har ikke blitt avdekket valgjuks som ville endret utfallet av valget.

Tilhørerne roper «Fight for Trump» og «We want Trump» mens presidenten taler.

– Delstatene ble svindlet, de ble gitt feil informasjon. Alt visepresident Pence må gjøre er å sende resultatene tilbake. Vi forblir president, og dere blir de lykkeligste folkene.

Han sier de ikke vil tillate at Joe Biden blir president de neste fire årene.

– Vi er her for å redde vårt demokrati, sier Trump i talen sin.

Foto: Jacquelyn Martin / AP

Fra scenen utenfor Det hvite hus proklamerer Eric Trump og hans kone Lara Trump at kampen ikke er over. Presidentens sønn stiller de oppmøtte spørsmålet som har gått igjen blant hans støttespillere:

– Er det noen her som faktisk tror at Joe Biden vant valget?

De kaller det markeringen «Save America March», og hensikten er å vise sin motstand mot det som skal skje onsdag kveld norsk tid, når Kongressen helt formelt erklærer Joe Biden som USAs neste president.

Foto: JIM BOURG / REUTERS

Tilhørerne roper «frihet» og «USA». De har kommet fra hele USA, og har med seg amerikanske flagg, Trump-flagg, og barna sine. Et fåtall bruker munnbind, til tross for de skyhøye smittetallene i landet.

En av dem som har møtt opp for å markere seg er Josh Dyllingham. Han kom helt fra den sørlige delstaten Tennessee, og står med et «Fuck Biden»-flagg i folkemengden utenfor Det hvite hus. På spørsmål om hva han tenker om påtroppende president Joe Biden, er Dyllingham klar:

– Jeg liker egentlig ikke noe av politikken hans, jeg tror han er en juksemaker og jeg håper vi kan bringe noe av den informasjonen frem i lyset.

STØTTE: Josh Dyllingham fra Tennessee er på plass utenfor Det hvite hus. Foto: Thomas Nilsson

Som visepresident er det Mike Pence som skal passe på at den formelle prosessen for å innsette påtroppende president Joe Biden går riktig for seg, og som til slutt skal utrope en endelig valgvinner. Men han har ifølge New York Times ikke makt til å foreta seg noe annet enn det flertallet bestemmer seg for.

Det er både president Trump og advokat Rudy Giuliani uenige med.

– Det er helt passende at visepresidenten kan forkaste valget. Han kan bestemme over validiteten til stemmene, han kan sende de tilbake og be domstolene se på det på nytt, sier Giuliani fra talerstolen utenfor Det hvite hus.

OPPMØTE: Da president Donald Trump ba tilhengerne sine om å dukke opp i Washington, D.C. var det mange som svarte. Foto: Carolyn Kaster / AP

Giuliani gjentar gamle slagord om at presidentvalget var gjennomsyret av fusk. Samtlige av disse påstandene som har kommet for domstolene har blitt forkastet grunnet mangel på bevis.

– Det er helt rasjonelt og rettferdig å be om ti dager utsettelse. Dersom det viser seg at vi tar feil, ser vi dumme ut. Både jeg og presidenten setter vårt rykte på at det er fusk, sier Giuliani fra talerstolen.

Han tok også opp valgmaskinene fra Dominion som ble brukt i blant annet Georgia under valget. Han gjentok påstander om at stemmer ble omgjort av algoritmer og fusk; ubegrunnede påstander som selskapet selv saksøker blant andre Giuliani for å ha kommet med.

Familieaffære

Presidentens førstefødte sønn, Donald Trump Junior tok også til scenen. Der ber han Republikanerne velge side.

– Venn eller fiende, dette handler om å velge riktig. Til dere trofaste patrioter, tusen takk! Takk for at dere står opp mot tullballet, sier Don Junior.

Han tok også opp transpersoner, sensur på Instagram, og kjønn i talen sin.

– Det jeg vil vite, er hvor folket er? Hvor er feministene vi slåss mot? Vi må være partiet for sunn fornuft, partiet for våre verdier som vi holder så nære og gjorde USA til det beste landet i verden.

– Bli i kampen, ikke bli undertrykt, ikke la dem stilne dere. Stå opp og slåss, stå opp hold representantene deres ansvarlige - og når dere gjør det kan vi «keep America great again».

Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Det Republikanske partiet har splittet seg siden president Trump tapte valget og nektet å anerkjenne resultatene. Flere fra partiet har allerede meldt at de vil stemme mot å godkjenne valgmannsstemmene onsdag.

Samtidig er det mange i partiet som har vært klare på at valget er over, og at resultatene er klare.

På Twitter skriver CNN-reporter Kaitlan Collins at hun har snakket med den Republikanske senatoren Mitt Romney. Han er ikke nådig i sin beskrivelse av partifellen som sitter i Det hvite hus fram til 20. januar.

– President Trump har nedverdiget amerikanske velgere, vanæret valgsystemet og skjendet presidentembetet, sier Romney ifølge Collins.

Skuddsikre vester

Tirsdag startet det som er varslet å bli en to døgn lang demonstrasjon i forbindelse med at Kongressen onsdag samles for å formelt godkjenne resultatet fra presidentvalget.

Hundrevis av Trump-tilhengere fra hele landet har allerede samlet seg utenfor Freedom Plaza i hovedstaden Washington, D.C.

– Slår de, slår vi tilbake, sier Ali Alexander på spørsmål om han frykter at demonstrasjonen kan komme til å komme ut av kontroll.

Alexander er en av organisatorene bak «Stop The Steal»-demonstrasjonene. På Twitter presiserer han at organisasjonen driver med fredelige demonstrasjoner.

Når VG sjekker inn på hotellet ved BLM-plassen tirsdag kveld, møter vi enkelte som bærer skuddsikre vester og har på seg militærbekledning. Store deler av byen er stengt av, og flere butikker og restauranter har barrikadert vinduene sine.

Ali Alexander er en av organisatorene bak «Stop The Steel»-demonstrasjonen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Knivstikking og tåregass

Sist det ble arrangert en stor demonstrasjon i hovedstaden barked den høyreradikale gruppen Proud Boys, Antifa, BLM-demonstranter og Trump-supportere sammen i flere små og store sammenstøt i løpet av kvelden.

Resultatet: Knivstikking, tåregass og massive politistyrker i gatene.

– Vi skal bruke våre politiske muskler, sier Alexander til VG og forteller at han håper på at hele en million tar til gatene.

Han tror også at eventuelle motdemonstrasjoner ikke vil kunne matche dem i antall – og at dette vil legge en demper på eventuelle sammenstøt utover kvelden.

– Hotellene er nesten fulle, og vi er forberedt på at dette blir en av de største vi har arrangert, sier han.

Proud Boys-leder arrestert

Trump har selv gjentatte ganger oppfordret folk til å ta seg turen til hovedstaden og demonstrere mot det han uten beviser hevder er et «rigget» og «stjålet» valg. Disse påstandene har blitt avvist i en rekke domstoler de siste to månedene.

Mandag ble Proud Boys-leder Enrique Tarrio pågrepet idet han ankom Washington D.C. Han ble løslatt tirsdag, men forbys å oppholde seg utendørs i byen, og kan dermed ikke være til stede under den planlagte demonstrasjonen.

På ulike ytre høyre-forum postes det samtidig en lang rekke meldinger som oppfordrer Trump-supportere til å bevæpne seg og ty til vold, skriver Washington Post tirsdag.

ARRESTERT: En mann blir pågrepet for ulovlig bæring av skytevåpen under en demonstrasjon til støtte for avtroppende president Donald Trump i Washington D.C. tirsdag. Foto: Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ifølge avisen ser flere av postene ut til å være direkte svar på Trumps krav om at hans tilhengere skal fylle Washington D.C. for å støtte hans påstander om at presidentvalget var rigget.

Det vises til meldinger om hvordan man på en effektiv måte kan lure meg seg våpen inn i Washington, en delstat som har blant den strengeste våpenlovgivningen i landet.

«Dette er krig»

Det er forbudt å bære våpen åpenlyst, det holder ikke å ha bæretillatelse fra en anen stat og alle skytevåpen må være registrert hos lokalt politi.

MISFORNØYD: Ikke alle er fornøyde med at Joe Biden vant valget i USA i november i fjor. Dette bildet er tatt i Washington, D.C. tirsdag. Foto: SAUL LOEB / AFP

Meldingene de viser til er hentet fra meldingstjenesten Telegram, det konservative sosiale mediet Parler og på thedonald.win, som beskrives som et forum som tidligere var en tråd på reddit før den ble fjernet på grunn av rasisme, misygoni, antisemittisme og oppfordringer til vold.

«Ja, det er ulovlig, men dette er krig og vi er åpenbart i en post-legal fase av samfunnet», skriver en bruker.

En annen melding lyder: «LEV SOM EN FRI AMERIKANER OG TA MED DEG VÅPNENE DINE!»