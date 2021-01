TRUMP-VENN: Karry Celener har reist fra Texas til Georgia for å delta på Republikanerens folkemøte. Hun har ikke hørt det omstridte lydopptaket av Trump, men synes ikke det virker som om han har oppført seg uetisk. – Hvis det å være en etisk president betyr å være Obama, så vil jeg ikke ha det. Jeg vil ha en som er ekte. Trump sier det som det er, han bruker ikke store ord og han holder det han lover, sier hun. Foto: Thomas Nilsson / VG

Trump-velgere i Georgia: − Dette er et korrupt valg

DALTON, GEORGIA (VG) Trump-velgere i Georgia støtter presidenten etter lydopptaket der han ber Georgias administrasjonsminister om å «finne» flere stemmer.

– Stemmene trenger ikke å bli funnet. De eksisterer allerede. Det har vært så mye valgfusk og det har pågått i mange år. Men det er første gang det har vært i så stort skala, sier Karry Celener til VG.

Hun motsier dermed både amerikanske valgmyndigheter og domstoler, som gjentatte ganger har sagt at det ikke finnes beviser for valgfusk som ville endret resultatet i det amerikanske presidentvalget, der Donald Trump tapte mot Joe Biden.

Celener har reist fra Texas for å delta på Donald Trumps folkemøte i Dalton i Georgia natt til tirsdag, og er for anledningen utkledd som frihetsgudinnen.

Trump skal på scenen rundt klokken 03, for å mobilisere velgere før det avgjørende senatsvalget i Georgia tirsdag. Her kjemper delstatens to republikanske senatorer Kelly Loeffler og David Perdue for å beholde sine plasser i Senatet – noe som vil sikre republikanerne fortsatt flertall i den viktige forsamlingen.

Omdiskutert lydopptak

Men det er noe helt annet som har stjålet oppmerksomheten i dagene før valget om Senatets fremtid: Et lydopptak av en telefonsamtale mellom Trump og Georgias administrasjonsminister Brad Raffensperger, publisert av Washington Post i helgen.

I samtalen kan man høre at presidenten presser på for å få endret valgresultatet i delstaten, der han tapte mot Joe Biden med 11.779 stemmer. Trump ber blant annet om at han skal «finne» 11.780 stemmer.

Lydopptaket er blitt sammenlignet med Watergate-skandalen, og enkelte demokrater har tatt til orde for en ny riksrettssak.

– Hadde lyst til å skrike

Men på flyplassen i Dalton, der tusener av tilhengere har samlet seg for å høre presidenten tale, er det ingen som reagerer på samtalen. Her deles oppfatningen av at noe ikke er helt som det skal i delstaten som før Biden ikke hadde stemt frem en demokratisk kandidat siden 1992.

– Dette var Raffenspergers mulighet til å renvaske seg, for dette er et korrupt valg. Trump forsøker bare å få ham til å legge frem bevisene, sier Patty Wills.

Hun er en av få personer VG snakker med som sier at hun har hørt det omdiskuterte lydopptaket.

– Enkelte hevder det Trump nå har gjort er kriminelt, hva tenker du om det?

– Nei, det er ikke kriminelt, han gir dem muligheten til å innrømme alt. De er ikke ærlige om hva som skjer her, sier hun, og avviser spørsmål om hvorfor ikke noen har klart å legge frem tilstrekkelige beviser for dette i domstolene.

– Disse bevisene har aldri kommet frem til domstolene, sier hun.

Derfor er Senatet så viktig Senatet deler makten til å vedta lover, skatter og bevilgninger likt med Representantenes hus. De to må være enige for at et vedtak skal være gyldig. Et flertall i Senatet vil derfor være avgjørende for hvor stor gjennomslagskraft Biden vil få som president. For Donald Trump er valget også veldig viktig. Han ønsker at Republikanerne får et flertall i Senatet, noe som vil gjøre det vanskeligere for Joe Biden å få gjennom sine saker under hans presidentperiode de neste fire årene. Og alt faller ned på hva Georgia bestemmer seg for 5. januar. Det er to seter som skal fylles. Det er to personer som skal velges. Demokratene trenger begge, mens republikanerne kun trenger ett av setene for å sikre fortsatt flertall. Vis mer

Republikaneren Brad Raffensperger er ansvarlig for gjennomføringen av valget i i Georgia. Han har vært klar på at velgerne kan stole på resultatet i delstaten, som ble godkjent etter hele tre omtellinger.

– Alt dette er lett å bevise at er falskt. Likevel fortsetter presidenten, og han undergraver tilliten folk i Georgia har til valgsystemet, sier delstatens valgsjef Gabriel Sterling på en pressekonferanse mandag, skriver New York Times.

Telefonsamtalen mellom Trump og Raffensperger kommenterer han slik:

– Jeg hadde lyst til å skrike.

Støtter Trump

STØTTER TRUMP: Amanda Pascoe og Martin Hill tror at presidentvalget ikke ble gjennomført på en sikker måte. – Folk jukser på alle mulig andre områder i livet, det er ingen grunn til å tro at de ikke vil jukse i valget også, når så mye står på spill, sier Hill. Foto: Thomas Nilsson / VG

I campingstoler rundt et bål utenfor Trumps folkemøte i Dalton sitter Amanada Pascoe og Martin Hill. Også de har reist fra Texas for å se Trump tale.

– Vi er her for å støtte presidenten. For å støtte USA og friheten, sier Hill.

Pascoe forklarer at hun mener Trump virkelig bryr seg om den jevne arbeider og mindre bedrifter og fordi han er kritisk til abort.

– Selv er jeg resultatet av en voldtekt. Men jeg mener ikke at en urett forsvarer en annen. Jeg hadde ikke eksistert hvis hun hadde tatt abort, sier hun.

les også Bestemødre henter inn senatsstemmer i Georgia: – Valget vil endre liv

– Det handler ikke bare om å støtte presidenten, men også om å støtte frie og rettferdige valg. For hvis vi ikke har fri og rettferdige valg er det ikke noe sted igjen å dra på jorden, mener Hill.

– Hva tror dere vil skje nå?

– Jeg vet ikke. Jeg håper virkelig Trump vinner. Hvis ikke frykter jeg hva som vil skje med USA og fremtiden, sier Pascoe.