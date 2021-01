Joe Biden lanserer redningspakke for USA: − Det er ingen tid å miste

USAs påtroppende president lover 16 billioner kroner til å håndtere USAs såkalte «tvillingkrise»: Økonomien og coronaviruset.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Når Joe Biden tar over som USAs president 20. januar, arver han en coronapandemi ute av kontroll, noe som i sin tur igjen har ført til store økonomiske utfordringer for amerikanske selskaper og privatpersoner.

– Tomheten som kommer ved tap av liv kommer sammen med tapet av vår måte å leve på. Millioner av amerikanere har mistet verdigheten og respekten som kommer med en jobb og en lønnsslipp, sa den påtroppende presidenten i en tale fra sitt hjemsted Wilmington i Delaware natt til fredag.

les også Donald Trump har godkjent coronakrisepakke

Her offentliggjorde han sin plan for å få landet på fote igjen, gjennom det han kaller en «redningspakke for USA». Han vil be Kongressen om å godkjenne hele 1,9 billioner amerikanske dollar – rundt 16 billioner kroner – til formålet.

Én billion er det samme som tusen milliarder – altså er det snakk om 16.000 milliarder kroner.

– Det er ingen tid å miste. Vi må handle, og vi må handle nå, sa Biden videre i sin tale, der han la vekt på hvordan coronapandemien har påvirket vanlige amerikanere økonomisk.

Den foreslåtte redningspakken kommer samtidig som USA setter nye smitterekorder. Torsdag døde over 4200 amerikanere av coronaviruset.

Pengene Biden ber om skal blant annet gå til vaksineprogrammet. Demokraten har sagt at han ønsker at minst 100 millioner vaksinesprøyter skal være satt når han har vært president i hundre dager.

I tillegg vil han ha økte bevilgninger til helsetjenesten, betalte permisjoner, åpning av skoler, testing og ytterligere 1600 dollar i direkte økonomisk hjelp til innbyggerne i USA – på toppen av de 600 som allerede er godkjent. Biden vil også øke minstelønnen til 15 dollar.

Fikk du med deg? Espen (29) tjener 100.000 i uken på coronakrisen i USA

Håper på tverrpolitisk støtte

For at Biden skal lykkes med den ambisiøse planen, er han avhengig av støtte både i Representantenes hus og i Senatet.

Demokratene vil ha et knapt flertall i begge kamrene når Biden tar over. Det kan bety at den påtroppende presidenten muligens vil trenge støtte fra republikanske kongressrepresentanter dersom enkelte av hans egne partifeller bestemmer seg for ikke å støtte forslaget.

Den påtroppende presidenten håper republikanerne i Kongressen vil kaste seg på og støtte krisepakken.

– Enhet er ikke bare en luftig drøm. Det er et praktisk steg for å få gjort det vi må få gjort her i landet, sa han i sin tale natt til fredag, og ba både republikanere og demokrater om å forstå viktigheten av å handle raskt.

– Jeg vet at det jeg beskriver ikke blir billig, men om vi lar være vil det koste oss dyrt. Vi har ikke råd til å ikke gjøre det jeg foreslår.

Bidens mål om tverrpolitisk støtte kan imidlertid bli vanskelig. Prislappen kan bli i høyeste laget for mange republikanere, og det er ventet at de vil motsette seg forslag som økt minstelønn og mer penger til de ulike delstatsmyndigheten, skriver nyhetsbyrået AP.

I tillegg vil Senatet være bundet til å bruke store deler av tiden sin på den kommende riksrettssaken mot nåværende president Donald Trump.

Les også: Slik forbereder USA seg på bråk

Lover å jobbe for krisepakken

Enkelte demokrater har allerede uttrykt skepsis til Bidens forslag. Joe Manchin fra Virginia, som regnes som en av partiets mest konservative stemmer, ar sagt at han er usikker på behovet for en ny runde direkte utbetalinger til folket.

Liberale Alexandria Ocasio-Cortez fra New York mener på sin side at Biden ikke går langt nok når han kun legger til 1400 dollar i utbetalinger til folk, på toppen av de allerede innvilgede 600. Biden har sagt at målet er en utbetaling på 2000 amerikanske dollar.

– 2000 dollar betyr 2000 dollar. 2000 dollar betyr ikke 1400 dollar, sier hun til Washington Post.

Blant lederne i sitt eget parti har Biden imidlertid støtte. Demokratenes ledere i Representantenes hus og Senatet, Nancy Pelosi og Chuck Schumer, sier i en felles uttalelse at de vil umiddelbart vil sette i gang jobben for å få Bidens forslag godkjent i Kongressen.

– Dette viser at demokratene endelig vil ha en partner ved Det hvite hus som forstår behovet for å handle for å møte behovene til de som sliter, skriver de.

Bidens foreslåtte plan bygger på to store krisepakker som Kongressen godkjente i 2020, skriver NTB.

Det er også ventet at Biden legger fram en ny økonomisk plan kort tid etter innsettelsen neste onsdag, rettet mot arbeidsledighet og klimautfordringer.