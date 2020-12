UT MOT PENTAGON: Joe Biden holdt mandag en tale om utenrikspolitikk fra sitt hovedkvarter i Wilmington i Delaware. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Biden anklager Trump-administrasjonen for å undergrave USAs sikkerhet: − Uansvarlig

Påtroppende president Joe Biden sier Trump-administrasjonen hindrer arbeidet med maktovertakelsen på en måte som truer amerikanernes sikkerhet.

NTB

VG

Publisert: Nå nettopp

Anklagene er spesielt rettet mot den politiske ledelsen i forsvarsdepartementet og ved kontoret for administrasjon og budsjettsaker.

– I noen etater har vår stab blitt møtt med eksemplarisk samarbeid, i andre, særlig i forsvarsdepartementet, er vi blitt hindret av den politiske ledelsen, sa Biden da han mandag talte til pressen i byen Wilmington.

Han skal etter planen ta over styringen av USA 20. januar – om under en måned.

Utskiftninger ved Pentagon: – Bør uroe oss alle

Han sa også at USAs sikkerhetsapparat har lidd stor skade mens Donald Trump har vært president.

– Sannheten er at etater som er nødvendige for vår sikkerhet, er påført enorm skade. Mange er uthult både når det gjelder stab, kapasitet og moral. Det gjør det vanskeligere for vår administrasjon å beskytte det amerikanske folk, fortsatte han.

– Veisperringer

Biden anklager Trump-administrasjonen for å sette opp det han kaller «veisperringer» for hans nye administrasjon.

– For øyeblikket får vi ikke all den informasjonen vi trenger fra den avtroppende administrasjonen i viktige nasjonale sikkerhetssaker. Det er etter min mening ikke noe annet enn uansvarlig, sa Biden.

Biden insisterer på at hans team trenger fullt innsyn i budsjettprosessen i forsvarsdepartementet for å unngå enhver mulighet for forvirring eller etterslep som USAs fiender vil kunne utnytte.

Orientert av rådgivere

Tidligere mandag ble Biden orientert av flere av sine rådgivere om blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, og det er disse som ifølge Biden har oppdaget at etater som er «helt nødvendige for vår sikkerhet har lidd enorm skade» under Trumps tid i Det hvite hus.

Etter at Biden vant presidentvalget 3. november, har Trump nektet å erkjenne nederlag.

les også USA-ekspert om Pentagon-utskiftinger: – Gjør stor skade

Han har heller ikke møtt Biden, og det er uklart om han vil delta på innsettelsesseremonien i januar.

Pentagon har foreløpig ikke ønsket å kommentere saken, skriver CNN.

Da Bidens overgangsteam i forrige uke kritiserte dem for å forsinke prosessen på grunn av pauser i møtene, sa imidlertid USAs fungerende forsvarsminister Christopher Miller at han ikke kjente seg igjen i beskrivelsen av situasjonen.

Han sa at de hadde blitt enige om å utsette flere møter i fellesskap, og at grunnen var ferieavvikling.