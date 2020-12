Donald Trump vil ikke godkjenne koronakrisepakken som er vedtatt av den amerikanske kongressen. Foto: Alex Brandon/AP/NTB

Donald Trump avviser Kongressens krisepakke

Kaller den en skam og ber Kongressen endre den.

NTB

Knut Arne Hansen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det sier han i en video lagt ut på Twitter natt til onsdag. Der ber han Kongressen mer enn tredoble sjekken hver amerikaner får.

Han ber også om at økonomisk støtte til andre land og offentlige institusjoner i Washington kuttes. Ifølge New York Times er ikke de en del av coronakrisepakken, men en tilleggspakke.

– I løpet av sommeren blokkerte Demokratene på ondsinnet vis en coronakrisepakke. For få måneder siden startet Kongressen forhandlinger om en pakke som er kritisk for det amerikanske folket. Det tok altfor lang tid. Men den pakken de sender til min pult, er en helt annen. For å være ærlig er den en skam, sier Trump.

Krisepakken har vært svært etterlengtet for amerikanske bedrifter og privatpersoner. Etter at den forrige krisepakken, som ble vedtatt i mars, utløp i sommer har ikke Demokratene og Republikanerne klart å bli enige – før nå.

Denne uken krisepakken verdt 900 milliarder dollar godkjent i både Representantenes hus og Senatet, og venter nå kun på Trumps godkjenning.

– Den kalles en coronakrisepakke, men den har nesten ingenting å gjøre med corona, sier Trump og ramser opp støtte til land som er en del av krisepakken som ble vedtatt av Kongressen.

Nancy Pelosi, demokrat og leder for Represantenes Hus, er positiv til Trumps forslag om å øke støtten til amerikanerne.

– Republikanerne nektet flere ganger å si hvor stort beløp Presidenten ville ha for sjekkene. Endelig har presidenten blitt enig om 2000 dollar. Demokratene er klare til å stemme for dette denne uken. La oss gjøre det!, skriver Pelosi på Twitter.

– Favoriserer andre land og innvandrere

Trump mener krisepakken favoriserer både andre stater og innvandrere i USA på bekostning av amerikanske statsborgere og bedrifter.

– Pakken lar familiemedlemmer av ulovlige innvandrere få langt mer enn hva amerikanerne får. Krisepakken på 900 milliarder gir hardtarbeidende skattebetalere kun 600 dollar hver i krisehjelp, og det blir ikke gitt nok til småbedrifter, særlig restauranter, sier Trump.

Trump krever at Kongressen leverer et nytt forslag.

– Jeg ber Kongressen endre dette forslaget og øke det latterlig lave beløpet på 600 dollar til 2000 dollar, eller 4000 dollar for par. Jeg ber også Kongressen om umiddelbart å fjerne de sløsende og unødvendige delene av denne pakken, og sende meg en ny pakke, sier Trump.

USA er hardt rammet av pandemien, og har over 18,1 millioner registrerte smittetilfeller og over 322.000 dødsfall er relatert til covid-10.

Positive topp-demokrater

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, sier at Trump kanskje endelig kan gjøre nytte for seg.

– Vi har brukt måneder på å forsøke å sikre 2000 dollar i støtte, men republikanerne har stoppet det. Trump må signere avtalen for å hjelpe folk, og holde myndighetene åpne. Vi er glade for å gi mer hjelp til amerikanere som trenger det. Kanskje Trump endelig kan gjøre nytte for seg, og få republikanerne til ikke å stoppe dette igjen.

Mens den republikanske senatoren Lindsey Graham mener Trump må signere avtalen.

– Coronapakken vil, selv om den ikke er perfekt, redde jobber og liv. Desto raskere den kommer, desto bedre. Den vil gi millioner av bedrifter muligheten til å unngå konkurs, den vil levere vaksiner raskere, hjelpe arbeidsløse og gi penger til familier som sliter. Hjelpen er på vei så fort forslaget blir vedtatt, skriver han på Twitter.

– Jeg kan måtte gjøre det selv

Til tross for at Joe Biden vant det amerikanske valget og vil ta over presidentkontoret i januar, varsler Trump at det kan hende han i sin neste periode må ta ansvar for å få på plass en krisepakke.

– Hvis ikke, må den neste administrasjonen gjøre det, og kanskje det blir meg. Og vi kommer til å få det gjort, sier Trump.