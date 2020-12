PÅ VEI UT: President Donald Trump og førstedame Melania Trump forlot de Det hvite hus og satte kursen mot Trumps luksuskompleks i Florida på lille julaften. De har oppholdt seg på Mar-a-lago gjennom hjulen. Foto: Chris Kleponis - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Trump signerer fortsatt ikke krisepakke: − Han er et såret vesen

Donald Trump har ingen planer om å signere coronakrisepakken republikanerne og demokratene har kommet til enighet om.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg ønsker enkelt og greit at vårt flotte folk skal få 2000 dollar, fremfor beskjedne 600 dollar som er fremmet i forslaget, skriver han på Twitter lørdag.

Et budskap han også delte fredag:

– Hvorfor vil ikke politikerne gi folket 2000 dollar? Det var ikke folkets feil, det var Kinas. Gi folket vårt pengene, skrev han da.

Trump overrasket da han han like før jul gikk kraftig ut mot pakken demokratene og republikanerne hadde stemt frem i både Representantenes hus og Senatet.

– For få måneder siden startet Kongressen forhandlinger om en pakke som er kritisk for det amerikanske folket. Det tok altfor lang tid. Men den pakken de sender til min pult, er en helt annen. For å være ærlig er den en skam, sa Trump.

Krisepakken har vært svært etterlengtet for amerikanske bedrifter og privatpersoner. Etter at den forrige krisepakken, som ble vedtatt i mars, utløp i sommer har ikke Demokratene og Republikanerne klart å bli enige – før nå.

Et av kravene til presidenten er at direktestøtten til de som trenger det økes fra 600 til 2000 dollar. Det fikk demokratene til å juble.

– Republikanerne nektet flere ganger å si hvor stort beløp Presidenten ville ha for sjekkene. Endelig har presidenten blitt enig om 2000 dollar. Demokratene er klare til å stemme for dette denne uken. La oss gjøre det! responderte Nancy Pelosi, demokratenes leder i Representantenes hus på Twitter.

AV MED FRAKKEN: Melania og Donald Trump på vei ut av Air Force One sent om kvelden 23. desember. De kom fra kjølige omgivelser i Washington D.C., men fikk en varm velkomst på presidentparets nye hjemsted i West Palm Beach, Florida. Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Men gleden ble kortvarig. Julaften ble forslaget stoppet av republikanerne i Representantenes hus.

– Dersom presidenten mener alvor med direktebetalingen på 2000 dollar, må han be republikanerne om å slutte å stå i veien, uttalte Pelosi etter avstemningen, og sa at de skulle ha en ny avstemning mandag.

– Et såret vesen

Larry Sabato, direktør ved politisk senter ved Virginia-universitetet, er ikke imponert over presidentens veivalg.

– Hans motivasjon for å ville øke den direkte betalingen til 2000 dollar er for at han skal se bra ut, sier han til The Guardian, og legger til:

– Mulig han ser dette som en siste seier før han forlater Det hvite hus, hvor han slår Kongressen og sitt eget parti. Han er nok mer irritert på medlemmene av sitt eget parti, enn på demokratene. Han er et såret vesen, og han vil sørget for at alle også blir såret.

Han påpeker at flere hundretusener står i fare for å bli kastet ut av hjemmene sine.

– Det er så mange ting ved dette som er ødeleggende. Men Trump vil selvsagt skylde på Kongressen, og hans supportere vil deretter angripe Kongressen uten å forstå at alt avhenger av Trump, sier Sabato.

Tre alternativer

Slik situasjonen er nå er det tre alternativer for coronakrisepakken, skriver Reuters:

Trump godkjenner avtalen – selv om ikke kongressen går med på hans forslag til endringer.

Trump legger ned veto. Et veto Kongressen kan overstyre dersom de får over to tredels flertall i både Representantenes hus og Senatet. Dersom de ikke overstyrer Trumps beslutning, vil forslaget legges dødt.

Trump velger ikke å gjøre noe. Da vil han teoretisk sett bruke sin vetorett. Dette skjer ti dager (søndager teller ikke) etter at han fikk forslaget fra Kongressen. I dette tilfellet har Trump klokken på sin side, ettersom forslaget må stemmes frem av Kongressen som fremmet forslaget, mens allerede 3. januar går USA fra den 116. til den 117. Kongressen. Dermed overlates det til Joe Biden etter at han blir president 20. januar.

I mellomtiden er det folket som lider. Det er registrert 18,6 millioner smittetilfeller i USA, og over 328.000 dødsfall er relatert til pandemien. Julaften lå over 120.000 amerikanere innlagt på sykehus med covid-19.

