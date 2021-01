OMSTRIDT: Avtroppende president Donald Trump møter motbør på flere fronter. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Flere hundre forlagsfolk går imot at Trump får utgi bøker

Over 250 forfattere, forleggere og andre i USAs bokverden krever i et åpent brev at ingen forlag utgir bøker av Donald Trump eller noen i hans administrasjon.

NTB

Publisert: Nå nettopp

– Vi elsker alle utgivelse av bøker, men vi må være ærlige: Landet vårt er der det er på grunn av forleggernes jakt på penger og berømmelsen til noen temmelig tvilsomme folk, noe som har gitt disse folkene både respekt og penger, skriver de.

De mener at «ingen som satte barn i bur, hånet vitenskapen slik at millioner av mennesker er blitt smittet av et dødelig virus eller var med på å oppmuntre til kuppforsøket i forrige uke, bør få profittere på en god bokavtale».

I brevet viser de til den såkalte Son of Sam-loven, som skal forhindre at dømte forbrytere profitterer fra bokavtaler.

Blant underskriverne av brevet, som har «Ingen bokavtale til forrædere» som overskrift, er tidligere direktør for DC Comics, Paul Levitz, journalisten Sarah Weinman og forfatterne Celeste Ng og Barry Lyga.