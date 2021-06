forrige











fullskjerm neste ENDELIG ET MØTE: Vladimir Putin og Joe Biden, i et ledig øyeblikk foran kameraene før samtalene startet i Geneve onsdag.

Biden etter toppmøtet: Putins tillit er synkende

GENEVE (VG) USAs president Joe Biden tror ikke at Russlands president Vladimir Putin ønsker en ny kald krig, men sier at hans rykte i verden er i fall. Putins oppsummering av toppmøtet var at tonen var konstruktiv og ikke fiendtlig.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Så møttes de to presidentene endelig i Geneve. Alt var omhyggelig planlagt og regissert. Møtet varte i drøye tre timer. Deretter holdt de hver sin pressekonferanse. Putin var etter avtale først. Så dro de hver til sitt.

Putin (68) beskrev Biden (78) som en erfaren leder som han kunne snakke samme språk med.

Men uttalelsene etterpå viser at de to topplederne står i hver sin virkelighet. Og at verdensbildet knapt er sammenfallende.

Les også: Biden: Ikke noe «kumbaya»-øyeblikk

Felles regler

– Jeg kom for at vi skulle lage noen felles regler som begge land skal følge, sa Biden på sin pressekonferanse etter møtet.

– Jeg har gjort det jeg kom for å gjøre, la han til.

Biden hadde konfrontert Russland med menneskeretts-brudd og cyberangrep. Han hadde krevd løslatelse av Aleksej Navalnyj og av de to amerikanerne Paul Whelan og Trevor Reed.

les også Foran toppmøtet: Amerikanere i russisk fengsel bønnfaller Putin om løslatelse

Menneskeretter: To verdener

Biden hadde også krevd at forholdet mellom landene må bli mer stabilt og forutsigbart. Det var Putin enig i, men mente at det var USA som var minst forutsigbar.

Biden var klar på at han aldri ville slutte å ta opp saker som omhandler menneskerettigheter, ytringsfrihet og pressefrihet.

Men når Biden ville snakke om menneskerettigheter og kreve løslatelse av Aleksej Navalnyj, så tok Putin igjen med å beskylde USA for menneskerettsbrudd:

– Se hva som skjer på gatene i USA: Folk blir drept der. Du kan få en kule i nakken av politiet. Og hvem er ansvarlig når 120 sivile dør i et droneangrep i Afghanistan, spurte Putin.

PÅ VEI HJEM: President Vladimir Putin, i sin svarte limousin, raste rett forbi VGs fotograf Terje Bringedal onsdag kveld. Foto: Terje Bringedal, VG

– Navalnyj visste han ville bli pågrepet

Putin nevnte som vanlig ikke Navalnyj med navn, men svarte at han «satte seg bevisst i en posisjon der han visste han ville bli pågrepet».

Putin mener Navalnyj var klar over at han brøt russisk lov da han forlot landet for å motta medisinsk behandling for alvorlig forgiftning i august i fjor. Navalnyj brøt da betingelsene for en betinget fengselsstraff han fikk i 2014.

– Hva slags diskusjon kan vi ha om denne mannen, som oppnådde akkurat det han ønsket seg, sa Putin.

Da Biden tok opp russiske cyberangrep, svarte Putin med «amerikansk kilde» som sier at de fleste cyberangrep kommer fra USA; deretter Canada, Latin-Amerika og Storbritannia, og at Russland står langt ned på listen.

BILEN TIL BIDEN: Joe Biden, i sin limousin, på vei til toppmøtet med Vladimir Putin gjennom avsperrede bygater i Geneve. Foto: Terje Bringedal, VG

Synkende tillit

– President Putins tillit i verden er synkende, sa Biden etter møtet. på en pressekonferanse etter møtet mellom de to presidentene onsdag. Men han understreket at han ikke tror Putin ønsker en ny kald krig.

Biden tok opp Russland forsøk på å blande seg inn i det amerikanske valget - noe Putin blankt benektet på sin pressekonferanse en time tidligere.

– Hvordan skulle det ta seg ut, om vi hadde blandet oss inn i andres valg- og alle visste det, spurte Biden retorisk.

les også Russland-ekspert før toppmøtet: - Har nådd en bunn

Dette er de enige om

Her er noen konkrete resultater etter toppmøtet mellom de to presidentene i Geneve:

** Ifølge Putin er de enige om at landenes ambassadører i løpet av skal vende tilbake til sine stasjoner, etter å ha vært i hjemlandet for konsultasjoner i flere måneder.

** Ifølge Biden skal USA og Russland nå starte samtaler om «strategisk stabilitet», for å hindre utilsiktet bruk av atomvåpen eller de nyutviklede våpensystemene, og å redusere faren for uhell.

** Ifølge Putin skal landene også ha videre samtaler i ekspertgrupper om cyberangrep. Så benektet han blankt at Russland står bak cyberangrep mot USA.

** Ifølge Biden er de enige om å lage en liste over mål som er så vitale for samfunnets funksjoner at de ikke skal kunne utsettes for cyberangrep.

** Ifølge Biden er de også enige om at Iran ikke kan få utvikle atomvåpen, og at Afghanistan ikke må bli et fristed for terrorister igjen.

** Ifølge Putin ligger mye til rette for at de to landene kan samarbeide tettere i Arktis.

Tre timers møte

De to topplederne satt sammen i to stive timer, bare med sine utenriksministere Antony Blinken og Sergej Lavrov, til stede. Etter en kort pause satt de sammen i ytterligere en time med større delegasjoner.

– Når var sist to ledere satt sammen og snakket med hverandre i to timer, før de store delegasjonene kom inn? Jeg har ikke hørt om det, sa Biden.