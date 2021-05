VALG: Et valgdistrikt sør for Dallas gikk i helgen til urnene for å velge en ny representant til Kongressen. En av de mest uttalte Trump-kandidatene var den tidligere wrestlingartisten Dan Rodimer. De foreløpig opptalte stemmene gir han kun 2,5 prosent. Foto: LM Otero / AP

Valg i Texas: Slik gikk første test på Trumps makt

AUSTIN (VG) Nattens kongressvalg i Texas ble en semifinale der opptellingen ser ut til å sende to Trump-republikanere til omkamp.

Av Erlend Ofte Arntsen

Forhåndsfavoritten Susan Wright og jagerflypiloten Jake Ellzey har første og andreplassen i kampen om et sete i Representantenes hus.

Susan Wright er enken etter kongressmannen Ron Wright. I februar døde han av corona. Dermed ble det lyst ut et valg for å fylle hans sete i Representantenes hus.

Når de første stemmene er telt opp har Wright 17 prosent, og Ellzey 15 prosent. Begge er republikanere.

Om ingen av vinner majoriteten av stemmene, vil de to kandidatene som fikk flest møtes igjen i et nytt valg – hode mot hode.

ANTI-TRUMP: Michael Wood er en klassisk republikaner, som likevel skiller seg ut fordi han tar et eksplisitt oppgjør med Trump. Foto: LM Otero / AP

Valgsmell for anti-Trumper

Det var knyttet stor spenning til helgens stemmekasting.

I Texas’ 6. valgdistrikt, som geografisk primært dekker et område sør for Dallas, kjempet nemlig en uvanlig republikansk kandidat for setet i Representantenes hus.

Michael Wood er en ung, dekorert Afghanistan-veteran som står trygt i klassiske konservative standpunkt når det gjelder våpen, abort, religiøs frihet og olje.

Det er bare ett – stort – unntak: Han gikk til valg på at Det republikanske partiet må ta et oppgjør med tidligere president Donald J. Trump.

STØTTESPILLER: Kongressmannen Adam Kinzinger har blitt en av de mest omtalte republikanerne i Washington D.C. etter at han har gått offensivt ut mot Trump. I helgen var han i Texas for å støtte Michael Wood. Foto: LM Otero / AP

Wood har blitt omfavnet av flere profilerte republikanerne i Kongressen som står for samme linje. Den mest høylytte av dem, Adam Kinzinger, reiste også til Texas i helgen for å kjempe for Woods kandidatur.

Dette har gjort Wood til en av de mest omtalte kandidatene før nattens valg. En rekke av de store nasjonale mediene har omtalt hans kandidatur.

– Jeg regner meg selv som en Ronald Reagan-republikaner. Spørsmålet er om partiet fortsatt er et hjem for Ronald Reagan-republikanere, eller er vi bare et parti som dreier seg om én manns ambisjoner og klaging? sa Wood nylig til Politico.

Velgernes svar på det spørsmålet er foreløpig nok til en 9. plass for Wood med rundt tre prosent av stemmene, ifølge The Texas Tribune.

RANSAKET: Donald Trumps sirkel av støttespillere kom denne uken i søkelyset på nytt da hans advokat Rudy Guilianis leilighet ble ransaket av FBI på Manhattan i New York. Foto: JIM WATSON / AFP

Døde av covid-19

Feltet besto totalt 23 kandidater, blant dem også demokrater.

Forhåndsfavoritten Susan Wright fikk tidligere denne uken Trumps formelle støtte.

– Jeg er beæret over å bli støttet av president Trump, og jeg er så stolt over å være den eneste kandidaten i dette valget som president Trump gir tilliten å være hans allierte i kampen om å «Make America Great Again», tvitret hun etterpå.

Jake Ellzey, som har den foreløpige andreplassen, har fremstått som en mer moderat Trump-lojal republikaner.

Han har drevet en valgkamp basert på sin egen politiske plattform, men uttalte nylig til Politico at han mente «Trump hadde gjort mye bra for vårt land».

DØDE: Representant Ron Wright døde i februar etter å ha vært innlagt på sykehus med covid-19. I natt var det valg i Texas om hvem som skal fylle plassen hans. Foto: Carolyn Kaster / AP

Demokrat på tredjeplass

Bak de to republikanerne kom demokraten Jana Sanchez.

Det aktuelle valgdistriktet i Texas har de siste tiåret blitt mindre og mindre rødt. I presidentvalget i 2012 vant Mitt Romney valgdistriktet med 17 prosent, før Trump vant med 12 prosent i 2012.

Ved fjorårets valg var Trumps valgseier redusert til tre prosent i valgdistriktet.

Dette skjedde samtidig som folketallet i Texas fra 2010 til 2020 vokste mer enn noen annen delstat: Fra rundt 25 millioner innbyggere og opp til 29 millioner, ifølge helt ferske tall fra USAs statistiske sentralbyrå.

Ved de siste presidentvalgene har derfor spørsmålet vært om Texas er i ferd med å gå fra å være en klar republikansk stat til å bli en vippestat.

Mens Mitt Romney slo Barack Obama i Texas med 16 prosent i 2012-valget, var Trumps seier over Biden nede i seks prosent ved valget i fjor.

STIKK: En kvinne blir vaksinert i Pasadena i Texas denne uken. Mens covid-tallene ligger jevnt uten å gå mye ned eller opp, går antall vaksineringer nå kraftig nedover i Texas. Foto: CECILE CLOCHERET / AFP

Corona på vippeplass

Det var en rekke lokalvalg til byråd, ordførerverv og lovforslag som fant sted 1. mai samtidig som valget om setet i Kongressen.

Corona-situasjonen i Texas lurte i bakgrunnen av valget. Den republikanske guvernøren fjernet 10. mars alle delstatlige restriksjoner og pandemipåbud.

En fryktet ny bølge har i de snart to månedene likevel ikke slått til. Samtidig har de demokratiske styrte storbyene Austin, Houston og Dallas beholdt restriksjoner på eget initiativ.

De siste ukene har tallene ligget på et jevnt platå uten å gå hverken vesentlig eller opp.

En ekspert VG snakket med 15. april mente å se første tegn til en mulig ny bølge. To uker senere har ikke det slått til.

27 prosent er nå fullvaksinert i Texas. Etterspørselen etter vaksiner har de siste ukene falt.