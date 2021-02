ERKEKONSERVATIV: Thomas Massie ble omringet av reportere på vei ut av Kongressen i mars i fjor. Da hadde politikeren fra Kentucky forgjeves forsøkt å sette en stopper for den første krisepakken som ble satt inn i kampen mot coronaviruset. Foto: Susan Walsh / AP

Kongressmann til VG om riksrett: − Det vil mislykkes

NEW YORK (VG) Republikaneren Thomas Massie måtte barrikadere seg inne på kontoret sitt i flere timer da Trump-tilhengere stormet Kongressen mens tilhengerne hans ropte «Heng, Mike Pence». Likevel ønsker han ikke at Donald Trump skal dømmes.

Publisert: Nå nettopp

– Det er et sterkt argument at det å anklage og dømme en president som ikke lenger er innsatt, er grunnlovsstridig. Jeg deler dette synet, sier Massie til VG.

Det er én måned siden tusenvis av Trump-tilhengere stormet det demokratiske hjertet i USAs hovedstad. Fem mistet livet, inkludert politimannen Brian D. Sicknick.

Rett før stormingen sto Trump på scenen foran Det hvite hus og ba tilhengerne sine marsjere mot Kongressen.

Han sa:

«Du vil aldri ta tilbake landet vårt med svakhet, du må vise styrke og du må være sterk»

STORMET: På formiddagen 6.januar sto flere titusenvis av Trump-supportere utenfor Det hvite hus og lyttet til Trump sin tale. Kort tid etter talen stormet de Kongressen. Inne i bygningen satt Massie og andre folkevalgte. De var i gang med å formelt godkjenne Biden som vinner av presidentvalget. Foto: Thomas Nilsson / VG

Beskyttes

Som den første presidenten noensinne, stilles Trump for riksrett for andre gang.

Den første saken kom i etterkant av en telefonsamtale hvor Trump tilsynelatende forsøkte å presse Ukrainas president til å etterforske Joe Bidens sønn, noe Trump ble frikjent for i Senatet.

Bakgrunn: Senatet avgjør Trumps skjebne

I den andre saken er nå Trump tiltalt for å ha oppfordret til opprør i forbindelse med stormingen av Kongressen. Riksrettssaken starter på tirsdag. Slik det ser ut nå, kommer han ikke til å bli dømt denne gangen heller.

Hvorfor? Fordi en domfellelse kreves to tredjedels flertall, og Trump blir fortsatt beskyttet av sitt gamle parti.

– Det vil mislykkes i Senatet, sier Massie til VG.

Selv om demokratene nå har fått flertall i Senatet – ved at visepresident Kamala Harris fungerer som tungen på vektskålen i demokratenes favør – så vil en domfellelse kreve så mange som 17 republikanere, i tillegg til samtlige demokrater.

Redd for Trump-velgerne?

Flere av republikanerne, i likhet med Massie, hevder nå at riksrett kun er ment å brukes på en sittende president. Dette er også et argument som Trumps forsvarere kommer til å benytte seg av når riksrettssaken starter på tirsdag.

Flere grunnlovseksperter har derimot uttalt at riksrettssaken mot Trump ikke er i strid med konstitusjonen.

Et av argumentene er at en president som frykter å bli stilt for riksrett i så fall bare kan gå av, og dermed unngå å bli stilt til ansvar for sine handlinger.

REPUBLIKANER: Massie har sittet som representant for Kentucky siden 2012. Her avbildet med munnbind inne i Kongressen i september. Foto: Greg Nash / POOL / The Hill POOL

På spørsmål om Massie er redd for velgerne til Trump svarer han følgende:

– Jeg stemte for å bekrefte valget, til betydelige politiske kostnader, sier han.

Massie henviser til avstemningen som ble avbrutt da Trump-supporterne stormet Kongressen 6. januar, men gjenopptatt timer etterpå.

– Noen av mine kolleger stemte for ikke å godkjenne valgresultatet fordi de bekymret seg for integriteten til vårt presidentvalg, mens andre stemte mot sertifiseringen av valget på grunn av politisk press fra sine velgere. Men slik fungerer et representativt demokrati. Det som er beklagelig, er at president Trump villedet enkelte velgere om muligheten til å velte valget 6. januar.

les også Ønsker Trump stilt for riksrett: – En stor del av vårt demokrati døde

Fjernet representant

Torsdag vedtok Representantenes hus å fjerne den omstridte representanten Marjorie Taylor Greene fra hennes to komitéverv i Kongressen.

Avstemningen om Greene har blitt sett på som nok et stort veivalg for det republikanske partiet når det kommer til hvor langt partiet er villig til å strekke seg for å beskytte Trumps støttespillere.

Den 46 år gamle republikaneren er en kjent tilhenger av den tidligere presidenten, og ble fjernet etter at hun tidligere har vist støtte til et ønske om å henrette ledende demokrater og støtte til konspirasjonsteorien kjent som QAnon.

RETT FØR: Etter Trump holdt talen sin utenfor Det hvite hus, beveget folkemassene seg bort til Kongressen. Bildet er tatt rett før stormingen begynte onsdag 6.januar. Foto: Thomas Nilsson / VG

Alle demokratene og 11 republikanere stemte for å fjerne Greene. Dagen etter holdt Greene en tale hvor hun hevdet at Det republikanske partiet «tilhører Trump».

Intervjuet VG har hatt med Massie har blitt gjort via mail. Spørsmålet om Greene var et av flere spørsmål som ikke ble besvart i mailen.

John Kennedy, kommunikasjonssjefen til Massie, henviser til Twitter-meldingen politikeren postet før torsdagens avstemning. Der fremkommer det at han støtter Greene og at han mener demokratenes fjerning er forkastelig:

«Trumps rolle i politikken vil avta»

Massie har sittet som representant for Kentucky siden 2012 – og har i en årrekke hatt et tett samarbeid med sin tidligere norske stabssjef Hans Høeg, som VG snakket med noen dager etter stormingen.

Les også: Norske Hans jobbet seks år i kongressbygningen: −Folk har ikke tatt ordre fra Trump på flere uker

Selv om 74 millioner amerikanere stemte på Trump ved presidentvalget i 2020, mener Massie at Trumps innflytelse i politikken vil avta.

– President Trump utnyttet en vid og voksende følelse i USA om at Washington DC ikke tjener amerikanere eller lytter til dem. Hans rolle i amerikansk politikk vil avta med tiden, men hvis republikanere, og til og med demokrater, ikke klarer å erkjenne at disse følte Trump ga dem en stemme, så gjør de det på egen politisk bekostning.

NÆRE VENNER: Norske Hans Høeg var stabssjef for Thomas Massie i seks år. Foto: Privat

Etter stormingen av Kongressen ble det utplassert 25.000 soldater i Washington DC. FBI fryktet «væpnede demonstrasjoner» i alle USAs 50 delstater i forbindelse med innsettelsen av Joe Biden.

27. januar gikk også sikkerhetsmyndigheter i USA ut med beskjed om at de fryktet angrep.

Massie hevder demokratene brukte tilstedeværelsen av soldater til å projisere det han kaller et «falskt bilde» om at hovedstaden er truet av innenlands terrorisme.

– De håper å bruke dette til å produserte frykt og bekymring som påskudd for ny lovgivning og utøvende ordrer som vil krenke våre borgerlige friheter.

HØYE GJERDER: I dagene etter stormingen var hovedstaden full av soldater. Sikkerhetsmyndighetene var redde for et nytt angrep. Foto: Thomas Nilsson / VG

les også Donald Trump nekter å vitne i riksrettssaken

VG stilte Massie spørsmålet om hva han tenker om at enkelte har kritisert republikanerne for å ikke gjøre mer for å stå opp mot Trump.

Massie svarer ikke konkret på dette spørsmålet. Han trekker frem at han var en av seks republikanere som tre dager før stormingen kom med en uttalelse om at han ikke kom til å motsette seg valgresultatet når Kongressen skulle møtes for å formelt godkjenne Biden som vinner av presidentvalget.

– Vårt forsøk på å senke forventningene hadde liten effekt.