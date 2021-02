Ny mutasjon påvist i den britiske virusvarianten

Britene har oppdaget en ny mutasjon i virusvarianten først oppdaget i Storbritannia. Forskere frykter at det kan påvirke virusets evne til å unnslippe immunitet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Britene har påvist E484K-mutasjonen i virusvarianten som først ble oppdaget Stobritannia (B.1.1.7) i elleve tilfeller uavhengig av hverandre.

E484K-mutasjonen er en endring i det reseptorbindende området - delen av piggen på viruset som kan låse seg inn i kroppscellene. Mutasjonen er tidligere oppdaget i den sørafrikanske og brasilianske virusvarianten, i kombinasjon med N501Y-mutasjon som også den britiske har.

Det er denne mutasjonen ekspertene tror kan være årsaken til at de mye omtalte virusvariantene fra Sør-Afrika og Brasil virker å lure seg unna noe av virkningen av vaksiner:

– Da disse virusvariantene også ser ut til å ha økt spredningspotensial så antar vi at E484K mutasjonen i tillegg til N501Y i hvert fall ikke vil redusere smittsomheten til den britiske varianten, sier seksjonsleder Karoline Bragstad i Folkehelseinstituttet.

Hun understreker at få tilfeller av den britiske vairanten med E484K er oppdaget.

– Om dette vil ha et fortrinn over virus uten denne mutasjonen er ennå uvisst. Videre undersøkelser vil kunne si noe om hvilke effekt den ekstra mutasjonen har på viruset, sier Bragstad.

– Kan det bety at den britiske varianten kan beholde samme smittsomhet, samtidig som det er potensiale til å unnslippe immunitet i større grad?

– Det er det for tidlig å si noe om. Det er ikke sikkert at en ekstra endring i reseptorbindende domene er utslagsgivende for å unnslippe immunitet.

Slik kan den nye mutasjonen i den britiske varianten påvirke virusets egenskaper:

E484K-mutasjonen ser ikke ut til å påvirke smittsomheten (hverken i positiv eller negativ forstand).

Forskere frykter at mutasjonen kan bidra til at viruset unnslipper immunitet etter tidligere infeksjoner eller etter vaksinasjon.

Noen forskere har derfor teorier om at virus med E484K-mutasjonen spres raskere ved høy immunitet i befolkningen.

Noen vaksiner har vist seg å være mindre effektive mot variantene med E484K-mutasjonen. Men selv litt beskyttelse er bedre enn ingen beskyttelse.

Men: Det er ikke sikkert at en ekstra endring i reseptorbindende domene er utslagsgivende for å unnslippe immunitet.

Det er for tidlig å si om noe av overnevnte om det blir tilfelle for B.1.1.7.

Gjennom genomsekvensering har FHI påvist 223 tilfeller av den engelske varianten. Det sier likevel lite om hvor utbredt viruset er i Norge. De fleste påviste tilfeller er kjente nærkontakter og importtilfeller.

Hvorfor er det vanskelig å anslå hvor utbredt B.1.1.7-varianten er i Norge?