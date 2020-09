forrige





fullskjerm neste TRENGER HJELP: Norge skal hente ut 50 asylsøkere fra Moria-leiren. Torsdag var det utdeling av mat i nærheten av den nedbrente leiren.

Moria-flyktningene: Norge plukker ut syriske barnefamilier

De femti personene som skal hentes til Norge fra Hellas skal være syriske barnefamilier. Norge tar under halvparten av det Finland gjør, og ti ganger færre enn Portugal.

Oppdatert nå nettopp

I går morges kunne VG bekrefte at Norge henter 50 asylsøkere fra Hellas. Nyheten ble sluppet noen dager etter at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad gikk ut i VG og lovet at Norge snart var klare til å hente enslige mindreårige og barnefamilier fra Moria-leiren.

Men ettersom relokaliseringen ble kjent samme dag som storbrannen i Moria-leiren, snudde stemningen fort til kritikk fra blant annet SV og MDG om at Norge gjorde for lite, for sent.

Se bildene fra dramaet: Slik unnslapp de flammene

Frp var også kritiske, men av en helt annen grunn – partiet advarte mot at Norge kom til å hente afghanske menn uten beskyttelsesbehov i Norge.

STATSSEKRETÆR: Hilde Barstad (H) Foto: Justisdepartementet

Kan være andre steder

Nå avviser statssekretær i Justisdepartementet, Hilde Barstad (H) begge deler:

– Vi har instruert Utlendingsdirektoratet (UDI) om å gå i gang med relokalisering av femti personer i samarbeid med greske myndigheter. Vi har gitt beskjed om at det skal være sårbare barnefamilier fra Syria, sier Barstad til VG.

– Det er viktig for oss at de som flyttes fra Hellas og helt hit, er personer der det klare utgangspunktet er at de har et antatt beskyttelsesbehov, fortsetter hun.

Barstad sier at det kan være flyktninger som nå er et annet sted i Hellas enn på Lesvos, der Moria-leiren ligger.

– Greske myndigheter har relokalisert 7000 personer fra Lesvos til fastlandet det siste halvåret, og det er på gang flytting av flere personer nå. Så vi vil ikke avvise at det kan være aktuelt å ta imot personer fra Moria som allerede er blitt flyttet. Vi bistår greske myndigheter i tråd med det de har bedt om.

LES OGSÅ: Hjelpearbeidere på Lesvos slår katastrofealarm: – Det finnes ingen løsning, ingen plan

forrige









fullskjerm neste HJEMLØSE: Det bor mellom 4000–7000 barn i Moria. Nå har de mistet hjemmet sitt.

Tyskland tar flest

Hun sier at Norge følger med på hvilke andre land som er med i samme initiativ, og hvor mange personer disse landene faktiske relokaliserer. Norge kommer høyere ut enn land som Belgia og Irland, men lavere enn land som Finland og Portugal. Tyskland tar klart flest (se liste nederst).

– Når man ser på det store antallet noen andre land har, og omfanget av problemet på Moria, skjønner du at noen mener at dere tar for få?

– Det har vært viktig for Norge å se det i lys av hvor mange mennesker som bor i Norge, og at byrdefordelingen mellom europeiske land er rettferdig.

– Men Finland er jo sammenlignbart med Norge, og de tar imot over dobbelt så mange?

– Jeg konstaterer at 50 er et godt bidrag. Norge har også gitt Hellas 600 millioner kroner i støtte til å bygge mottak for sårbare familier som kan flyttes fra blant annet Moria.

VG får opplyst at Justisdepartementet har følgende tall på hvor mange som er lovet hentet, og hvor mange relokaliseringer som er gjennomført:

Tyskland: 920 (136 gjennomført)

Portugal: 500 (25 gjennomført)

Frankrike: 350 (50 planlagt)

Finland: 120 (24 gjennomført)

Bulgaria: 50 (ingen gjennomført)

Irland: 36 (8 gjennomført)

Belgia: 18 (18 gjennomført)

Luxemburg: 12 (12 gjennomført)

Slovenia: 4 (ingen gjennomført)

Litauen: 2 (ingen gjennomført)

Publisert: 10.09.20 kl. 16:50 Oppdatert: 10.09.20 kl. 17:07

Mer om Justisdepartementet Moria