MUMBAI: Bølgene knuser inn over moloen i Mumbai mandag 17. mai da syklonen raste. Foto: SUJIT JAISWAL / AFP

India truffet av verste syklon noensinne

India ble mandag truffet av den sterkeste stormen som noen gang har nådd landets vestkyst, samtidig som myndighetene strever med å få kontroll på coronasmitten som raser i landet.

Av Stella Bugge

Syklonen Tauktae, som nå har begynt å svekke seg, har så langt tatt minst 26 liv og 90 mennesker er savnet etter at en ferge sank utenfor Mumbai.

Marinen har reddet 177 av de 277 personene som var om bord og leter fortsatt etter overlevende, melder BBC.

Syklonen traff land med en vindstyrke på opptil 205 km i timen, ifølge USAs Joint Typhoon Warning Center, men hadde tirsdag morgen lokal tid svekket seg til «kraftig syklonisk storm» fra «ekstremt kraftig syklonisk storm».

KRAFTIG REGN: Denne mannen prøver å beskytte seg mot det voldsomme regnskyllet som kom sammen med syklonen og ekstreme vindkast. Foto: PUNIT PARANJPE / AFP

16.500 hus ødelagt

Bilder og film fra de hardt rammede områdene – kyststatene Gujarat, Kerala, Karnataka, Goa og Maharashtra – viser veier som plutselig blir til elver og trær og kraftledninger som knekker som fyrstikker. Bølgene som smadrer inn over moloen i Mumbai gjorde det livsfarlig å være i nærheten av havet.

Ifølge The Indian Express har det voldsomme uværet, som kom i følge med ekstreme nedbørsmengder, ødelagt opp mot 16.500 hus og rykket over 40.000 trær opp med røttene.

De melder også at landets statsminister, Narendra Modi, onsdag skal besøke de hardest rammede områdene, blant annet i Gujarat-regionen.

Dyster coronarekord

India må håndtere ekstremværet samtidig som landet sliter med den andre coronabølgen og rekordhøye dødstall. India har registrert 4529 coronarelaterte dødsfall det siste døgnet, det høyeste døgntallet til nå siden pandemien startet.

Det totale antall coronarelaterte dødsfall har dermed nådd 283.248, opplyste myndighetene onsdag. Men smittekurven ser ut til å stabilisere seg etter at tallet smittede for tredje dag på rad er under 300.000 nye tilfeller.

VEI BLE ELV: I Ahmedabad, Gujarat, måtte folk trille mopedene sine etter det kraftige regnskyllet 18. mai. Foto: DIVYAKANT SOLANKI / EPA

USA har til sammenligning registrert over 600.000 dødsfall og Brasil rundt 440.000. Men eksperter mener at Indias reelle dødstall er langt høyere enn det som er innrapportert.

Covid-19 pasienter var blant de hundretusenvis som måtte evakueres fra lavtliggende områder, skriver CNN.

Myndighetene opplyser at 580 pasienter måtte flyttes fra provisoriske helsesentre til forskjellige sykehus i Mumbai.

KNUST: Dette bilen i Mumbai fikk et tre over seg da syskolen Tauktae raste i Mumbai. Foto: HEMANSHI KAMANI /REUTERS

Dette er ikke første gang India har måttet håndtere både pandemien og ekstremvær. I mai og juni i fjor ble landet også truffet av sykloner, noe som førte til masseevakueringer.

Regjeringen kritiseres

Men nå kneler sykehusene under antallet covid-19 pasienter samtidig som regjeringen får kritikk for sin håndtering av pandemien.

Det medisinske tidsskriftet The Lancet har ikke vært nådig i sin dom over den indiske regjeringens coronahåndtering.

I en krass leder nylig anklages statsminister Narendra Modis regjering for å ha ignorert varsler om en andre bølge, sendt signaler om at epidemien var overvunnet og for manglende offentliggjøring av informasjon.

Lancet-lederen beskriver statsministerens handlinger under coronakrisen som «utilgivelige».