CORONASYK: Rabia Begum (48) ligger coronasyk på bakrommet på nabolagets legeklinikk. Foto: Harald Henden

Indisk lege: − Hvis noen gråter og ber om hjelp, kan du ikke vise dem bort

NEW DELHI (VG) Legen vedgår at han ble redd, da den andre coronabølgen slo inn i april: – Vi fikk vel ti ganger så mange pasienter, sier Gour Pada Biswas (51).

Biswas driver enmannsforetaket Praveen Poly Clinic i Khanpur sør i Dehli i India. Han har vært distriktets lege i 25 år og reklamerer at han i nødsfall kan stille døgnet rundt.

Under pandemien har han fått holde løftet mer enn en gang.

– Jeg har ofte jobbet fra seks om morgenen til to om natten. Det er netter jeg ikke har sovet i det hele tatt, sier legen til VG.

På legekontoret svømmer en enslig gullfisk i et overgrodd akvarium.

– Jeg hadde vel 15–16 fisker, men klarte ikke ta vare på dem.

ENMANNSKONTOR: Gour Pada Biswas har i 25 år drevet legeklinikk i Khanpur sør i Dehli, der han mottar pasienter fra gaten. Sønnen Praveen (bak) assisterer ham. Foto: Harald Henden

Alvorlig syk på bakrommet

En kvinne og hennes mor kommer inn fra gaten. Biswas måler blodtrykket, snakker beroligende og gir henne piller fra hyllene over den lille pulten.

Over Nai Basti Road er skredderen Bhumi, som falbyr skjørt og bluser. Butikken ved siden av har stilt ut rødløk, poteter og chipsposer i girlander.

Nede i veien drøvtygger en flokk kuer på søppel.

India India har 1,4 milliarder innbyggere og forventes å passere Kina som verdens mest folkerike stat om fem år. Landet ble selvstendig i 1947 og har siden vært en republikansk forbundsstat. Det hindunasjonalistiske partiet BJP har hatt makten siden 2014. India er verdens tredje største økonomi og har hatt sterk økonomisk vekst siden slutten av 1990-årene. Halvparten av befolkningen arbeider i jordbruket. 1,3 milliarder indere lever for mindre enn 100 kroner dagen, hver tiende er virkelig fattig. Middelklassen utgjør omkring 66 millioner mennesker. Kilder: Store norske leksikon, Pew Research Center m.fl. Vis mer

Men alt er ikke som vanlig: Under takviften på legens bakrom ligger en alvorlig coronasyk kvinne på en brisk. Sønnen ser også til henne.

Tre kan ligge bak forhenget, fjerde sengen står på kontoret ut mot gaten. Plassene er kommet til under coronapandemien.

– Men de fleste pasientene behandler vi hjemme, sier legen.

OMSORG: Mohammed Shahzad (28) ser til moren Rabia Begum (48), som har fått en seng på legeklinikken. Foto: Harald Henden

Sønnen Praveen (21), som vil studere medisin, er med ham på hjemmebesøk.

– Redde for sykehus

Mange smittede ligger hjemme med hoste, feber og pustebesvær, gjerne med oksygentilførsel ved sengen og om mulig isolert fra familien.

– De sender bud på oss, fordi de er redde for å dra på sykehus, sier Biswas.

Nyhetene om dødsfall som følge av oksygenmangel på sykehusene, har gjort sterkt inntrykk. Frykten for å dø alene i en sykehusseng er også utbredt.

– Pårørende får ikke komme på sykebesøk. Om de dør, blir de kremert uten at familien får se avdøde først, sier Biswas.

SLITEN: Legen Gour Pada Biswas forteller at leggene verker etter lange arbeidsdager. Han tar en pause utenfor klinikken i Nai Basti Road.

Han anslår at han har behandlet mer enn 100 coronasyke hjemme, 50 av dem med oksygen. Så langt har det ikke vært nødvendig å henvise noen av dem til sykehus.

– Beste er å redde et liv

– Blir pasientene kritisk syke, vil vi naturligvis sende dem til sykehuset. Men vi tror de kommer seg raskere, om de er omgitt av familien.

– Hvordan orker du stå på døgnet rundt for coronasmittede?

– Hvis noen gråter og ber om hjelp, kan du ikke vise dem bort.

– Men frykter du ikke sykdommen selv?

– Vi dør alle, når vår tid er kommet. Det beste du kan gjøre før du kommer så langt, er å redde et liv, sier den lokale legen i Khanpur i Delhi.

Fra 21. april til 16 mai registrerte India over 300.000 nye smittede hver eneste dag.

Nasjonal katastrofe

Første uken i mai ble halvparten av verdens nye smittetilfeller og hvert tredje av verdens coronadødsfall registrert i India.

Tirsdag passerte India 25 millioner smittetilfeller, som andre land i verden etter USA, melder Reuters. Tirsdag satte landet også rekord i antall nye coronadødsfall, med 4329.

I forhold til folketallet har over tyve land større smittetrykk. Men for Indias 1,4 milliarder er smittespredningen en nasjonal katastrofe.

VENTER: Pårørende står i kø i korridoren utenfor intensivavdelingen på Alshifa-sykehuset i Delhi.

India er blant landene i verden som gjennom tiår har brukt minst på det offentlige helsevesenet og har færrest sykehussenger per innbygger.

VG kom innenfor dørene på intensivavdelingen på Alshifa-sykehuset i New Delhi.

Den grønnmalte sykehusbygningen ligger ikke langt fra Yamuna-elven. Over veien rusler en flokk kyr, mens gateselgere tilbyr mango og melon fra kjerrene sine.

Sykehuset i Okhtra sør i Delhi har reservert alle sine 50 senger for coronasmittede. 19 av dem er intensivplasser, for alvorlig og kritisk syke pasienter.

KRITISK SYKE: Alshifa-sykehuset i Delhi har 19 senger på intensivavdelingen for de mest sye coronapasientene.

– Hadde ikke plass

Den andre smittebølgen traff India med voldsom styrke midt i mars. Pårørende jaktet desperat på sykehussenger og oksygen til sine kjære.

– For første gang måtte vi fortelle mennesker at vi ikke hadde plass til dem, at de måtte forsøke andre sykehus, sier sjeflege Mohammad Jawed.

Han er fullvaksinert, men iført åndedrettsvern der han sitter på sitt vindusløse, lyseblå kontor. Pårørende med munnbind sitter tett i venterom og korridorer.

Jawed bekrefter at sykehusene ikke tillot sykebesøk de første månedene av pandemien i fjor, men med større kunnskap er sykehusene mer åpne for pårørende i dag.

LEGE: Sjeflege på Alshifa-sykehuset Mohammad Jawed. Foto: Harald Henden

Sjeflegen forteller at pågangen ble mangedoblet for noen uker siden.

– Også etterspørselen etter oksygen var 5–6 ganger høyere enn vanlig, men vi klarte å sikre leveranser. Ingen har dødd av oksygenmangel her, sier Jaweed.

Oksygen er livgivende når lungene er angrepet av coronaviruset. Sykehus over hele India har rapportert dødsfall, fordi oksygentilførselen tok slutt.

– Lettelse å få henne inn

– Selv små oksygenbeholdere som bare varer i noen minutter, var ikke å oppdrive. Langt mindre større oksygenflasker, sier Abdullah Chishti (43).

Han forteller om familiens anstrengelser i slutten av april, for å få tak i oksygen og finne en sykehusseng til moren Saleha (70).

BEDRING: Saleha Chishti (70) er i ferd med å kvikne til, etter 25 døgn på intensivavdelingen. Sønnen Abdullah og svigerdatteren Mahira gleder seg til å få henne hjem.

– Oksygennivået hennes falt til 50–55. Vi prøvde seks-syv sykehus for å finne en ledig intensivplass. Det var en lettelse å få henne inn her, sier Chishti.

Kona Mahira (35) forteller at hele familien var smittet da bestemor ble innlagt:

– Det var en veldig vanskelig tid for oss.

Ekteparet håper å få Saleha hjem snart, etter 25 døgn på sykehuset.

– Redd for å miste henne

Mohammed Naved (32) forteller at han forsøkte 3–4 sykehus før han fikk plass til tanten Rasheedan (60) på Alshifa-sykehuset.

– Oksygennivået hennes var nede på 35. Tilstanden var kritisk, jeg var redd for å miste henne. Men nå føler hun seg mye bedre, sier Naved.

GOD PLEIE: Shri Ram Singh (55) klarte ikke puste selv, da han ble innlagt på intensivavdelingen på Alshifa-sykehuset.

Etter tre døgn på intensiven kan Shri Ram Singh sitte i sengen:

– Jeg klarte ikke puste da jeg ble innlagt, sier 55-åringen med svak stemme.

Oksygenmasken er fremdeles spent fast under brilleglassene på mannen i seng 2. Men han vet at kona og døtrene venter på ham i vestibylen på Alshifa-sykehuset.

– Jeg føler meg bra. Jeg har fått god pleie, sier Shri Ram Singh fra Chitrakoot til VG.

– På dødens rand

Ajit Thakur er lege på intensivavdelingen på Alshifa:

– Våre pasienter har vært på dødens rand, men vi har klart å behandle dem. Staben har jobbet utrettelig dag og natt. Noen har vi mistet, men vi har reddet mange.

Sjeflege Mohammad Jawed tror den verste coronakrisen er over i New Delhi og mener det er større grunn til å frykte smitteutviklingen på den indiske landsbygda.

– Det kan være mer kaotisk på de offentlige sykehusene, men hos oss er det ok. Det begynner å roe seg, bekrefter lege Ajit Thakur.

VG har ikke fått tillatelse til å besøke offentlige sykehus i New Delhi. Alshifa er blant de rimeligere private sykehusene i den indiske hovedstaden.

Indiske helsemyndighetene opplyser at det er ledige sykehussenger i dag.

Se smitteutviklingen i India: