KOMMER MED KRAV: Rødt-leder, Bjørnar Moxnes. Foto: Tore Kristiansen, VG

Moxnes: − Norge må fordømme okkupasjonsmakten Israels angrep

Rødt-leder Bjørnar Moxnes krever handling fra Norge etter at konflikten mellom Israel og militante grupper på Gaza fortsetter å eskalere.

Publisert: Nå nettopp

Onsdag fortsatte flyangrepene fra Israel mot Gaza og en ny høyblokk kollapset i Gaza by.

Rakettangrepene fra de militante gruppene Hamas og Islamistisk jihad mot Israel fortsetter også, og onsdag kveld gikk luftvernsirener sør og sentralt i Israel.

Også torsdag blir det meldt om kamphandlinger.

Israelske Haaretz skrev onsdag at 56 personer i Gaza så langt skal ha blitt drept i de israelske angrepene – 14 av dem skal være barn. I tillegg skal 335 personer ha blitt skadet.

I Israel har tapene av liv vært langt lavere, til tross for at flere hundre raketter har blitt skutt mot landet de to siste døgnene. Ifølge avisen har syv personer så langt mistet livet i Israel, inkludert en seks år gammel gutt og en 21 år gammel soldat.

Krever fordømmelse

Partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes mener Norge nå må gjennomføre en rekke tiltak – alle av dem rettet mot Israel og israelske selskaper, men legger til at Rødt tar avstand fra alle angrep rettet mot sivile.

Han krever en uforbeholden fordømmelse fra Norge av Israel.

– Vi mener at det må komme en klar og tydelig fordømmelse av okkupasjonsmakten Israels angrep på sivile og den etniske rensingen av palestinere i Øst-Jerusalem.

– Vi er medlem av FNs sikkerhetsråd, og da har vi et spesielt ansvar til å stå opp for folkeretten, legger han til.

To uttalelser

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide kom tirsdag med to uttalelser rundt konflikten.

I den første fordømte hun «angrepene mot Israels sivilbefolkning med hundrevis av raketter fra Gaza».

VG spurte utenriksministeren om hvorfor hun ikke tilsvarende fordømte angrepene fra Israel som rammet sivile i Gaza, uten å få svar.

UTENRIKSMINISTER: Ine Eriksen Søreide (H). Foto: Mattis Sandblad

Men senere tirsdag sendte Utenriksdepartementet ut en ny uttalelse der Søreide blant annet sa:

– Vi fordømmer alle angrep mot sivile. Jeg oppfordrer innstendig begge sider til å treffe tiltak som de-eskalerer situasjonen før flere sivile mister livet. Israel har rett til selvforsvar, men jeg understreker kravet om proporsjonalitet.

Onsdag var Sikkerhetsrådet på nytt samlet for å drøfte krisen. Ifølge utenriksministeren er det stor enighet om behovet for at partene roer ned situasjonen.

Dette er kravene fra Moxnes

Moxnes sier at Norge også må bruke plassen sin i Sikkerhetsrådet for ytterligere «presse på for fordømmelse» fra de 15 landene som sitter der.

I tillegg lister han opp disse kravene:

At Norge kaller inn den israelske ambassadøren på teppet og tar initiativ til FN-sanksjoner mot folkerettsbrudd utført av Israel

Støtter etterforskningen til Den internasjonale straffedomstolen av israelske krigsforbrytelser, slik Amnesty har bedt om

At regjeringen trekker ut Oljefondets investeringer fra israelskokkuperte områder, slik Norsk Folkehjelp og Fagforbundet krever

Moxnes viser til en undersøkelse gjennomført av Norsk Folkehjelp og Fagforbundet som skal vise at Oljefondet har 165 milliarder investert i 64 selskaper «knyttet til den folkerettsstridige okkupasjonen av Palestina».

– Jeg tror ikke norske folk flest ønsker at vi skal tjene opp vår pensjonsformue på den slags.

Han legger til:

– Det er et konkret tiltak som viser at Norge tar klar avstand fra folkerettsstridig okkupasjon.

– Vil ikke bidra til løsning

Onsdag hadde utenriksminister Søreide en samtale med sin palestinske kollega Riyad Al-Maliki, og skal etter planen snakke med den israelske utenriksministeren Gabi Ashkenazi torsdag.

Statssekretær Audun Halvorsen (H) i Utenriksdepartementet skriver i en e-post til VG at regjeringen har vært tydelige i sine uttalelser gjentatte ganger denne uken, og at de der innstendig har oppfordret partene til å de-eskalere situasjonen før flere sivile mister livet.

Han forteller også at Norge har tatt initiativ til et åpent møte i Sikkerhetsrådet i morgen.

– Det arbeides for deltagelse fra israelsk og palestinsk side, i tillegg til rådsmedlemmene. Vi mener det er viktig at rådet kommer sammen og diskuterer håndteringen av den dramatiske eskaleringen. Det er viktig at det internasjonale samfunnet legger press på alle parter for å stanse voldsbruken, skriver Halvorsen, som har følgende kommentar til Moxnes’ kravliste.

– Moxnes’ «krav» vil ikke bidra til noen løsning av situasjonen.