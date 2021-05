DEMONSTRASJON: Bildet er fra et arrangement i Liz Cheneys, avbildet på plakaten mannen holder opp, hjemstat Wyoming i januar. Trump-tilhengere med plakater som blant annet oppfordret å stille henne for riksrett viser sin misnøye med at hun stemte for å stille Donald Trump for riksrett. Foto: Michael Ciaglo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

USA-ekspert: Partiet har blitt en personkult for Trump

WYOMING/OSLO (VG) En av de høyest rangerte republikanerne i Kongressen har våget å si høyt at hun ikke tror Donald Trump tapte valget i fjor på grunn av juks. Det er i ferd med å straffe seg.

For bare få måneder siden så Liz Cheney (54) ut til å ha det meste gående for seg. Som såkalt Conference Chair er hun den tredje høyest rangerte republikaneren i Representantenes hus, en av Kongressens to kamre.

Hun har blitt snakket om som en mulig fremtidig leder av Representantenes hus. Som du skal få lese senere i artikkelen mener enkelte til og med at hun kunne overgått sin far, tidligere visepresident Dick Cheney, og en gang i fremtiden bli president.

Så kom 6. januar og Trump-tilhengeres angrep på Kongressen.

Nå kan alt rakne for Cheney.

ANGREP: Trump-supportere tok seg inn i Kongressen 6. januar. Foto: SHANNON STAPLETON / Reuters

Men USA-ekspert Svein Melby forklarer at dette handler om langt mer enn bare henne. Det handler til og med om langt mer enn Donald Trump. Dette handler om et partis sjel. Og om en nasjons demokrati.

Det skal Melby få forklare etter hvert, men først; hva gikk egentlig galt for Liz Cheney?

Sa Trump midt imot

54-åringen hadde mot til å stå opp mot sitt eget partis president, Donald Trump. Hun mente han hadde gjort seg skyldig i å oppildne til angrepet 6. januar, der blant annet en politimann mistet livet. Hun stemte for å stille presidenten for riksrett.

Bedre har det ikke blitt av at hun, i motsetning til et mange av hennes partikolleger aviser Trumps gjentatte – og grunnløse – påstander om valgjuks ved fjorårets presidentvalg, der Trump tapte mot Joe Biden.

KONGRESSKVINNE: Liz Cheney er republikaner fra Wyoming. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Nå vender stadig flere partikolleger henne ryggen. Begge republikanerne som er høyere rangert enn henne uttrykker skepsis til å ha henne i partiledelsen. En av dem, Steve Scalise, har helt åpent sagt at han vil ha henne bort.

En utfordrer – Trump-lojalisten Elise Stefanik – har kommet til. Neste uke kan en avstemning bli holdt for skvise Cheney ut og sette Stefanik inn.

Samtidig har Trump, ikke særlig overraskende, lagt henne for hat. Denne uken kalte han henne blant annet for en tosk og han ga sin fulle støtte til sin lojale utfordrer. Han ønsker Cheney bort.

Mye tyder på at han får det som han vil.

For eller mot Trumps løgner

Ekspertene er stort sett samstemte: Hele Cheney-sagaen viser at dersom du vender deg mot Trump, så har du ikke noen fremtid i Det republikanske partiet. Du vil bli fryst ut.

Det inkluderer at du må stille deg bak hans påstander om valgjuks. Påstander han ikke om noen vei med i rettssystemet etter valget. Påstander hans egen justisminister avviste.

Nevnte Melby mener partiet i praksis har blitt en personkult for Donald Trump.

Det samme sier Cheney selv. Hun mener at partiet står ved et veiskille, og må avgjøre om de vil godta eller avvise Trumps løgner. I en kronikk i Washington Post gir hun uttrykk for at hun frykter partiet er i ferd med å miste sine demokratiske verdier.

EKSPRESIDENT: Donald Trump fikk én periode som USAs president. Foto: JOE SKIPPER / REUTERS

Dessverre for Cheney tyder mye på at veivalget allerede er tatt, og at både et flertall av politikerne i partiet, og en stor andel av deres velgere, ønsker seg motsatt vei enn henne. Trumps vei.

– Washington på sitt verste

Midt i Cheneys hjemstat ligger Natrona County, kjent som én av USAs mest bevæpnede kommuner. Her ligger også kontoret til Paul Bertoglio, en av byens mest fremtredende republikanere med tre perioder som ordfører i Casper, kommunens bysentrum.

Han liker egentlig Cheney, men mener hun hadde gjort klokt i å droppe krangelen med Trump.

RÅDMANN: Paul Bertoglio er fra samme delstat som Liz Cheney. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Liz Cheney har trolig vært den mest effektive av alle for Wyoming i Representantenes hus. Dessverre så overskygger hennes pågående feide med Trump alt det hun er i stand til å få til. Det er et hull hun uheldigvis bare graver dypere, sier Bertoglio, som i dag jobber som rådmann i Natrona County.

Det pågående forsøket på å kaste Cheney ut av det republikanske lederskapet i Kongressen gjør Bertoglio trist på vegne av partiet sitt.

– Dette er Washington på sitt verste. Du har ikke lov til å ha dine egne tanker. Det er enten så er du med oss, eller så er du mot oss. Er du anti-Trump i noen som helst form, så får du en blink på ryggen din dessverre.

– Er du uenig med hennes synspunkter?

– De er en distraksjon. Det tjener ingen hensikt. I møter med henne har jeg sagt at hun kunne blitt president, eller lederen av Representantenes hus.

– Ville hun hatt din støtte ved neste valg?

– Ja.

Men det er det langt fra sikkert at hun har fra nok andre til at hun blir gjenvalgt i 2022. Bertoglio forklarer at Trump er svært godt likt i Wyoming, og at Cheney får mye negativ medieomtale i hjemstaten.

– Jeg vet ikke, svarer han på spørsmål om han tror hun vil bli gjenvalgt.

Og noe av grunnen for at de eventuelt ikke vil stemme på Cheney og andre som ikke støtter Trumps løng, er en frykt for å miste noe de mener er deres.

Demokratiske regler gjelder ikke

Svein Melby, USA-ekspert og seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, sier at for å forstå det som nå skjer i det republikanske partiet må man ta utgangspunkt i at USA befinner seg i en overgangsfase fra å ha vært dominert av hvite anglo-protestant-grupper til å bli et genuint multikulturelt samfunn.

USA-EKSPERT: Seniorforker Svein Melby. Foto: Institutt for forsvarsstudier

Koblet sammen med økonomiske og sosiale problemer innebærer dette at landet nå har fått en innbitt politisk polarisering mellom de som sloss mot endring og de gruppene som representerer endring. Førstnevnte gruppe oppfatter dette som en kamp for deres eksistens. De frykter at «deres» USA er i ferd med å bli tatt fra dem. Trump har klart å bli et ikon for denne gruppen, og de dominerer nå Det republikanske partiet, forklarer Melby.

– Gitt denne bakgrunnen fremstår det innen denne gruppen som sannsynlig når Trump hevder at representantene for endring også har stjålet presidentvalget i november, og stormingen av Kongressen ses på som et legitimt uttrykk for dette syn, sier han.

Ifølge seniorforskeren har denne gruppen klare antidemokratiske tendenser:

– Med deres øyne er det nå så mye på spill at demokratiske normer og spilleregler ikke lenger er tilstrekkelige instrumenter for å nå deres mål om å stoppe forandringen.

Melby mener dette bør utløse et svært radikalt grep blant folk som Liz Cheney og senator Mitt Romney, en annen Trump-kritiker i partiet.

Nytt parti?

De ønsker seg nemlig et parti som fremdeles er basert på demokratiske normer.

I DET HVITE HUS: Fra den gang det fremdeles var en god tone mellom Liz Cheney (i midten i hvit jakke) og Donald Trump. Bildet er tatt i Det ovale kontor i november 2019. Foto: Patrick Semansky / AP

– Striden rundt Cheney dreier seg således om mye mer enn Trump, det dreier seg i virkeligheten om det republikanske partiet fortsatt skal være en del av det amerikanske demokratiet, eller om partiet heretter vil være dominert av en autokratisk retning, mener Melby.

Han mener at det faktum at hun nå ser ut til å tape kampen er et klart tegn på at Trump-retningen har flertall i partiet. Han tror de to retningsvalgene er så fundamentalt ulike at det snart vil være tydelig at de ikke kan leve sammen i ett og samme parti.

– Partiets velgerbase støtter ikke lenger den ideologiske konservatisme eller den engasjementsvillige utenrikspolitikken som hennes far var en typisk eksponent for. Derfor burde Cheney og Romney og deres like fristille seg fra partiet, og seriøst sondere mulighetene for en nytt parti, mener USA-eksperten, som sier han tror Trump har bidratt til en varig endring av Det republikanske partiet, inkludert brudd med viktige demokratiske prinsipper.

Biden bekymret

En annen som er urolig for hva som skjer i Det republikanske partiet nå er president Joe Biden. Han omtaler det hele som en «mini-revolusjon», og sier han i løpet av sitt lange, politiske liv aldri har sett noe lignende.

VIL HA TO PARTIER: Joe Biden sier USA er best tjent med to sterke partiet. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Biden mener partiet sliter med å finne ut hvem de vil være og hva de ønsker å stå for.

– Jeg forstår ikke republikanerne, sier han, ifølge CNN.

Som kjent for de aller fleste representerer Biden selv det andre store – og det andre eneste betydningsfulle – partiet i USA, nemlig Demokratene. Men presidenten gir ikke uttrykk for at han håper hele den interne uroen skal ende med kollaps for sine motstandere. Snarere tvert imot.

– Vi trenger virkelig et republikansk parti. Vi trenger et topartisystem. Det er ikke sunt å ha et ettpartisystem, slår presidenten fast.