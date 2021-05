forrige







fullskjerm neste ILD: Raketter ble igjen avfyrt fra Gaza mot Israel.

Israel angriper med bakkestyrker i Gaza

BEIRUT/OSLO (VG) Luftangrepene fra Israel og Gaza fortsetter torsdag. Nå rykker Israel inn med tropper i territoriet.

Israelske bakke- og luftstyrker angriper i Gaza torsdag kveld. Det melder det israelske militæret (IDF) på Twitter.

Det er uklart om det betyr at de faktisk har gått inn med bakkestyrker på Gaza-stripen, eller om dette betyr at de deltar i eksempelvis artilleriangrep.

IDF ber også alle israelske innbyggere som befinner seg i en fire kilometers radius fra grensen til Gaza-stripen, om å søke ly og tilflukt – og holde seg i ro frem til de får beskjed om det motsatte.

Torsdag kveld har israelske stridsvogner skutt artillerigranater inn på Gazastripen, skrev NTB.

Rundt 200 palestinere søkte ifølge et øyenvitne tilflukt på en skole drevet av FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA).

Bruken av stridsvognartilleri er en opptrapping på konflikten etter at israelske kampfly og droner de siste dagene har angrepet over 1000 mål i den palestinske enklaven.

Samtidig ser det ut til at Israel rigger opp til å kunne gå inn i Gaza med bakkestyrker.

En talsperson i det israelske forsvaret sier at styrker nå samler seg på grensen til Gaza, skriver Al Jazeera.

Den israelske forsvarsministeren Benny Gantz har torsdag godkjent mobiliseringen av 9000 soldater i reservestyrken – noe forsvarsdepartementet har betegnet som en «usedvanlig mønstring».

Den israelske kanalen Channel 12 meldte tidligere samme kveld at Israel vurderte dette – som respons på rakettangrep fra militante grupper. Det skrev avisen Times of Israel.

Ifølge en ikke-navngitt kilde skal muligheten for bakkeoperasjon ha blitt diskutert av det israelske sikkerhetskabinettet på forespørsel fra militæret.

Allerede tirsdag ble det rapportert at blant annet israelske stridsvogner, bakkestyrker og bulldosere var plassert ut i nærheten av grensen til Gaza.

Dødstallene stiger i Gaza

Samme dag som muslimske palestinere feirer den første dagen av id, sier en talsperson for helsedepartementet på Gazastripen til VG at 103 mennesker har blitt drept i israelske angrep, hvorav 27 er barn og elleve er kvinner.

Ytterligere 580 personer er skadet i angrepene.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters legger dette ytterligere press på et allerede hardt presset helsesystem gjennom coronapandemien.

DREPT: En død person ble torsdag båret ut fra ruinene av et hus i byen Beit Lahiya, nord på Gazastripen. Foto: QUSAY DAWUD / AFP

På Twitter skriver det israelske militæret at de torsdag har bombet det de hevder er militære Hamas-mål sentral i Gaza.

Samtidig melder flere medier at barn og barnefamilier har blitt drept i angrepene mot Gaza torsdag.

– Vi står overfor Israel og covid-19. Vi er i midten av to fiender, sa den 20 år gamle bygningsarbeideren Asad Karam, stående ved siden av en ødelagt vei av rakettangrep i Gaza, skriver Reuters.

Flere barn skal være drept

Torsdag kveld viser videoer delt på sosiale medier flere enn fem barn som skal være drept i et israelsk angrep sør i Gaza.

Noen steder hevdes det at de er drept av artilleriild, andre steder at det stammer fra et luftangrep. VG har ikke hatt mulighet til å uavhengig verifisere videoene.

Det blir også delt bilder og videoer fra Gaza som viser sivile som flykter fra sine hjem etter at de skal ha blitt utsatt fra artilleriild.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters etterforsker palestinske helsemyndigheter flere dødsfall hvor personer har dødd natt til torsdag – myndighetene sier disse kan ha dødd etter å ha pustet inn giftig gass.

TREFNING: Røyk stiger opp fra byen Rafa, nord på Gazastripen etter israelske luftangrep torsdag. Foto: SAID KHATIB / AFP

Rakettangrepene fortsetter mot Israel

Det israelsk forsvaret oppgir torsdag at 160 raketter har blitt avfyrt fra militante grupper i Gaza.

Forsvaret hevder også at ytterligere 40 raketter skal ha blitt avfyrt, men at disse ikke kom seg over grensen og landet i Gaza.

Ved 21-tiden torsdag kveld går luftvernsirene sentralt og sør i landet – blant annet i byene Lod og Ramle utenfor Tel Aviv og grensebyene Ashdod og Ashkelon, skriver Haaretz.

Én rakett skal ha truffet et sted i Ashkelon. Ingen skal ha blitt skadet av raketten, ifølge Times of Israel.

Så langt har syv personer i Israel blitt drept i rakettangrep fra militante grupper i Gaza, inkludert et barn på seks år og en soldat i 20-årene.

Ikke nytt møte i Sikkerhetsrådet fredag

Det blir ikke noe nytt møte i Sikkerhetsrådet om den dramatiske situasjonen i Midtøsten fredag, slik blant andre Norge har bedt om, ifølge Kina. Det skriver NTB.

FNs sikkerhetsråd har hatt to hastemøter om konflikten mellom Israel og Hamas denne uken, begge etter initiativ fra Norge, Kina og Tunisia.

USA satte ifølge diplomatiske kilder begge ganger foten ned for et utkast til felles uttalelse ført i pennen av de tre landene.

– Noe av det jeg har sett så langt, er at det ikke har vært en betydelig overreaksjon, sier USAs president Joe Biden under en pressekonferanse ved Det hvite hus torsdag. Hans administrasjon skal være i kontakt med flere verdensledere om situasjonen, deriblant Israels statsminister Netanyahu.

Foto: Ariel Schalit / AP

Norge, Kina og Tunisia ba ifølge diplomatiske kilder deretter om et nytt hastemøte fredag og ba også om at dette ble holdt for åpne dører og med representanter for Israel og Palestina til stede.

Ifølge diplomatiske kilder motsatte USA seg et nytt møte.

– Det blir ikke noe møte i Sikkerhetsrådet i morgen, sier en talsmann for Kinas FN-delegasjon.

Det er heller ikke oppført noe møte på Sikkerhetsrådets kalender fredag.

Torsdag kveld uttrykker derimot Frankrikes president Emmanuel Macron at han er bekymret for situasjonen i Israel og på Gaza. Han ber om at fredsavtalene gjenopptas.

– Presidenten understreker viktigheten av å raskt komme tilbake til fred, heter det i en pressemelding fra Macrons kontor.