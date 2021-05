forrige





Hevder Israel vurderer bakkeoperasjon – store styrker nærmer seg Gaza

BEIRUT/OSLO (VG) Luftangrepene fra Israel og Gaza fortsetter torsdag. Flere av bombene har truffet befolkningen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Samtidig som bombene flyr, ser det ut til at Israel rigger opp til å kunne gå inn i Gaza med bakkestyrker.

En talsperson i det israelske forsvaret sier at styrkene nå samler seg på grensen til Gaza, skriver Al Jazeera.

Den israelske forsvarsministeren Benny Gantz har torsdag godkjent mobiliseringen av 9000 soldater i reservestyrken – noe forsvarsdepartementet har betegnet som en «usedvanlig mønstring».

Ifølge den israelske kanalen Channel 12 sier en høytstående diplomatisk kilde at Israel vurderer dette – som respons på rakettangrep fra militante grupper. Det skriver avisen Times of Israel.

Ifølge den ikke-navngitte kilden skal muligheten for bakkeoperasjon ha blitt diskutert av det israelske sikkerhetskabinettet på forespørsel fra militæret.

Allerede tirsdag ble der rapportert at blant annet israelske stridsvogner, bakkestyrker og bulldosere var plassert ut i nærheten av grensen til Gaza.

Foto: Abdel Kareem Hana / AP

Torsdag kveld viser videoer delt på sosiale medier flere enn fem barn som skal være drept i et israelsk angrep sør i Gaza. Noen steder hevdes det at de er drept av artilleriild, andre steder at det stammer fra et luftangrep. VG har ikke hatt mulighet til å uavhengig verifisere videoene.

Det blir også delt bilder og videoer på sosiale medier fra Gaza som viser sivile som flykter fra sine hjem etter at de skal ha blitt utsatt fra artilleriild.

Dødstallene stiger i Gaza

Antall drepte i israelske luftangrep mot Gaza har steget til 87, ifølge det Hamas-styrte helsedepartementet. 18 av de drepte skal være barn.

Det skriver nyhetsbyrået Reuters torsdag kveld, samme dag som muslimske palestinere feirer den første dagen av id.

I tillegg skal 530 personer så langt ha blitt skadet – noe som ifølge nyhetsbyrået legger ytterligere press på et allerede hardt presset helsesystem gjennom coronapandemien.

På Twitter skriver det israelske militæret at de torsdag har bombet det de hevder er militære Hamas-mål sentral i Gaza.

Samtidig melder flere medier at barn og barnefamilier har blitt drept i angrepene mot Gaza torsdag.

Den israelsk forsvaret oppgir at 160 raketter torsdag har blitt avfyrt fra militante grupper i Gaza.

Forsvaret hevder også at ytterligere 40 raketter skal ha blitt avfyrt, men at disse ikke kom seg over grensen og landet i Gaza.

– Vi står overfor Israel og covid-19. Vi er i midten av to fiender, sa den 20 år gamle bygningsarbeideren Asad Karam, stående ved siden av en ødelagt vei av rakettangrep.

Så langt har syv personer i Israel blitt drept i rakettangrep fra militante grupper i Gaza, inkludert et barn på seks år og en soldat i 20-årene.

Foto: SAID KHATIB / AFP

Ifølge nyhetsbyrået Reuters etterforsker palestinske helsemyndigheter flere dødsfall hvor personer har dødd natt til torsdag – myndighetene sier disse kan ha dødd etter å ha pustet inn giftig gass.

Ikke nytt møte i Sikkerhetsrådet fredag

Det blir ikke noe nytt møte i Sikkerhetsrådet om den dramatiske situasjonen i Midtøsten fredag, slik blant andre Norge har bedt om, ifølge Kina. Det skriver NTB.

FNs sikkerhetsråd har hatt to hastemøter om konflikten mellom Israel og Hamas denne uken, begge etter initiativ fra Norge, Kina og Tunisia.

USA satte ifølge diplomatiske kilder begge ganger foten ned for et utkast til felles uttalelse ført i pennen av de tre landene.

– Noe av det jeg har sett så langt, er at det ikke har vært en betydelig overreaksjon, sier USAs president Joe Biden under en pressekonferanse ved Det hvite hus torsdag. Hans administrasjon skal være i kontakt med flere verdensledere om situasjonen, deriblant Israels statsminister Netanyahu.

Foto: Ariel Schalit / AP

Norge, Kina og Tunisia ba ifølge diplomatiske kilder deretter om et nytt hastemøte fredag og ba også om at dette ble holdt for åpne dører og med representanter for Israel og Palestina til stede.

Dette møtet blir det imidlertid ikke noe av.

– Det blir ikke noe møte i Sikkerhetsrådet i morgen, sier en talsmann for Kinas FN-delegasjon.

Det er heller ikke oppført noe møte på Sikkerhetsrådets kalender fredag.

Ifølge diplomatiske kilder motsatte USA seg et nytt møte om konflikten mellom Israel og Hamas.

Torsdag kveld uttrykker derimot Frankrikes president Emmanuel Macron at han er bekymret for situasjonen i Israel og på Gaza. Han ber om at fredsavtalene gjenopptas.

– Presidenten understreker viktigheten av å raskt komme tilbake til fred, heter det i en pressemelding fra Macrons kontor.