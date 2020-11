Donald Trump og visepresident Mike Pence i Det hvite hus tirsdag. Presidentens team kjemper fortsatt mot valgresultatet i flere delstater. Foto: Susan Walsh / AP

Biden vil ikke be om at Trump etterforskes

Flere demokrater har tatt til orde for at Donald Trump bør etterforskes når han er ferdig som president. Påtroppende president Joe Biden er klar på at han ikke kommer til å be justisdepartementet om det.

I et intervju med NBC natt til onsdag blir Biden spurt om han mener Donald Trump bør etterforskes etter at han forlater presidentkontoret 20. januar.

– Jeg vil ikke gjøre det denne presidenten gjør og bruke justisdepartementet som mitt verktøy for å få noe til å skje. Det er flere etterforskninger jeg har lest om på delstatsnivå, og det er ikke noe jeg kan gjøre eller ikke gjøre med det, svarer den påtroppende presidenten.

Biden understreker at justisdepartementet selv må bestemme hva de skal gjøre.

USAs sittende justisminister William Barr har fått kraftig kritikk for å «danse etter presidentens pipe», etter å ha grepet inn i saker som gjelder profilerte Trump-allierte som Michael Flynn, Roger Stone og Paul Manafort.

FORBEREDER SEG PÅ Å TA OVER: Joe Biden offentliggjorde tirsdag flere utnevnelser til sin kommende administrasjon. Han sier at han også vurderer å få med seg republikanere som har stemt på Trump inn i Det hvite hus. Foto: Mark Makela / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Ifølge NBC har Biden tidligere sagt til sine støttespillere at han frykter en rettsforfølging av Trump bare vil skape mer splittelse i USA. Han har likevel avvist at han kommer til å benåde Trump, slik han har mulighet til.

Ifølge New York Times er det ventet at Trump vil bruke sine siste måneder ved makten på å benåde flere allierte. En av dem han vurderer, skal ifølge avisen være sin tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, som har innrømmet å ha løyer for FBI. Trump har også sagt at han mener han har rett til å benåde seg selv.

Mener Trump bør etterforskes

Trump har vært involvert i flere etterforskninger siden han ble valgt til president i 2016, og hans Trump Organization etterforskes nå for flere skattemessige forhold i New York. Trump-leiren har tilbakevist anklagene om skattefusk, og ifølge nyhetsbyrået AP er det foreløpig uklart om noen av etterforskningene mot presidenten har klart å samle nok bevis til å kunne tiltale ham.

Donald Trump benådet tirsdag en kalkun før Thanksgiving i USA, slik tradisjonen er for landets presidenter:

Å rettsforfølge en tidligere president vil være et svært uvanlig steg, skriver AP.

– I et land som er så polarisert, vil en juridisk kamp ende opp med bli sett på som en form for politisk hevn? Det er en vanskelig avveining, sier Meena Bose, som leder et senter for presidentstudier ved universitetet Hofstra til nyhetsbyrået.

Den demokratiske kongressrepresentanten Bill Pascrell Jr. er blant dem som har tatt til orde for at USAs neste justisminister bør rettsforfølge Trump. Han peker blant annet på det han kaller «angrep på valget og demokratiet».

Trump har ikke akseptert valgresultatet, og har gått til sak mot gjennomføringen av valget i flere delstater.

Også Andrew Weismann, som var en del av Mueller-teamet som gransket russisk innblanding i presidentvalget i 2016, mener Trump bør etterforskes.

– Uansett hvor smertefullt og tøft det vil bli for landet vårt, mener jeg den neste justisministeren bør etterforske Trump, og, dersom de finner grunn til det, tiltale ham for potensielle føderale kriminelle handlinger, skriver han i et debattinnlegg i New York Times.

Han påpeker blant annet at han mener Mueller-granskingen fant nok bevis til å kunne sikte Trump for forsøk på å hindre rettens gang. Trump selv har avvist anklagene, og han har omtalt Mueller-etterforskningen som en heksejakt.

Mener Biden bør benåde Trump

Advokaten Michael Conway, som var rådgiver for justiskomiteen i Representantenes hus da de jobbet med å stille president Richard Nixon for riksrett i 1974, mener imidlertid at Joe Biden bør vurdere å gjøre det «utenkelige», nemlig å benåde den sittende presidenten.

– Trump ville, selvsagt, blitt en av dem som minst fortjener en benådning i historien, skriver Conway i et leserinnlegg hos NBC News, men påpeker at det i hans øyne likevel kan være fornuftig.

Dersom Trump aksepterer benådningen, betyr det nemlig også at han på et vis innrømmer skyld for forbrytelsene han benådes for, skriver Conway, uten å presisere hvilke forbrytelser dette i så fall vil være.

Han legger til at benådning bare vil gjelde i føderale saker, slik at de ulike delstatene fortsatt vil ha mulighet til å straffeforfølge Trump.

– Det virker kanskje rettferdig å behandle Trump på samme måte som han har truet med å behandle sine politiske motstandere. Men Biden har gjort det klart at han og landet bør være bedre enn som så. Uansett hvor utilfredsstillende det måtte være for mange av oss, kan en benådning være en god måte for landet å heles på, slik Biden har sagt at han ønsker, avslutter han.

Publisert: 25.11.20 kl. 04:29

