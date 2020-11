SURRER: Donald Trump liker å omtale Joe Biden som «sleepy», men i det siste er det hans egen advokat, Rudy Giuliani, som har fremstått som søvnig. Foto: JIM WATSON / AFP

Vrien dag i retten for Trumps advokat

Donald Trumps advokat er blitt lurt av «Borat», innkalte til pressekonferanse på en parkeringsplass, og i går fikk han et blytungt comeback i retten etter 28 års pause.

Nilas Johnsen

NTB

Nå nettopp

Helgen etter presidentvalget ble det innkalt til pressekonferanse i fasjonable Four Seasons Hotel i Philadelphia, et sentrumsnært firestjernershotell med eget spa og flere selskapslokaler. Her skulle Trumps team forklare sin påstander om valgfusk.

Men det viste seg at en glipp hadde skjedd, og pressekonferanse ble avholdt på parkeringsplassen til et gartnerfirma som også het «Four Seasons», plassert mellom en sexbutikk og et krematorium i utkanten av Philadelphia.

Her varslet presidentadvokat Rudy Giuliani (76) at det ville komme en flom av søksmål fra presidentens team. Men etter hvert som det store flertallet av disse er blitt avvist i retten, har Giuliani selv overtatt ansvaret. Ifølge The New York Times tar han 20.000 dollar dagen for jobben.

BAKGRUNN: Kjemper videre i seks stater: Dette er Trumps søksmål

SLITEN: Det har vært tøffe tak i retten for Trumps advokat Rudy Giuliani. Foto: Eduardo Munoz / X01440

Var borgermester

Giuliani, tidligere en populær borgermester i New York, er blitt omstridt som personlig advokat for Trump. Amerikansk etterretning mener han har latt seg lure av desinformasjon fra russiske myndigheter, og rett før valget ble han gjort til latter med skjult kamera av filmskaperne i filmen «Borat».

«Håndgranaten» Rudy Giuliani: − Han har ødelagt ettermælet sitt

Natt til torsdag virket Giuliani noe forvirret da han for første gang på tre tiår førte en sak i en føderal domstol, skriver Washington Post.

Trump-kampanjens håp om å vinne presidentvalget i retten ble ikke styrket av Giulianis innsats i rettslokalet denne uken. Det var første gang siden 1990-tallet Giuliani førte en sak i en føderal domstol, og dommer Matthew W. Brann så flere ganger ut til å miste tålmodigheten med advokaten, skriver Washington Post.

OMSTRIDT: Rudy Giuliani var svært populær som borgermester i New York. Som advokat for Trump er han blitt mer omstridt. Foto: Courtesy of the Committee on Arrangements for the 2020 RNC

Stanse valgresultatet

Saken Giuliani hadde tatt til retten, var Republikanernes forsøk på å stanse godkjenningen av valgresultatet i Pennsylvania. Giulianis sak baserer seg på at to velgere som stemte på Trump, ikke fikk lov til å endre sine stemmesedler etter en feil, noe de hevder Biden-velgere fikk gjøre.

– Du hevder at to individuelle saksøkere ble nektet å stemme. Men i bunn og grunn ber du denne retten gjøre mer enn 6,8 millioner stemmer ugyldige. Kan du fortelle meg hvordan dette kan rettferdiggjøres, sa dommeren.

Giuliani svarte at det kun dreier seg om å gjøre 680.000 stemmer ugyldige, ettersom Republikanske observatører ikke fikk overvære tellingen. Men Giuliani hadde glemt at den delen av søksmålet var blitt trukket tilbake av hans eget team.

– Anklagene rundt observatørene ble jo trukket tilbake, de er ikke lenger en sak klaget inn for denne retten, så hvorfor skal jeg vurdere dem, spurte dommeren.

Giuliani svarte at de kommer til å legge inn søksmålet på nytt – for tredje gang – og ta denne påstanden inn igjen.

Forvirret

76-åringen virket i det hele tatt forvirret flere ganger, skriver Washington Post. Blant annet skjønte han ikke hva dommeren mente da det ble satt en tidsfrist onsdag for å levere et svar på motpartens krav om å avvise søksmålet.

I en annen ordveksling var det ordet opasitet som forvirret Giuliani.

– Jeg er ikke helt sikker på hva det betyr. Det betyr antagelig at du kan se?

– Det betyr at du ikke kan det, svarte dommeren.

Publisert: 19.11.20 kl. 12:14

