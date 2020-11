BRUTALT DILEMMA: Avgjørelsen om å trekke seg ut eller bli i Afghanistan kommer i februar, ifølge NATOs generalsekretær jens Stoltenberg. Her er han på flyreise sammen med NATOs pressetalskvinne Oana Lungescu tidligere i år. Foto: Gøran Bohlin

Stoltenbergs vanskelige valg i Afghanistan: Bli? Eller dra?

Donald Trumps ordre om å kalle halve USA-styrken hjem fra Afghanistan, setter NATO-sjef Jens Stoltenberg i en knipe: Skal NATO bli eller dra? Svaret må være klart i februar.

– Vi står overfor et brutalt dilemma, sier Jens Stoltenberg til VG mandag ettermiddag.

Avgjørelsen omfatter den videre skjebnen til om lag 100 norske soldater som assisterer afghansk spesialpoliti, og som leder et militært sykehus i Kabul.

En avtale mellom USA og Taliban sier at de utenlandske soldatene skal være ute av Afghanistan innen 1. mai neste år, med en rekke forbehold som at voldsbruken i landet er kraftig redusert.

NATO har i dag om lag 11.000 soldater i Afghanistan, 4500 er amerikanske, og Trump har avgjort at 2000 skal «hjem til jul».

Risiko

Stoltenberg beskriver dilemmaet slik, foran et digitalt møte mellom NATOs utenriksministere tirsdag og onsdag:

– Skal vi bli i Afghanistan, risikere å forlenge vårt oppdrag der mens volden fortsetter å øke?

– Eller skal vi dra hjem, og ødelegge alt det vi har oppnådd gjennom 20 år? Da risikerer vi også enda mer vold mot NATOs styrker og et enda lengre nærvær i Afghanistan, sier NATOs generalsekretær til VG.

Selv om Trump over flere år har varslet at han ville ut av USAs «meningsløse kriger», så kom likevel beslutningen brått Norge og de andre allierte. Spørsmålet har vært akutt for NATO-landene de siste ukene.

Da USA varslet at de ville ta en avgjørelse om uttrekking, kom Stoltenberg med en helt uvanlig advarsel til Trump:

– Prisen for å forlate for tidlig og ukoordinert kan bli svært høy, sa Stoltenberg, og viste til at Afghanistan igjen kan bli plattform for internasjonal terror.

I dagene som fulgte var det hektisk kontakt mellom Brussel og Washington for å få avklart om USA fortsatt ville ta ansvaret for overordnet styrkebeskyttelse for NATO-soldatene i Afghanistan.

USA har senere bekreftet at de opprettholder kapasiteter som etterretning, medisinsk evakuering og fly- og helikopterstøtte.

Dermed var de øvrige NATO-landene villig til å videreføre sine bidrag, i alle fall over vinteren. Men det er ingen NATO-land som ønsker å sende flere soldater til Afghanistan. Snarere tvert imot:

– Det har aldri vært NATOs hensikt å bli i Afghanistan for alltid, sier Stoltenberg.

Ny president

Nå er spenningen knyttet til om Joe Biden vil endre på Trumps Afghanistan-beslutning når han overtar som USAs president 20.januar. Men det vil ikke Stoltenberg svare på-

– USA kan bare ha en president om gangen, sa han på sin pressekonferanse.

Han ville heller ikke si om Biden ga signaler om endringer i Trumps Afghanistan-politikk, da Stoltenberg snakket med Biden på telefon i forrige uke:

– Det vil være galt av meg å kommentere hva han sa. Men jeg redegjorde for viktigheten av at vi koordinerer oss, sa Stoltenberg.

