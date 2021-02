GRENSELØS: «Gjerder kan ikke stanse meg» har kvinnen skrevet på Facebook. 2. februar krysset hun bevisst den stengte grensen mellom Israel og Syria, og ble pågrepet og tatt for å være spion. Foto: Skjermdump

Israelske medier: Israel kjøpte fri kvinne fra Syria med vaksiner

Både Israel og Syria prøver å legge lokk på det, men fortellingen om hvordan en israelsk kvinne ble løslatt ved kjøp av vaksiner via Russland, er allerede blitt en politisk verkebyll.

Av Nilas Johnsen

Ved første øyekast var det en enkel byttehandel: Israel ønsket å få tilbake en ultraortodoks kvinne som bevisst hadde krysset landegrensen inn til Syria, i bytte mot to syriske gjetere som hadde forvillet seg inn i Israel.

Men som The New York Times skriver, dersom det hørtes litt for godt ut til å være sant at de to erkefiendene fant frem til en så enkel løsning, så er det fordi det ikke er sant.

For ifølge kilder gjengitt i en lang rekke arabiske, israelske og internasjonale medier, ligger det et spektakulært drama bak løslatelsen av den israelske kvinnen.

EN HJELPENDE HÅND: Statsminister Benjamin Netanyahu vil ikke svare på om Israel betalte Russland for vaksiner som skulle til Syria i bytte mot kvinnen. Han skylder på at Vladimir Putin og Russland krever hemmelighold. Foto: Maxim Shemetov / Pool Reuters

Gamle fiender

Israel og Syria har kjempet mot hverandre i en rekke kriger, er i en uløst konflikt om Golanhøydene og har ikke diplomatiske forbindelser. Derfor ble det stusset over at Syria lot den israelske kvinnen returnere via Moskva fredag.

Nøkkelen skal være Russlands rolle. Den israelske forsvarsministeren har bekreftet at forhandlingene med Syria har foregått med Russland som mellomledd.

Men så begynte det å lekke ut at det ikke var snakk om et enkelt bytte likevel. Detaljene ble underlagt militærsensur i Israel, men dukket likevel opp i en arabisk nyhetsnettside med base i London, Asharq Al-Awsat.

RUSSISK VAKSINE: En palestinsk helsearbeider med en pakke med den russiske Sputnik V vaksinen. Foto: MOHAMMED SABER / EPA

Nettsiden skrev at Israel hadde kjøpt coronavaksiner fra Russland for 1,2 millioner dollar, som skulle bli levert til Syria, mot at kvinnen ble løslatt.

Saken ble raskt plukket opp av en rekke medier, men det syriske nyhetsbyrået SANA benekter at det finnes noen slik avtale, og israelske myndigheter forsøkte først å avvise saken.

Så ble avtalen bekreftet av et medlem av det israelske parlamentet Knesset, som er fritatt fra den militære sensuren.

Statsminister Benjamin Netanyahu insisterte søndag på at ikke en eneste israelsk vaksine er gått til Syria, men han ville ikke kommentere om Israel har betalt for russiske vaksiner.

Skylder på russisk krav

– Vi hentet henne hjem, jeg er glad vi gjorde det. Mer vil jeg ikke si om det, fordi det er det Russland har ønsket, sier Netanyahu.

Ifølge den israelske avisen Times of Israel krysset kvinnen av fri vilje den 2. februar ved Hermonfjellet, et område med få grensegjerder og dårlig overvåkning. På syriske side ble hun pågrepet og mistenkt for å være en spion.

– For rundt to uker siden ble vi varslet om at syriske myndigheter holdt en israelsk statsborger. Vi klarerte med motparten at dette var en sivilsak, ikke en sikkerhetssak, og begynte å jobbe for å hente henne hjem, sier forsvarsminister Benny Gantz, som takker sin russiske motpart.

OMSTRIDT GRENSE: Deler av grensen mellom Syria og Israel, som her ved de omstridte Golanhøydene, er sterkt bevoktet. Men kvinnen fant et sted uten gjerder, et annet sted langs grensen. Foto: JALAA MAREY / AFP

Grenseoverskridende

Kvinnen har bakgrunn fra et ultraortodoks miljø i den okkuperte Vestbredden. Hun har to ganger forsøkt å krysse inn i Gaza, en gang til lands og en gang på en hjemmelaget flåte; og hun har forsøkt å krysse inn i Jordan.

Alle de tidligere forsøkene er blitt stanset av israelske grensevakter, og det vil bli etterforsket hvordan hun klarte å krysse inn i Syria.

Israelske medier har vist bilder fra kvinnens Facebook-profil, der hun skriver: «Gjerder kan ikke stanse meg».

Saken er politisk betent i Israel, fordi konservative velgere ikke ønsker at den israelske staten skal bidra med vaksiner til et fiendtlig land. Det setter samtidig søkelyset på at Israel ikke ville sende vaksiner til millioner av palestinere på Vestbredden og Gaza.

«Netanyahus vaksineavtale med Assads Syria vil hjemsøke ham i lang tid», skriver storavisen Ha’aretz.