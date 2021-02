KRITIKK: President Vladimir Putin har møtt store opptøyer etter arrestasjonen av opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj. Foto: Alexei Druzhinin / Pool Sputnik Kremlin

Unge gjør opprør mot Putin på Tiktok – nå slår myndighetene tilbake

Mens flere tusen er arrestert etter fysiske protester, fosser unge russere til appen TikTok for å vise støtte til opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj. Nå slår myndighetene tilbake.

Publisert: Nå nettopp

Mens demonstrasjonene til støtte for Aleksej Navalnyj sprer seg, har russisk ungdom nå tatt i bruk et nytt våpen i kampen mot det russiske regimet.

I skrivende stund har videoer med protester over 600 millioner visninger i appen TikTok. Videoene er tagget med #23января (#23.januar), som viser til protestene 23. januar hvor over 3000 ble arrestert.

Russland slår tilbake

Den digitale protesten har hittil stått ukonfrontert fra offisielt hold, men før helgen dukket en bruker med Navalnyj-kritisk innhold opp. Bak står det russiske utenriksdepartementet.

– Vi har planlagt det lenge, men utviklingen de siste ukene har satt fart i prosessen. Det er ikke for å henge seg på en mote, men rent informasjonsarbeid, sa talsperson for det russiske utenriksdepartementet Maria Zakharova under en pressekonferanse lørdag.

SLÅR TILBAKE: Det russiske utenriksdepartementet bruker Tiktok for å svare på Navalnyj-demonstrasjoner i appen. Her talsperson for departementet, Maria Zakharova. Foto: MAXIM SHEMETOV / X90156

Søndag har to videoer blitt lastet opp på kontoen. I den ene videoen har departementet klippet sammen en video fra i fjor hvor Navalnyj hevder omverdenen er skeptisk til den russiske Sputnik-vaksinen. I samme video vises EUs representant for utenrikspolitikk Josep Borrell som denne uken skrøt av corona-vaksinen etter at nye studier har vist positiv effekt.

En annen video viser utenriksminister Sergei Lavrov fortelle at USAs utenriksminister skrøt av vaksinen i en telefonsamtale.

– Dette viser tydelig at russiske myndigheter ikke behersker sosiale medier på samme måte som Navalnyj og ungdommen selv gjør. Det at det nå lages mot-kanaler tror jeg unge datakyndige russere bare rister på hodet og ler av, sier professor ved UiO og Russland-kjenner, Geir Flikke.

les også Nye massearrestasjoner i Russland

Han mener den digitale protesten er et tilskudd til en allerede kjent oppskrift fra Navalnyjs følgere. Han peker på at det ofte skilles mellom «offline» og «online» om Navalnyj-protester.

– De har bygget opp en stor «online» støtte, og noen ganger gått «offline» i demonstrasjoner. Det var for eksempel tydelig at videoen av Medvedevs store eiendommer som kom ut i 2017, var en del av en kampanje som strakte seg ut gjennom hele året hvor man også så fysiske demonstrasjoner før Navalnyj annonserte sin presidentkampanje. Det har nok vært en bevisst vekselbruk av store avsløringer og mobilisering.

Har skapt store protester

Aleksej Navalnyj ble pågrepet på flyplassen i Moskva da han i midten av januar kom tilbake til Russland. Han hadde da vært fem måneder i Tyskland, der han fikk behandling og kom seg etter å ha blitt forsøkt giftmordet i Sibir.

Tirsdag i forrige uke bestemte en domstol i Moskva at en dom som var betinget, skal gjøres om til fengselsdom for Navalnyj. Det handler om en sak fra 2014 der straffen var tre og et halvt år. Navalnyj er klar på at dommen den gang er rent politisk betinget.

Navalnyj beskylder Vladimir Putin for å stå bak giftattentatet mot ham.

– Har demonstrasjonene kraft til å endre ting i Russland?

– Det har i alle fall kraft til å gi regimet dype riper i lakken. Dette regimet har en intern kontroll både over ressurstilgang og ressursfordeling. Dette innebærer også evnen til å skape et bilde om at vesten er imot Russland og at landet bare kan stå samlet med Putin som leder. Navalnyjs kampanjer har bidratt til at det slås sprekker i denne fortellingen, sier Flikke.