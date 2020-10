BEKYMRET: Sykehuset i St. Denis i Paris flytter nå operasjoner og utsetter pasienter for å gjøre plass til flere coronapasienter. Sjefen for akuttavdelingen Mathias Wargon sier at denne smittebølgen er annerledes enn den forrige. Foto: Raphael Lafargue

Nå rammer en ny smittebølge sykehusene i Paris: − Det er ingen vei ut

PARIS (VG) Frankrike er i situasjonen Norge frykter. Smitten som er blitt drevet frem av de unge, har spredt seg til de eldre. Nå skyter sykehusinnleggelsene i været.

For mindre enn 10 minutter siden

– Akkurat nå er jeg veldig bekymret. Jeg var ikke det for noen dager siden, sier lege Mathias Wargon til VG.

Han er sjef for akuttmottaket ved et sykehus i St. Denis i det nordlige Paris. Frankrike har i oktober sett en massiv økning i smitten – og nå går det for alvor utover sykehusene.

Torsdag var det over 14.000 covid-pasienter på franske sykehus, og over 2300 er så syke at de ligger på intensivavdeling. Torsdag kveld kom også nyheten om at Frankrike registrerte 41.622 nye coronatilfeller det siste døgnet. Det er det høyeste antallet registrert siden pandemien startet, melder Reuters.

De franske sykepleierne og legene i gangene her har allerede vært gjennom én smittebølge i mars og april. Foto: Raphael Lafargue

Hver dag når han våkner, sjekker lege Mathias Wargon hvor mange pasienter som er inne på akutten akkurat nå. Det blir nærmest det første han tenker på – og det siste – hver dag.

I den forrige bølgen ble han selv smittet.

– Å vite at hele dagen min vil handle om covid, er veldig deprimerende. Jeg ser ingen utgang. Det er ingen vei ut, sier Wargon til VG.

– Det best bekymringsfulle

Den alvorlige økningen i innlagte og intensivpasienter er én av grunnene til at det nå er portforbud om natten i Frankrikes største byer.

– Det mest bekymringsfulle er at antallet nye tilfeller stiger veldig raskt blant de eldre, noe som vi vet betyr at det veldig snart vil komme mange nye pasienter til sykehusene, understreket den franske statsministeren Jean Castex da de innførte portforbudet.

Dette er det norske myndigheter frykter. For også i Norge har de unge voksne drevet smitten fremover.

TA VEKK PRESSET: Gatekafeene i Paris var i helgen fulle av folk. Da portforbudet ble innført, understreket statsministeren at de måtte lette byrden på de franske helsearbeiderne. At smitten må ned raskt, så ikke kapasiteten i sykehusene overstiges. Foto: Raphael Lafargue

– Du ser det veldig tydelig av de franske tallene, og spesielt dem for Paris. Det startet med dem mellom 20 og 29 og spredte seg ut til alle, sier Wargon.

Her kan du selv se hvordan det har skjedd:

Hva viser grafen? Denne grafen viser hvor stort smittetrykket er i hver aldersgruppe i Paris, altså hvor mange som er smittet per 100.000 i akkurat denne alderen.

Hva skal jeg se etter? Først dukker den røde fargen opp i aldersgruppen 20–29 år. Det betyr høy smitte i denne aldersgruppen. Mens ukene går bortover, sprer det seg og blir rødt også i flere aldersgrupper. Nå kan du se at også de eldre er hardt rammet.

Dette kan også være i ferd med å skje i Norge.

– Vi ser at smitten har begynt å spre seg til eldre aldersgrupper også hos oss i Norge, sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VG torsdag.

Men fortsatt er vi langt fra situasjonen i Paris. Bare se her, på tallene for Norge:

– Stort og kontinuerlig press

Wargon påpeker at presset mot hans ansatte ved Centre hospitalier de Saint-Denis er høyt. Sist helg måtte sykehuset i St. Denis begynne å utsette operasjoner og behandlinger for å få mer plass.

– Det er ikke så skummelt denne gangen. Vi kjenner covid, vi vet hva det er, vi vet hva vi må gjøre. Vi har utstyr. Men alle er veldig veldig veldig slitne, sier legen.

Visste du? Tross en stor smitteøkning i Norge i høst, har ikke dødsfall og innleggelser på sykehus økt like mye. Torsdag gikk imidlertid antall innlagte over 40 for første gang siden mai. I Frankrike Tross en stor smitteøkning i Norge i høst, har ikke dødsfall og innleggelser på sykehus økt like mye. Torsdag gikk imidlertid antall innlagte over 40 for første gang siden mai. I Frankrike har sykehusinnleggelsene skutt i være t.

– Det er mye usikkerhet, vi vet ikke om vi får ta ferie eller ikke. Det er et stort og kontinuerlig press, sier Wargon til VG.

På veggen henger et bilde av de ansatte, som et minne om livet før coronaviruset kom:

forrige





fullskjerm neste

Må utsette operasjoner

Wargon sier den første bølgen var som «å se en vegg komme mot deg». De ba alle som ikke var alvorlig syke om ikke å komme til sykehusene. I ettertid har oppdaget både infarkt, kreft og mye diabetes som skulle blitt tatt tak i, som ikke ble fanget opp.

– Nå er det veldig annerledes. Vi ser tilfellene og bølgen stige, men vi har ikke de samme pasientene nå, påpeker han.

– I den første hadde vi veldig alvorlig syke pasienter. De kom til akutten og vi måtte utføre intubasjon på dem med en gang og legge dem på intensivavdeling. Mesteparten av pasientene våre nå er også alvorlig syke, men de trenger ikke respirator, sier legen.

DOBBELTROM: Wargon forteller at dobbeltrom er en stor utfordring på sykehusene. For de kan ikke plassere covid-pasientene sammen med de vanlige. Dette er den samme utfordringen som de har med influensasesongen hver vinter. Foto: Raphael Lafargue

Målet i denne bølgen er å sørge for at de vanlige pasientene kan komme inn som normalt.

– Hvis det fortsetter slik, vil dere klare å håndtere det?

– Vi har ikke noe valg. Vi greide oss i mars og april, sier den franske legen.

Enn så lenge er det ingen tegn til at smitten går ned.

Publisert: 22.10.20 kl. 20:40

Les også

Mer om Coronaviruset Frankrike Paris