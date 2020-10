PÅ VEI HJEM: Donald Trump ble mandag skrevet ut fra sykehuset Walter Reed, og fraktet i helikopter hjem til Det hvite hus. Foto: Evan Vucci / AP

Trump vil i gang med reisingen: Håper på velgermøte lørdag

Bare timer etter at legen hans ga grønt lys for offentlige opptredener fra og med lørdag, sier Donald Trump at han ønsker seg et velgermøte i Florida.

Den amerikanske presidenten har vært tydelig på at han ønsker at livet så raskt som mulig skal vende tilbake til normalen etter at han ble bekreftet smittet med coronaviruset torsdag i forrige uke.

– Jeg skal prøve å holde et folkemøte lørdag kveld hvis vi rekker å få det i stand, sier han til Sean Hannity på Fox News, og legger til at det trolig vil finne sted i Florida.

Fikk du med deg? Trump: – Jeg var veldig syk

Han opplyser også at han vil holde et folkemøte i Pennsylvania dagen etter. Begge de to delstatene anses som viktige for hans mulige gjenvalg.

– Jeg føler meg så bra, sier Trump.

Presidenten vil ikke svare på når han sist ble testet for viruset, men sier at han trolig vil ta en test fredag.

Trump stilte også torsdag morgen opp til intervju med Fox News, der han blant annet sa at han ikke kommer til å stille opp til en virtuell presidentdebatt. Se reaksjonene på intervjuet her:

Grønt lys fra legen

Trumps uttalelser kommer kort tid etter at legen Sean Conley i en oppdatering torsdag friskmeldte presidenten for offentlige oppdrag fra og med lørdag.

– Lørdag er det dag ti etter diagnosen, og basert på diagnostiseringen teamet har gjort, forventer jeg at presidenten trygt kan vende tilbake til offentlige oppgaver til denne tiden, skriver legen, og legger til at Trump var ferdig med sitt behandlingsløp torsdag denne uken.

Presidentens tilstand har ifølge Conley vært stabil siden han kom tilbake til Det hvite hus mandag, og Trump skal ha respondert «svært bra» på behandlingen.

VG kartlegger smitten i Rosehagen: Minst 15 har testet positivt

Det amerikanske folkehelseinstituttet CDCs retningslinjer sier også at de fleste coronapositive kan gå ut av sin isolasjon ti dager etter at de først hadde symptomer, og dersom de ikke har hatt feber på minst 24 timer. Enkelte kan være smittsomme lenger, skriver de.

Trumps velgermøter tiltrekker store folkemengder, og i enkelte delstater er de blitt holdt mot lokale myndigheters vilje:

Trump er ifølge Washington Post svært ivrig etter å komme seg ut til folket igjen, da han har mistet verdifull tid i vippestatene så kort tid før valget 3. november.

– Han presser dem hver dag, men blir fortalt at han må teste negativt før han kan gå ut igjen, sier en ikke-navngitt rådgiver til avisen.

Følg det amerikanske presidentvalget i VGs valg-studio

Flere eksperter er imidlertid skeptiske til ønsket om å gjenoppta de store folkemøtene – uavhengig av Trumps coronasmitte, skriver Politico.

– Store velgermøter bør ikke finne sted. Begge kampanjene bør samarbeide med lokale myndigheter både når det gjelder store og små arrangementer, spesielt nå som Trumps folk kommer fra et miljø hvor det er vært et stort utbrudd, sier Georges Benjamin, som leder fagforeningen American Public Health Association til avisen.

Debatt-krangel

Under sitt første intervju med Fox News torsdag sa Trump at han ikke tror han er smittsom i det hele tatt, og at han er frist nok til å holde velgermøter selv om han begrenses av karantenereglene.

Han sa også at han ikke vil være med på noen digital presidentdebatt, etter at amerikanske medier meldte at debatten mellom ham og Joe Biden 15. oktober ville foregå over nettet.

– Jeg kommer ikke til å sitte foran en datamaskin i debatten. Det er latterlig, sa han blant annet.

Bakgrunn: Full forvirring om neste presidentdebatt

Kommisjonen for presidentdebatter sier natt til fredag at de har nektet å gå med på Trumps ønske om en fysisk debatt, og debatten blir derfor trolig ikke noe av.

– Vi vil beskytte helsen og sikkerheten til alle involverte, sier lederen for kommisjonen Frank Fahrenkopf til AP.

Neste – og siste – planlagte debatt mellom de to presidentkandidatene er satt til 22. oktober.

Publisert: 09.10.20 kl. 05:30 Oppdatert: 09.10.20 kl. 05:43

