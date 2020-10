REAGERER: Donald Neely krever erstatning fra Galveston County etter denne behandlingen. Foto: Erin Toberman/Facebook

Svart mann «behandlet som slave» saksøker Texas-by

Donald Neely krever én million dollar i erstatning for «ydmykelsen og frykten han led mens han ble ført med tau av politimenn til hest nedover en gate».

Nå nettopp

I august 2019 ble Donald Neely arrestert for ferdsel på andres eiendom i Galveston utenfor Houston i Texas. Neely ble påsatt håndjern og ført med tau nedover gaten av to hvite politimenn til hest.

Nå har han gått til sak mot Galveston County.

I søksmålet hevder Neely at politimennene burde ha innsett at «å føre ham med tau og av politimenn til hest, som om han var en slave, ville være fornærmende», melder ABC News.

Se VGTVs video hendelsen i fjor:

Sterke reaksjoner

Mange innbyggere i Texas reagerte sterkt da bildet av arrestasjonen ble vist.

– Du behandler ikke engang en bikkje sånn. Det er umenneskelig, sa Sherri Kelly fra Spring til KTRK.

– Hvor fraktet de ham og hvorfor måtte de ha tau på ham når han var i håndjern, spurte Cynthia Orise fra Galveston.

I søksmålet ber Donald Neely også om erstatning for ubegrunnet straffeforfølgelse. Tiltalen mot Neely om ulovlig ferdsel på andre eiendom ble avvist i retten.

Politisjefen i Galveston beklaget allerede i august i fjor at arrestasjonen skjedde på denne måten.

- Først og fremst må jeg si unnskyld til mr. Neely for denne unødvendige ydmykelsen. Jeg mener at våre politimenn utviste dårlig dømmekraft i denne situasjonen og kunne ha ventet for en transportenhet, sa Vernon L. Hale III ifølge ABC News.

Var ikke flau

Politiet offentliggjorde i oktober i fjor video av arrestasjonen, fra politimennenes kroppskameraer.

– Jeg er ikke flau, hører man Neely si. Ifølge Houston Chronicle var han ikke helt ved sine fulle fem da det skjedde. Han er paranoid schizofren og hadde bodd på gata i tre års tid da han ble arrestert.

I opptaket hører man også den ene politimannen si «Dette kommer til å se så dårlig ut» og «Jeg er glad du ikke er flau over dette, mr. Neely».

– Jeg var ikke flau over å gå mellom hestene før jeg fikk se videoen, sa Neely til Houston Chronicle i oktober i fjor.

Publisert: 11.10.20 kl. 11:32

Les også

Mer om Søksmål Politiet Texas Rasisme