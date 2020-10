Full forvirring etter Trump-legens pressekonferanse

Ble Donald Trump bekreftet smittet allerede onsdag? Det var ett av flere spørsmål journalistene satt igjen med etter at presidentens lege møtte pressen lørdag.

Oppdatert nå nettopp

Fredag klokken 00.44 amerikansk tid kunngjorde Donald Trump at både han og Melania hadde testet positivt for covid-19 og umiddelbart ville gå i karantene.

Men under en pressekonferanse foran militærsykehuset Walter Reed lørdag kom presidentens lege med nye opplysninger.

– Det er bare 72 timer etter diagnosen nå, uttalte Sean P. Conley mens resten av presidentens legeteam sto bak ham i en halvsirkel, iført hvite frakker og munnbind.

Da var det bare gått 36 timer siden Trump opplyste at han testet positivt. 72 timer ville innebære at presidenten testet positivt allerede onsdag morgen.

Amerikanske medier: Trump fikk oksygen i Det hvite hus fredag

Trump talte på et valgkampmøte onsdag ettermiddag, og møtte også velgere torsdag kveld. Det var først fredag klokken 06.44 norsk tid at Trump tvitret at han var smittet.

ONSDAG: Donald Trump på valgmøte i Duluth, Minnesota onsdag kveld. Foto: CRAIG LASSIG / EPA

På spørsmål om han kunne oppklare, svarte Conley at de tok flere tester torsdag ettermiddag da Trump utviklet symptomer som ga dem grunn til bekymring.

Like etter pressekonferansen skrev flere journalister at ikke-navngitte ansatte i Det hvite hus presiserte at Conley hadde ment at det var dag tre etter presidentens diagnose, ikke at det var 72 timer siden han hadde testet positivt.

Conley publiserte også en presisering senere på kvelden der han skrev at han feilaktig hadde sagt 72 timer i steden for «dag tre» og «48 timer» i steden for «dag to».

Han opplyser også at presidenten først fikk diagnosen covid-19 torsdag kveld lokal tid, og fikk Regenerons antistoff-cocktail fredag.

Legens beskrivelser av presidentens helse skapte også forvirring.

Han innledet pressekonferansen med å si at det gikk «veldig bra» med presidenten, men unngikk spørsmål om Trump hadde mottatt oksygen-behandling. Han svarte også uklart på når Trump begynte å utvikle symptomer.

Like etter pressekonferansen meldte flere medier om en ikke navngitt kilde med kjennskap til presidentens helsesituasjon. Han beskrev Trumps situasjon fredag som «svært urovekkende» og sa at de neste 48 timene var «kritiske».

Nyhetsbyrået AP skriver lørdag kveld at det var Mark Meadows, stabssjef i Det hvite hus, som ga sitatene.

Etter pressekonferansen lørdag tvitret Trump fra sykesengen.

– Leger, sykepleiere og alle på det flotte medisinske senteret Walter Reed, og andre fra de tilsvarende utrolige institusjonene som har blitt med dem, er fantastiske.

Publisert: 03.10.20 kl. 21:02 Oppdatert: 03.10.20 kl. 21:16

Les også