Foto: Emma Line Holm Sejersen

Åtte dansker på gaten: Dette sier de om MeToo-bølgen

KØBENHAVN (VG) «Nødvendig». «Overraskende». «Hvorfor sa de ikke fra før?» Dette mener dansker VG har snakket med om det nye opprøret.

Oda Ording

Emma Line Holm Sejersen (Foto)

Nå nettopp

Mektige danske politikere har de siste ukene måttet takke for seg etter anklager om seksuell trakassering. Kvinner i mediebransjen roper høyt om grenseoverskridende oppførsel – det samme gjør unge kvinnelige politikere.

Hva mener folk i Danmark om det som skjer nå? VG har møtt et utvalg københavnere i ulike aldersgrupper for å komme nærmere et svar.

– Det er rart at det skjer her tre år etter andre steder, men det er nødvendig. De som er en del av kulturen må ansvarliggjøres i stedet for å skylde på den, sier 20 år gamle William Hvilsom.

Han håper en holdningsendring – slik det nå stilles krav om i politikken – også når ut til vanlige folk.

– At det skjer noe mer kulturelt som brer seg ut til flere dansker, så det ikke bare blir en bevegelse i visse kretser, sier Hvilsom.

MENER FOLK MÅ STILLES TIL ANSVAR: William Hvilsom (20) er ikke overrasket over historiene som nå blir fortalt, men sier at man tenker mer over det når folk står frem. Foto: Emma Line Holm Sejersen

Canadiske Patrick Falby (44) har ikke bodd mange år i København. Likevel ble han overrasket over at den typen oppførsel har blitt tolerert så lenge.

– Jeg trodde at Metoo-sakene ville ha kommet opp samtidig som resten av verden. Så det var overraskende for meg. Det er nødvendig at slik oppførsel blir eksponert, men det er synd det ikke har skjedd før, sier han.

HÅPEFULL: Patrick Falby mener det er vanskelig å vite om det pågående opprøret mot seksuell trakassering vil skape en varig holdningsendring. – Har det som skjedde for tre år siden endret så mye? Forhåpentligvis, sier han. Foto: Emma Line Holm Sejersen

les også Danmarks statsminister om ny Metoo-bølge: - Jeg har ikke gjort min oppgave som leder godt nok

– Fantastisk

Maja Grønbek (26) tror krafttalen til Sofie Linde på direktesendt TV, der hun fortalte om sexisme i mediebransjen, var avgjørende for den nye Metoo-bølgen.

– Jeg opplevde sist at mange hadde en sarkastisk distanse til problemstillingen. Det har de ikke denne gangen. Konkrete kvinner står frem, derfor tror jeg det skjer nå. Og det synes jeg er fantastisk, sier hun.

TROR PÅ ENDRING: Maja Grønbek (t.h) mener avgangen til Radikale Venstre-partileder Morten Østergaard viser at partiet har håndtert saken feil. Foto: Emma Line Holm Sejersen

Venninnen Julie Sølvsten (27) mener det «helt klart» er nødvendig med et oppgjør. Hun synes imidlertid det nå dreier seg for mye om enkeltpersoner, når det egentlig handler om en kultur.

– Man skal selvfølgelig stå frem, slik folk gjør nå, men jeg synes vi retter for mye pekefinger mot mennene som har lagt en hånd på låret. Derfor mister jeg litt gnisten, sier hun.

Se talen til Sofie Linde her:

– Endrer kulturen ved å rydde opp

Sølvsten er sykepleier og har ikke selv opplevd sexisme i egen bransje. Det har derimot venninnen.

– Jeg opplever det mye i mediebransjen og er uenig i at det ikke er riktig å slå ned på menn som har gjort noe i det omfanget. Det starter kanskje med en hånd på låret, men så viser det seg å være mye mer omfattende. Det handler om kulturen, den endrer vi ved å rydde opp, sier Grønbek.

De har begge tro på at det kommer til å skje en endring, men ikke nødvendigvis bare til det positive.

– Jeg tror det blir lettere å si ifra, men samtidig kan det bli vanskelig å dra på byen, være flørtende og sjarmerende, og finne en balanse der, sier Sølvsten.

OVERRASKET: Man skal si ifra, og det skal respekteres, mener Caja Brohn. Foto: Emma Line Holm Sejersen

Caja Brohn (58) er overrasket over at så mange kvinner nå samtidig står frem med sine historier.

– At man som kvinne ikke har sagt fra før. Men jeg er ikke på alder dem som er unge nå, og vet godt at det kan være andre tendenser og andre krav. Samtidig undrer jeg meg virkelig over at det ender her. Hvorfor sa man ikke ifra den gangen?

62-åringen Role Nors er enig:

– Vi har prøvd mange ting i våre liv, men hadde noen sagt nei til oss ville man respektert det. Hvis noen, mann eller kvinne, oppfører seg ekkelt sier man nei takk.

– Tror ikke mange vil tørre lenger

For at det skal skje en endring er man nødt til å sette fokus på det, mener Signe Jørgensen (20). Hun har ikke selv opplevd sexisme, men sier at hun har en venninne i militæret som har det.

Siden alle historiene kommer opp nå er det et behov for å snakke om det, påpeker venninnen Sofie Bermudo (23). Hun forteller at hun selv har opplevd grenseoverskridende oppførsel på arbeidsplassen.

– Jeg hadde en tidligere kollega som på et tidspunkt spurte om vi like gjerne skulle gå og ha oss på toalettet. Det er ikke noe jeg har hatt behov for å snakke om, men det er noe som skal stoppes. Jeg tror det ubevisst gjør noe med oss kvinner, at man blir undertrykt på den måten.

BÅDE POSITIVT OG NEGATIV: Sofie Bermudo og Signe Jørgensen mener det kan være etisk problematisk at enkeltpersoner henges ut på nettet. Samtidig tror de at det som skjer nå kan bidra til å bedre kvinners situasjon på arbeidsplassen. Foto: Emma Line Holm Sejersen

– Tror dere det vil skje en endring?

– Ja, for nå blir det noe man snakker om, så jeg tror ikke så mange vil tørre å oppføre seg sånn lenger, sier Jørgensen.

– Man ser det allerede innenfor TV-bransjen, alle som blir hengt ut på nettet nå. Man ser at handlinger man har begått får konsekvenser, det kan skremme.

Publisert: 25.10.20 kl. 10:08

Les også