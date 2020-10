Den første TV-debatten mellom Donald Trump og Joe Biden er blitt kalt den verste debatten noensinne, nå er den neste planlagte debatten avlyst. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

Planlagt presidentdebatt i neste uke avlyst

Debatten mellom Donald Trump og Joe Biden 15. oktober blir avlyst etter at kandidatene har nektet å delta på hverandres premisser, melder Wall Street Journal.

Sittende president Donald Trump, som har erklært seg selv smittefri, nektet å delta i en videodebatt, mens demokratenes utfordrer Joe Biden har avvist at det er aktuelt å møte presidenten ansikt til ansikt på grunn av hans coronasykdom.

– Jeg kommer ikke til å kaste bort tiden min på en videodebatt og sitte bak en PC-skjerm, latterlig, sa en forarget Trump i et telefonintervju med Fox News. Senere ble det klart at han ville holde et valgkamparrangement den 15. oktober isteden.

– Presidenten endrer mening hvert sekund, kontret Biden, hvorpå valgkampteamet hans la til at Trump «åpenbart ikke ønsker å stå overfor spørsmål fra velgerne».

Siden Trump nekter å stille har kommisjonen som arrangerer debatten besluttet å avlyse den, melder Wall Street Journal. Kommisjonen bekrefter dette overfor nyhetsbyrået AP.

Avgjørelsen om å avlyse debatten kom dagen etter at kommisjonen besluttet å avholde en virtuell debatt.

Det hvite hus gikk hardt ut mot avgjørelsen, og påpekte at presidentens lege har gitt ham klarsignal til å gjenoppta sine offentlige oppgaver igjen allerede denne helgen.

Arrangøren svarte derimot at det var uaktuelt å avholde en fysisk debatt. De viste til smittevernregler for såkalte town-hall-debatter der tilhørerne etter planen skulle få stille spørsmål til kandidatene.

Den første debatten mellom de to kamphanene, som gikk av stabelen i slutten av september, er blitt kalt den verste TV-debatten noensinne. Den ble preget av feilinformasjon, fornærmelser og avbrytelser.

Debatten som er planlagt 22. oktober i Nashville er foreløpig ikke avlyst.

Publisert: 10.10.20 kl. 01:07

