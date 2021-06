SAMMENRAST: Deler av en bygning som ser ut til å være 12 etasjer høy har rast i Surfside i Miami. Foto: Jamal Akakpo

Bygning nær Miami Beach kollapset

Brannvesenet i Miami melder at deler av en bygning i Surfside nær Miami Beach har kollapset. Det er foreløpig uklart om noen er skadet eller fanget inne i den sammenraste bygningen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Miami-Dade Fire Rescue melder på Twitter at de har rykket ut med over 80 enheter til det de kaller «en delvis kollaps av en bygning» nær 88 Street og Collins Avenue.

De opplyser også at de får assistanse fra lokale politistasjoner.

Raset har skjedd i Surfside, like nord for Miami Beach.

Ifølge ABC har myndighetene så langt ikke gitt noen informasjon om mulige sårede eller forulykkede.

En CBS-reporter i Miami, Brooke Shafer, opplyser på Twitter at de har fått informasjon om at delen av bygningen som har rast skal være bebodd, men at de ikke vet om noen er skadet eller fanget i ruinene.

På bilder delt på Twitter av det som angivelig skal være boligblokken kan man se store hauger av ruiner og bygningsmateriale.

Bildene under skal være fra stedet. VG har foreløpig ikke kunne verifisere at det stemmer, men flere amerikanske medier har gjengitt dem i omtalen av hendelsen.

Det meldes også at personer i den delen av bygningen som fortsatt står, roper etter hjelp.

En bruker ved navn Shane B. Murphy har delt en video der en person sier at en bygning akkurat har rast sammen. Man kan skimte ruiner i mørket i bakgrunnen.

– Vi er her i dette hotellet i andre etasje. Denne enorme bygningen rett ved siden av oss er bare borte. Det var en av de rareste tingene jeg har hørt noensinne. Dette den mest syke tingene jeg har sett. Politi og brannvesen ankommer akkurat nå, sier personen som forteller at de er blitt evakuert.

Saken oppdateres.